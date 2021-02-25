Минздрав не рекомендует: британские медики воюют с Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу, превратившаяся из актрисы в гуру здорового образа жизни, подверглась критике профессионального медицинского сообщества Великобритании из-за советов по восстановлению после COVID-19. В ответ на колонку кинозвезды на принадлежащем ей сайте Goop глава Национальной службы здравоохранения заявил, что ее советы расходятся с тем, что предлагает ведомство для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, когда люди испытывают усталость и когнитивные проблемы несмотря на то, что болезнь прошла.

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В своем блоге Гвинет Пэлтроу рассказала, что перенесла COVID-19 в январе, а после выздоровления чувствовала «затяжную усталость и замутненность сознания» — поэтому обратилась к «практикующему медицинскому специалисту», доктору Уиллу Коулу, который дал ей ряд рекомендаций. Он прописал ей «интуитивную диету», о которой написал книгу. Предписанный режим питания заключается в том, что пациент должен придерживаться некой смеси кетодиеты, предполагающей отказ от углеводов, и растительной пищи и выдерживать длительные периоды воздержания от еды (завтрак у Гвинетт Пэлтроу – в 11 утра, например). Обязателен отказ от алкоголя и сахара. Кроме того, медицинский специалист предписал кинозвезде принимать масляную кислоту, рыбий жир, витамины группы B, витамин D3, селен и цинк.

В план Гвинет Пэлтроу по борьбе с «затяжной усталостью и замутненностью сознания» вошла также инфракрасная сауна – кабина, в которой используются нагреватели, излучающие инфракрасный свет.

На появление колонки на сайте Goop отреагировали в Национальной службы здравоохранения Великобритании. Как сообщают британские СМИ, представитель ведомства в Англии, профессор Стивен Поуис, заявил, что борьба с COVID-19 и его последствиями требует серьезных научных разработок, и некоторые из рекомендаций Гвинет Пэлтроу служба здравоохранения порекомендовать не может.

«Как вирус, ложная информация пересекает границы, мутирует и развивается, — цитирует профессора Поуиса «Би-би-си». – Я думаю, что YouTube и другие соцсети должны нести за это ответственность и пользоваться своими возможностями в связи с этим».

Советы Гвинет Пэлтроу стали примером такой ложной информации. «Недавно я увидел, что Гвинет Пэлтроу, к несчастью, страдает от последствий COVID-19. Мы желаем ей поправляться, однако некоторые из решений, которые она предлагают – не то, что мы бы рекомендовали в Национальной службе здравоохранения», — заявил представитель ведомства.

Он призвал серьезно относиться к болезни и понимать, что она требует научного подхода.

Не впервые британская служба здравоохранения вступает в конфронтацию с Гвинет Пэлтроу. В январе 2020 года глава ведомства Саймон Стивенс, выступая в Оксфорде, заявил, что люди тратят деньги на товары для здорового образа жизни, «слишком хорошие, чтобы это было правдой» — и рискуют своим здоровьем. В пример он привел предметы, которыми торгует Пэлтроу на своем сайте Goop.

«Мифы и ложная информация растут, как на стероидах, благодаря доступности вводящих в заблуждение заявлений в интернете», — сказал Стивенс.

Кратко проследив историю антинаучных теорий о здоровье, распространяемых с целью наживы – Стивенс начал с рассказа о торговце змеиным ядом XIX века Кларке Стенли, который обещал излечение от любых болезней отваром из гремучих змей, — глава Национальной службы здравоохранения закончил упоминанием о товарах и идеях Гвинет Пэлтроу.

«Теперь мы имеем сомнительные продукты для здорового образа жизни и подозрительные процедуры, доступные в интернете, — сказал он. – Не успев разобраться с нефритовыми яйцами и свечами с необычным запахом, Goop выскочили с новым сериалом, в котором Гвинет Пэлтроу и ее команда тестируют вампирические процедуры для лица и поддерживают «телесного специалиста», который заявляет, что способен излечить и сильные психологические травмы, и их побочные эффекты, просто водя руками в двух дюймах над телом клиента».

В своей речи Саймон Стивенс критиковал реалити-шоу Гвинет Пэлтроу «Лаборатория Goop с Гвинет Пэлтроу», которое начало транслироваться на Netflix в январе 2020 года. Его участницы исследуют собственную сексуальность, испытывая на себе разнообразные целительские практики и виды терапии – антинаучность подхода и возмутила главу Национальной службы здравоохранения. В своем выступлении в Оксфорде он подверг сомнению, в частности, продвигавшуюся в шоу идею пользы гидроколонотерапии – промывания кишечника, заключающегося в циклическом наполнении водой толстой кишки и последующем опорожнении. Стивенс заявил, что эта процедура – рискованна, а благотворный эффект – научно не доказан.