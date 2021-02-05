«Красота — это боль»: рэпер инкрустировал бриллиантом лоб

На что только не идут звезды ради эпатажного имиджа и лайков в Instagram: на прошлой неделе «Газета.Ru» писала о том, как рэперы и поп-певцы устанавливают на зубы капы, украшенные бриллиантами за сотни тысяч долларов, чтобы впечатлить друг друга и своих фанатов, а вчера 26-летний рэпер Lil Uzi Vert из Филадельфии шокировал подписчиков тем, что вставил розовый бриллиант в 10 карат и ценой в $24 млн — в лоб. Он выложил в Instagram видео, на котором читает рэп в розовой толстовке, а на лбу его сияет алмаз в тон кольцу, сережкам и инкрустации на очках.

Видео под названием «Красота — это больно» набрало 11 млн просмотров и 87 тыс. комментариев в его аккаунте, а также разошлось в СМИ.

Однако фанаты не оценили самоотверженности исполнителя и посмеялись над нелепой затеей: к тому же, камень оказался расположен не ровно по центру, а смещен в сторону, кожа вокруг него распухла. Подписчики обвинили рэпера в расточительности и намекнули ему, что такими средствами можно было бы распорядиться гораздо эффективнее — например, заняться благотворительностью. «Да за $24 млн ты мог бы отправить 3 человек в школу или что-то в этом роде... Это заставило бы тебя выглядеть намного лучше, чувак», — написал один из комментаторов. «Почему он не пожертвовал эти деньги на развитие своего района, о котором столько пел? Этот бриллиант смотрелся бы еще лучше, если бы пошел на оплату расходов для строительства общественного центра в развивающемся районе», — прокомментировал еще один пользователь. «Сколько полезного можно было бы сделать на $24 млн, но ты воткнул алмаз в голову», — удивился поклонник певца.

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Прошло то время, когда фанатов можно было впечатлить дорогими украшениями, сейчас они все больше внимания уделяют гражданской позиции исполнителя и его активизму, поощряя тех, кто занимается благотворительностью, а не тратит деньги на создание внешнего имиджа. Актеров, певцов и супер-моделей все чаще судят по делам, а не по внешнему виду. Демонстративное потребление, напротив, вызывает у многих фанатов негативную реакцию.

Подписчики в комментариях также спорили, каким именно способом установлен бриллиант: приклеен, имплантирован в кожу или прикреплен с помощью пирсинга. Пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с текланалом «360» предположил, что бриллиант могли установить на голове с помощью золотой фурнитуры. «Золото — единственный материал, который нормально воспринимают наши ткани, — пояснил хирург. — Иначе края алмаза будут резать ему кожу. Мы лбом шевелим, будут порезы постоянные. А в принципе, имплантировать вполне возможно».

Чуть позже в фанатском аккаунте рэпера появился снимок, на котором из-под бриллианта потекла кровь.

Осложнения еще могут дать о себе знать, считает специалист по эстетической хирургии Теймур Кулиев. Он отметил, что рэперу стоит готовиться к нагноению, если еще не было врачебной ошибки, которая может привести к более плачевным последствиям.

По словам исполнителя, он увидел драгоценный камень еще в 2017 году и сразу загорелся идеей купить его, но таких денег у него не было. Рэперу пришлось четыре года копить, чтобы позволить себе бриллиант, который стоит дороже, чем всё его имущество, включая дом и несколько машин Bugatti. «Я уже много лет плачу за натуральный розовый бриллиант. Этот камень стоит так дорого, что я плачу за него с 2017 года, — написал рэпер в Twitter. — Я впервые увидел настоящий натуральный розовый бриллиант».

Чтобы драгоценный камень всегда был с ним, на виду, а также, чтобы его не украли, он решил имплантировать его прямо в лоб.

На вопрос одного из подписчиков, почему рэпер не вставил бриллиант в кольцо, он ответил, что над ним посмеются, если он потеряет такое дорогое кольцо.

Операцию по имплантации должен был провести известный ювелир Эллиот Эллианте. Подписчики, судя по видео, предположили, что бриллиант попросту приклеен ко лбу музыканта. Они также посоветовали рэперу нанять телохранителя, ведь теперь из-за бриллианта его могут убить или попытаться вытащить бриллиант из-под кожи.