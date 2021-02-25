«Полное опустошение»: Гордон Рамзи пожаловался на пандемию

Звездный шеф-повар Гордон Рамзи пожаловался, что пандемия коронавирусной инфекции больно ударила по экономическому положению его ресторанов. В интервью Sun британский ведущий популярных кулинарных программ признался, что его заведения за год пандемии упустили возможность заработать несколько десяткой миллионов фунтов.

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«С 19 марта [2020 года] по 3 февраля этого года мы пострадали от падения оборота на 57,5 млн фунтов стерлингов», — пожаловался ресторатор.

Гордон Рамзи рассказал, что ему пришлось прибегнуть к предложенным британским правительством ссудам на оплату вынужденных отпусков сотрудникам своих заведений (всего он владеет восемнадцатью ресторанами в Лондоне и еще семнадцатью – в остальных частях Великобритании). Помощь властей позволила звездному шефу избежать массовых увольнений.

«Локдауны привели к полному опустошению, — рассказал Гордон Рамзи о положении своих ресторанов. – Мы пережили так много – кризис 2008 года, террористические атаки и 11 сентября, — так что когда COVID-19 ударил в первый раз, нам казалось, что с ним будет покончено через пару недель. Но, оказалось, это затянулось надолго».

И действительно, только в декабре в 35 ресторанах Гордона Рамзи в Великобритании из-за введенных ограничений по коронавирусу «за одну ночь» были отменены 10 млн броней.

В прошлом году, однако, Гордон Рамзи заключил и выгодную сделку. Ведущий кулинарных шоу «Адская кухня» и MasterChef, по данным Forbes на середину 2020-го, обладает состоянием в $70 млн – в частности, благодаря тому, что в июне прошлого года продал британской частной инвестиционной компании Lion Capital 50% доли в своем финансовом консалтинговом агентстве North American Holding. Lion Capital, в свою очередь, инвестирует $100 млн в строительство 100 ресторанов Гордона Рамзи по всему миру в течение ближайших пяти лет.

В этом году шеф-повар уже выступил перед зрителями в новом амплуа – он стал ведущим британского телевизионного шоу Bank Balance, не имеющего отношения к кулинарии. Программа «Би-би-си» представляет собой интеллектуальную игру, в ходе которой участники демонстрируют эрудицию – и в итоге получают денежный приз. Первая передача вышла в эфир накануне, 24 февраля – и уже показалась зрителям старомодной.

Самому телеведущему поменьше и помедленнее двигаться уже посоветовали врачи. Дело в том, что 54-летний Гордон Рамзи недавно перенес операцию на мениске и был вынужден две недели ходить на костылях. Как признался он в интервью Sun, он повредил колено, когда бежал вверх по холму и испытал сильнейшую боль (при ее описании известный своими грубостями шеф-повар не стал воздерживаться от нецензурных слов). Позже врач объяснил Гордону Рамзи, что тот страдает артритом.

«Я никогда раньше не слышал этого слова по отношению ко мне, — пожаловался шеф-повар. – Он сказал мне, что нужно начинать замедляться. Это было типа «Представьте, что вам осталось пройти 1,5 млн шагов за ближайшие 30 лет… Помедленнее». Телеведущий, имеющий репутацию трудоголика, признался, что перспектива начать вести более размеренную жизнь его слегка напугала.