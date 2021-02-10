Избегайте помидоров: как поддерживает форму Том Брэди

После воскресного Супербоула в США, когда в главной игре сезона игрок в американский футбол Том Брэди победил в седьмой раз в своей карьере, СМИ не перестают обсуждать, что позволяет спортсмену оставаться в прекрасной форме в 43 года. Еще в 2014 году у 37-летнего тогда квотербека спросили, как долго он собирается продолжать спортивную карьеру. «Когда я облажаюсь, я уйду», — цитирует его ответ The New York Post. Но с тех пор прошло семь лет — и звезда американского футбола побеждает, в этом году — в составе команды «Тампа-Бэй Баканирс».

Реклама

Причиной этому The New York Post называет то, что Том Брэди — чрезвычайно дисциплинированный спортсмен, подчинивший свою жизнь карьере. Это касается не только распорядка дня (он встает в 5.30, а спать отправляется в 20.30), но и, разумеется, диеты.

Ее диетологи называют чрезвычайно странной — и призывают не следовать плану питания Тома Брэди в расчете на то, что после 40 такой режим питания позволит выглядеть таким же свежим, как спортсмен.

Диета Тома Брэди несколько лет была названа в честь него самого — в 2017 году в свет даже вышла книга «Метод TB12: как достичь пика формы на всю жизнь». Строго говоря, этот метод — это не просто диета, а стиль жизни.

«Режим, которому я следую, — это смесь восточных и западных философских принципов, — рассказывал спортсмен в интервью журналу Men's Health. — Некоторые из этих принципов существуют на протяжении тысячелетий. Мой план питания может показаться кому-то слишком строгим, но для меня питаться иным образом — противоестественно». Кстати, так же, как он, питается и его жена, супермодель Жизель Бундхен — только она еще и практикует интервальное голодание.

Естественно для Тома Брэди — начинать утро с воды, обогащенной электролитами, а потом выпивать смузи из голубики, бананов, орехов и семечек. В течение дня спортсмен выпивает от 12 до 25 стаканов воды (при рекомендуемой врачами норме — восемь). Следующие приемы пищи не подразумевают молочного, блюд, содержащих глютен, белой муки, сахара, при этом вся пища должна быть органической.

Диета Тома Брэди — это 80% продуктов растительного происхождения и 20% — животные протеины. И при этом спортсмен избегает целого ряда овощей, которые содержат алкалоиды — эти органические соединения, полагают некоторые нутрициологи, провоцируют воспалительные процессы в организме. Это означает, что Том Брэди не ест помидоры, баклажаны, картофель, сладкий перец. В список запретных продуктов попадают и грибы.

«Мы сосредоточены на темно-зеленых листовых овощах, протеине, полученном из животных травяного откорма, бобовых и цельнозерновых культурах», — объяснял The New York Post личный повар спортсмена Аллен Кэмпбелл.

Диетологи, однако, называют диету Тома Брэди безумной — главным образом потому, что современный человек и так ест слишком мало овощей, и дополнительно себя в них ограничить из-за предположительного вреда, неразумно.

«Мы просто не можем говорить людям, что нужно избегать каких-то овощей, потому что это еще один барьер для людей», — заявила австралийскому изданию The Sydney Morning Gerald диетолог Джилли Хендри.

Она предостерегла людей от того, чтобы следовать диете Тома Брэди, поскольку на достижение великолепной спортивной формы направлено все, что он делает. «Он элитный спортсмен, он тренируется. Его тело и физическая форма — это его карьера, поэтому он вкладывает в это много сил и энергии, а люди связывают один элемент всей концепции в виде отказа от определенных овощей с его успехом», — объяснила диетолог и добавила, что ограничив в рационе некоторые продукты, все равно нельзя стать следующей звездой Супербоула.

Звезда американского футбола — не единственный из известных спортсменов, придерживающихся необычной системы питания.

Так, теннисистка Винус Уильямс долгое время утверждала, что поддерживать форму и отлично себя чувствовать ей помогает сыроедение — разновидность веганской системы питания, предполагающая, что есть можно только продукты без тепловой обработки. В такую диету входят сырые овощи, орехи, семечки, фрукты и сухофрукты, а также пророщенные или вымоченные в воде до мягкости зерновые и бобовые.

Винус Уильямс утверждала, что этот режим питания помогает ей бороться с синдромом Шегрена, аутоиммунным заболеванием, провоцирующим патологии желез внешней секреции. Однако в 2019 году теннисистка призналась изданию The Insider, что сыроедение — слишком строгая диета, и она сделала себе послабления.

«Иногда тебе нужно что-то более основательное — рис или картофель — после тренировки», — сказала Винус Уильямс.

Диету пловца Майкла Фелпса в 2008 году тоже назвали безумной — тогда в преддверии Олимпийских игр в Пекине СМИ сообщали, что спортсмен потребляет по 12000 калорий в день. Однако в 2017 году он опроверг эту информацию, заявив, что все это миф. Во время сессии вопросов и ответов на пирсе Челси в Нью-Йорке в 2017 году он сказал: «Не верьте всему, что пишут. Эти истории — это просто смешно. Я, возможно, ел от 8000 до 10000 калорий на пике, когда нужно было расти». Однако если сравнивать эту норму с количеством калорий для обычного человека — 2000, — то это тоже очень много.

Коллега Майкла Фелпса по олимпийской сборной — пловец Райан Лохте — даже жаловался когда-то журналу Bon Appetit, что иногда приходилось так много есть, что он физически уставал жевать. Его норма потребления — 7000-8000 калорий в день.

«Когда я начинал [профессионально заниматься плаванием], я постоянно ел, я уставал есть, у меня перенапрягались челюсти», — признавался Райан Лохте. Один только завтрак пловца начинался с 5-6 яиц, шпината, помидоров, ветчины, хашбраунов, блинчиков, овсянки и фруктов.