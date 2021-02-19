Волосы тещи Николая II: в Лондоне продадут украшения королевы

24 марта в Лондоне пройдут торги, на которых представят 350 предметов, принадлежавших праправнучке британской королевы Виктории — Патриции Маунтбаттен, 2-й графине Маунтбаттен Бирманской, которой не стало в 2017 году. Среди лотов, за которые с частными коллекционерами поборются британские государственные музеи, картины, предметы интерьера, мебель работы известного мастера XVIII века Томаса Чиппендейла и украшения. Стоимость каждого артефакта начинается от 1000 до 3000 фунтов стерлингов (100 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно).

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Главную ценность с исторической точки зрения представляют памятные траурные украшения королевы Виктории, посвященные смерти ее родственников. В коллекции четыре предмета: медальон с агатом, бриллиантами и фотографией матери королевы, подаренный Виктории мужем Альбертом после кончины ее матери, а также две броши и медальон из оникса с прядью волос дочери Алисы, сделанный после ее смерти, стоимостью 2-3 тыс. фунтов стерлингов.

«В XIX веке траур приобрел новый, сентиментальный оттенок, с акцентом на индивидуальность и торжество любви, — гласит описание лота в Instagram аукционного дома Sotheby's. — Имя Виктории стало синонимом траура после того, как она потеряла любимого мужа Альберта и в течение сорока лет после его смерти одевалась только в черное». Королева Виктория прожила в счастливом браке с Альбертом, которому сама сделала предложение, 20 лет, родила от него девятерых детей и до 81 года носила по нему траур и вела уединенный образ жизни, за что в народе ее прозвали «виндзорской вдовой».

Королева оплакивала не только Альберта, но и свою мать, которую потеряла в том же году, что и мужа, а также троих детей, которые скончались в совершеннолетнем возрасте. Среди них была дочь Алиса, мать императрицы Александры Федоровны, жены Николая II. Утешить горе королеве помогали памятные украшения, созданные ювелирами после смерти ее близких, которые она всегда держала при себе. По традиции той эпохи, в броши, кулоны и браслеты помещались портреты членов семьи, а также пряди их волос и даже зубы.

Среди украшений Виктории встречаются такие необычные вещи, как браслет из волос старшей дочери Виктории и внука Фрица — изделие представляет собой косичку, сплетенную из светлых локонов, снабженную металлической застежкой по краям, а также брошь в форме чертополоха, в которую вставлен молочный зуб старшей дочери Виктории.

Помимо траурных украшений, напоминавших королеве об умерших детях, она носила на себе и портреты живых: у нее были браслеты из девяти подвесок, в каждой из которых был спрятан локон волос ее детей и их портреты, а в медальоне в форме сердца она хранила пряди своих родителей. Выпавшие молочные зубы своих детей Виктория также собирала в изящную шкатулку, размещая их на подушечках. Еще один странный подарок от принца Альберта — ожерелье из 40 зубов оленей, подстреленных им на охоте. На каждом из клыков выгравирована дата, когда принц убил животное.

Интерес для коллекционеров представляют и другие предметы, которые выставят на том же аукционе. Например, вещи, принадлежавшие Патрици Маунтбаттен, дочери последнего вице-короля Индии. Среди них браслет стоимостью 400-600 фунтов (40-60 тыс. рублей), который отец подарил ей в 1945 году в память о вступлении в ассоциацию девушек-скаутов. Леди Патриция родилась в Вестминстере в 1924 году и приходилась двоюродной сестрой принцу Филиппу, мужу Елизаветы II. Она общалась с будущим королем Эдуардом VIII и его женой Уоллис Симпсон.

В начале войны семья Маунтбаттен перебралась в США, но в 1945 году, в составе Женской Королевской военно-морской службы, леди Патриция отправилась в Юго-Восточную Азию, чтобы служить офицером, и там встретила будущего мужа. Год спустя они поженились, а принцесса Елизавета — будущая королева — и принцесса Маргарет были подружками невесты на свадьбе Патриции.

Шкатулка с драгоценностями дочери вице-короля Индии нашлась случайно в кладовке поместья XVIII века в Кенте, в котором Патриция с мужем прожили до своей смерти. «Это было необычно, — рассказывал в интервью Vogue специалист Sotheby's Дэвид Макдональд. — Иду в дом и достаю из кладовой красивую шкатулку с драгоценностями 1940-х годов, которую, как мы думаем, подарил ей лорд Маунтбаттен. Открыть шкатулку с драгоценностями и увидеть, что там внутри, было просто потрясающе».

Украшения разных стилей и эпох, которые достались Патриции от матери и свекрови, оцениваются в разную стоимость, в зависимости от материала: от 3-4 до 40-60 тыс. фунтов стерлингов (4-6 млн рублей). Самой известной вещью в ее коллекции была тиара Tutti Frutti 1928 года от Cartier, украшенная резными сапфирами, рубинами и изумрудами. Кроме того, на аукционе будут выставлены браслеты, подаренные на свадьбу ее матери, заколки для платья, серьги и ожерелье из резных драгоценных камней, расположенных в форме венка. «Мать Патриции, Эдвина, была одной из самых модных женщин эпохи, — пояснила специалист Sotheby's Арабелла Толер. — Это был, пожалуй, один из самых модных стилей драгоценностей в 1920-х и 1930-х годах».

Редкой находкой стал браслет из изумрудов и бриллиантов с восьмиугольными звеньями из горного хрусталя: датированный 1929 годом. Его создал британский ювелирный бренд Хеннелл, основанный в 1736 году и прославившийся дизайном в стиле ар-деко. Сегодня изделия этого бренда, которого больше не существует, пользуются большим спросом на рынке антиквариата.