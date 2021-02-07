Без фильтров: как челлендж в TikTok стал опасным для женщин

В западном сегменте TikTok приобрел широкую популярность челлендж, который оказался опасным для тех участниц и участников, которые хотели бы сохранить от чужих глаз какие-то части своего тела — но невольно дали к ним доступ посторонним желающим. Вирусный тренд под названием #silhouettechallenge, в рамках которого пользователи сети выставляют изображения силуэтов своих тел, начинался как прогрессивный и бодипозитивный, однако теперь СМИ советуют не принимать в нем участие.

Первые ролики появились в TikTok в середине января: участники один за другим выкладывали смонтированные видеоролики.

@yoelise everybody say thank you picsart streets - olivia

Первой нечто подобное создала тиктокерша под ником @yoelise: 14 января в сети появился ролик, на котором она позирует в тренировочных штанах в дверном проеме — и через мгновение зритель видел лишь ее черный силуэт на красном фоне. Видео набрало 1,8 млн просмотров, после чего его автор опубликовала пошаговую инструкцию для желающих повторить фокус с превращением в темный силуэт.

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Вскоре идея получила развитие, и платформу заполнили другие видео из двух частей. В первой можно было увидеть пользователя в домашней одежде, расслабленно позирующим под песню знаменитого певца Пола Анки «Put Your Hand on My Shoulder» 1959 года. Вслед за этим картинка резко менялась, и создатель ролика демонстрировал чувственные позы под прошлогодний хит исполнительницы Doja Cat «Streets», при помощи фильтра Snapchat «Красное вино» превращаясь в черный силуэт на красном фоне. Участие в челлендже приняли и женщины, и мужчины. Среди них оказались и звезды шоу-бизнеса, такие как Карди Би (показавшая навыки танца на пилоне), Lizzo и сама Doja Cat.

Смыслом челленджа было показать позитивное отношение к людям с любой фигурой и доказать, что сексуальным и чувственным может быть тело с какими угодно объемами груди и бедер.

Однако уже в начале февраля издание Buzzfeed предупредило читателей, что принимая участие в #SilhouetteChallenge, они рискуют показаться перед зрителями без фильтров. Учитывая, что многие девушки для демонстрации силуэта снимались в белье, купальнике или совсем без одежды, это означало, что они могли показаться перед пользователями соцсетей в оригинальном обнаженном (или почти обнаженном) виде, совсем не желая этого. А в распоряжении злоумышленников оказывались их откровенные фотографии.

Обучающие видеозаписи, содержавшие инструкцию по очистке снимков полуобнаженных людей от фильтра, появились на YouTube, предупреждал BuzzFeed. Советы распространились и на других платформах — в том числе, на Reddit и Twitter. Как сообщал портал, некоторые из них удалялись, а аккаунты, публиковавшие их, блокировались. Однако число их невелико.

Вслед за этим в интернете начали распространять советы для участников челленджа по выбору формы одежды, если они не хотя показаться обнаженными. Хотя Buzzfeed уточняет, что технологии по очистке ролика от фильтра не позволяют выделить оригинальное изображение, они дают возможность открыть то, что пользователь показывать не хотел бы.

Сейчас пользователи соцсетей призывают YouTube блокировать злоумышленников, распространяющих инструкции по очистке фильтра. И пытаются бороться с ними самостоятельно, поскольку руководство соцсетей не принимает серьезных усилий.

«В настоящее время мужчины убирают фильтр «Красное вино» с силуэтного челленджа. Это происходит во всех соцсетях, и Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и TikTok слабо реагируют на эти нарушения, — написала, например в Facebook американка Даниэлль Томас. — Когда им напоминают, что это мерзко, пугающе и делается против согласия, они говорят, что женщины всегда найдут способ выставить себя жертвами и они не должны выкладывать в интернет обнаженные фото».

По мнению женщины, все это — комбинация мизогинии, патриархального мышления и одобрения культуры изнасилований. Челлендж, начинавшийся как позитивный способ принятия себя, в результате поставил под удар его участниц.