Грудь под запретом: кого угрожают высадить из самолета

Жительница Австралии пожаловалась в Instagram на унижение, которое испытала при посадке в самолет, когда пыталась улететь из города Голд-Кост в Мельбурн. Изабель Элеанор, звезда Instagram и платформы OnlyFans, где подписчики пользуются возможностью разглядывать интимные фото участниц, была оскорблена, когда бортпроводники самолета компании Jetstar велели ей прикрыть глубокое декольте. Изабель Элеанор была одета в джинсы и кроп-топ, являющийся вполне уличной одеждой, но ей сказали, что летать «в купальнике» нельзя, и она одета неподходяще. Для того, чтобы девушку все же пустили на борт, она согласилась надеть спасательный жилет.

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Как рассказала Изабель Элеанор местной телепередаче 9News, когда бортпроводница спросила ее при посадке на рейс, есть ли у нее одежда, которой она сможет прикрыться, она решила, что ее предупреждают о холоде в самолете или прохладной погоде в Мельбурне. Когда она поняла, что ей не разрешают лететь «в купальнике», она попыталась убедить стюардессу, что это топ. Однако это не помогло — ей добыли спасательный жилет.

По словам Изабель Элеанор, она почувствовала себя униженной на глазах у всех пассажиров. «Я не думала, что мне придется столкнуться с этим, на дворе 2021 год, я должна иметь возможность носить все, что хочу», — заявила она. При этом у самой авиакомпании нет определенной политики относительно кроп-топов на пассажирах.

«Если бы моя грудь была поменьше, гарантирую, что мне бы ничего не сказали», — написала Изабель Элеанор в Instagram. В соцсеть женщина также выложила снимок в наряде, в котором ее «едва не выкинули с самолета».

Позже авиакомпания Jetstar извинилась перед пассажиркой, сообщили ее представители газете Mirror. «Наши сотрудники недопоняли, какова наша политика в отношении одежды, и мы напомнили им о наших требованиях», — уточнили в компании. На сайте Jetstar говорится, что на борт не допускаются люди, одежда которых может кого-то оскорбить — если на ней, например, есть демонстрирующие ненависть надписи, знаки или изображения. «Если это появляется, мы попросим прикрыть оскорбительный материал», — предупреждает авиакомпания.

Не впервые сотрудники авиалиний расценивают внешний вид пассажирок как слишком провокационный. В ноябре 2020 года то же самое произошло и в США, когда женщину, летевшую из техасского Далласа в город Талсу в штат Оклахома, заставили повязать джемпер бортпроводницы из-за открытой одежды.

26-летняя Эва Джей Мари — Instagram-модель летела с семилетним сыном авиакомпанией Southwest Airlines. Об инциденте она рассказала в соцсетях сразу же после прилета. «Меня буквально проводили из самолета из-за моего наряда, что меня просто выбесило, потому что я летела с пересадкой, и на первом самолете мне ни слова ни сказали», — пожаловалась инфлюэнсер в видео в сториз.

Как и Изабель Элеанор, она почувствовала себя жертвой дискриминации, поскольку причиной для осуждения бортпроводников стал тоже топ с глубоким вырезом (леопардовой расцветки), который недостаточно прикрывал ее бюст. «Я чувствовала, как другие женщины в самолете меня осуждают из-за одежды, я слышала, как они говорили, что у меня слишком большая грудь», — пожаловалась Эва Мари.

В качестве компенсации за унижение в результате женщина получила от авиакомпании сумму в $100 на другие перелеты, однако ей этого было недостаточно. Она требовала публичных извинений и разъяснений по поводу политики компании в отношении одежды пассажиров. «Мне никто не смог сказать, в чем состоит их дресс-код», — заявила она The Sun.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn't "cover up" as I was "causing offence" and was "inappropriate". They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY — emily rose o'connor (@emroseoconnor) March 12, 2019

В 2019 году аналогичный случай произошел на рейсе авиакомпании Thomas Cook из британского Бирмингема на Тенерифе. На этот раз жертвой дискриминации по одежде оказалась 21-летняя жительница Великобритании Эмили О'Коннор, которую тоже осудили за слишком открытый топ. Она написала в Twitter, что сотрудники авиакомпании сказали ей во всеуслышание, что она одета неуместно — помимо короткого топа, на девушке были брюки с завышенной талией.

Девушка рассказала, что уже в самолете ее окружили четыре сотрудника, которые требовали, чтобы она прикрылась, и угрожали в противном случае снять ее с рейса. Она отказывалась, ссылаясь на то, что на сайте авиакомпании требований к одежде пассажиров нет.

Однако менеджер попытался схватить ее сумку и потащить к выходу, а один из пассажиров крикнул «Заткнись, жалкая женщина! Надень чертов пиджак». После этого кузина, сидевшая в начале самолета, отдала ей свою куртку, и бортпроводники проследили, чтобы Эмили О'Коннор ее надела. По ее словам, ее трясло от переживаний весь полет. При этом она заметила, что парень на том же рейсе был одет в майку и шорты, и ему не сказали ни слова.

После жалобы девушки Thomas Cook извинились перед ней в Twitter.

В июле 2019 года за унижение пассажирки извинялась и авиакомпания American Airlines. Ее сотрудники заставили прикрывать свои «принадлежности» доктора Тишу Роу, летевшую с Ямайки в Майами.

Here is what i was wearing when @AmericanAir asked me to deplane for a talk. At which point I was asked to "cover up". When defending my outfit I was threatened with not getting back on the flight unless I walked down the aisle wrapped in a blanket. #notsofriendlyskies pic.twitter.com/AYQNNriLcq — Tisha Rowe MD, MBA (@tisharowemd) July 1, 2019

Она рассказала в соцсетях, что бортпроводники сочли вызывающим ее комбинезон, состоявший из шорт и топа с открытыми плечами, и вынудили прикрыться пледом, что было для нее унизительно. Женщина предположила, что это произошло из-за ее афроамериканского происхождения. «Нас ограничивают из-за того, что мы черные, — написала она. — Тела наших женщин слишком сексуализированы, и мы должны приспосабливаться, чтобы окружающие чувствовали себя комфортно». После этого авиакомпания принесла свои извинения Тише Роу и ее восьмилетнему сыну, который был с ней в самолете и очень переживал.