«Безумные ночи»: почему дизайнер Александр Ван рискует стать изгоем

Американской дизайнер Александр Ван, на вечеринках которого когда-то плясали и веселились модели, стилисты, артисты и просто тусовщики Нью-Йорка становится изгоем из-за обвинений в харассменте. О его домогательствах заговорили впервые накануне Нового года — однако тогда высказывания звучали лишь в соцсетях. Теперь же у тех, кто решил пожаловаться на домогательства со стороны знаменитого модельера, появилась юридическая представительница — и как минимум один из них начал говорить с прессой.

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Стилист Дэвид Кэсавант рассказал The New York Times, что в 2017 году в одном из клубов в Бруклине Александр Ван публично стянул с него брюки и трусы. По воспоминаниям Кэсаванта, в тот момент он был пьян — что он оценивает как отягчающее обстоятельство поступка Вана. «Я был, очевидно, в уязвимом состоянии», — рассказал он. Он уверен, что целью модельера было унизить его.

Юридические интересы Кэсаванта представляет адвокат Лайза Блум — она заявила The New York Times, что у нее есть жалобы от десяти мужчин на поведение Вана. Как объяснил сам Кэсавант, он решил откровенно рассказать о пережитом опыте после того, как Александр Ван начал отрицать, что домогался к мужчинам, о которых публика узнала в конце декабря.

О том, что Александр Ван приставал к мужчинам и трансгендерным женщинам, в конце 2020 года впервые заговорил манекенщик Оуэн Муни — в своем посте в TikTok он обвинил модельера в том, что тот хватал его за интимные места в клубе в 2017 году.

Как объяснил Муни изданию Business of Fashion, он решил это сделать после того, как узнал, что он не единственная жертва домогательств дизайнера. «Я был шокирован и чувствовал себя противно, когда оказалось, что я не один столкнулся с таким поведением. Так что я почувствовал, что поддержать этих людей и назвать его имя вслух — необходимо», — сказал он.

В ответ на это Александр Ван опубликовал пост в Instagram от 4 января, в котором опроверг эти заявления — это сейчас последняя публикация, которую можно найти в его аккаунте.

«Эти безосновательные заявления начали распространяться в соцсетях сайтами, которые регулярно проявляли неуважение к ценности и важности доказательств или проверки фактов», — говорится в заявлении Вана. В его комментарии относительно этой ситуации The New York Times говорится, что он никогда себе не позволял «подобного чудовищного поведения и никогда бы не вел себя в той манере, которую описывают».

Поведение Вана на вечеринках пока что не комментируют те, кто там бывал — а ведь еще в 2019 году модные журналы с восторгом писали о том, что дизайнер, которому сейчас 37 лет, остался единственным, кто способен устроить настоящий праздник во время Недели моды в Нью-Йорке.

В феврале 2019 года портал The Cut, например, рассказал о вечеринке, прошедшей в пространстве Rainbow Room на 65 этаже Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, которую Ван устроил на тему Китайского нового года — тогда модельер рассказал изданию, что решил ее устроить, потому что «Неделе моды в Нью-Йорке не хватает остроты». Тогда издание писало, что атмосфера безудержного веселья во время марафона показов действительно утрачена — особенно с тех пор, как Александр Ван принял решение не участвовать в Неделе моды в Нью-Йорке.

Поводом для журнальных публикаций стала и вечеринка в сентябре 2019-го — тогда Ван устроил праздник в Le Chalet в универмаге Saks Fifth Avenue, где рекой лились шампанское и фирменные коктейли, а среди гостей были замечены Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Вирджил Абло и манекенщик Лаки Блу Смит в расстегнутой до пупа рубашке.

Славу организатора вечеринок Александр Ван завоевал еще в 2010 году — в 2019-м Vogue посвятит огромное интервью празднику, который он устроил на бензоколонке, чтобы отметить показ своей коллекции «Весна 2010» в 2009-м.

Как писал журнал, каждый из тех, у кого журналисты спрашивали о том мероприятии, начинал взвизгивать и говорить, что это была «лучшая вечеринка в жизни», или смеяться, утверждая, что не могут рассказывать о том, что там было, под запись.

«Искусство собрать людей вместе, шокировать и удивлять их — и доводить их до того, что они изрядно набираются — его дар», — отмечал Vogue. Одежда для вечеринок легла в основу эстетики бренда Alexander Vang, объяснял журнал.

Сам модельер вспоминал о том мероприятии так: «О боже, та ночь — не могу вам сказать, сколько безумия там было. Это вещи, которые, наверное, я не должен рассказывать, потому что на мне лежит ответственность».

После этого он устраивал еще много мероприятий, о которых после рассказывали как о чем-то незабываемом — вечеринки, где можно было раскрашивать из пульверизатора автомобиль Lexus, поедать картошку-фри, смотреть стриптиз, закусывая наггетсами, или наблюдать целые замки из пончиков. Однако сейчас модельер из организатора вечеринок вот-вот станет ответчиком за то, что он на них делал.