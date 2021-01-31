Воплощение времени: кто может стать супермоделью

Падчерица вице-президента США Камалы Харрис, 21-летняя Элла Эмхофф, станет моделью — на минувшей неделе она подписала контракт с модельным агентством IMG Models, представляющим интересы самых востребованных моделей мира (с ним, в частности, сотрудничают Белла и Джиджи Хадид). В заявлении президента агентства Ивана Барта, которое цитирует The Guardian, по этому поводу говорится: «Элла воплощает в себе текущий момент времени. Она излучает дерзость и радость жизни». Он добавил также, что подумал о том, что дочь второго джентльмена США Дуга Эмхоффа — воплощение моды, — когда увидел ее на инаугурации президента Джо Байдена.

Наряд Эллы Эмхофф на инаугурации действительно привлек всеобщее внимание. Она выделялась благодаря своему клетчатому пальто Miu Miu с белым отложным воротником — под ним было винного цвета платье с оборками бренда Batsheva. После инаугурации, как сообщает CNN, онлайн-магазин Lyst отметил 455-процентный рост интереса к Miu Miu. А саму Эллу Эмхофф, студентку нью-йоркской школы дизайна Parsons, объявили новой иконой стиля — сайты модных журналов заполнили снимки из Instagram падчерицы вице-президента, на которых она позирует в ярких вещах, собственноручно связанных. О новых карьерных перспективах Элла Эмхофф сказала The New York Times, что они ее несколько пугают.

«Это пугающе страшно — погружаться в мир, который настолько сфокусирован на тебе и твоем теле, — призналась студентка, которая уже снималась для небольшого агентства. Она добавила, что была удивлена предложению IMG Models.

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«В юности это никогда не было на моей повестке», — объяснила Элла Эмхофф.

На минувшей неделе моделью IMG Models уже стала другая звезда инаугурации Джо Байдена — 22-летняя поэтесса Аманда Горман. После церемонии в Вашингтоне 20 января ее тоже назвали иконой стиля, а желтое пальто Prada вызвало рост интереса к этому модному дому на Lyst на 1328%. В индустрии моды расценили контракт молодой выпускницы Гарварда и крупного модельного агентства как стратегический шаг: учитывая, насколько важна сейчас для репутации брендов социальная ответственность и гражданская позиция, активистки становятся идеальными моделями для рекламных кампаний. В агентстве IMG Models Горман будет заниматься «поддержкой бренда и других смежных с модой проектов», — отмечало издание The Business of Fashion.

Действительно, IMG Models и раньше привлекало в ряды своих моделей активисток и женщин с активной жизненной позицией. Так, в 2015 году оно подписало контракт с трансгендерной моделью и актрисой Хари Неф, что тогда стало прорывом — модель проложила дорогу в индустрию для других трансгендерных девушек, поскольку откровенно рассказывала о своем опыте, и писала колонки для крупных изданий (Dazed, Vice и других).

«То, что я стала активисткой, было случайностью, — говорила Хари Неф The Guardian в 2016 году. — Но я говорю открыто. И я не занимаю пассивную позицию по отношению к несправедливости, которую вижу».

Еще одна модель с активной жизненной позицией в IMG Models — модель размера плюс Палома Эльсессер. В модную индустрию уроженка Лондона, выросшая в Лос-Анджелесе, попала в 2016 году, благодаря фотографу Пэт Макграт, которая обратила внимание на ее Instagram. 28-летняя модель часто говорит о стереотипах, под которые культура подгоняет женщин вообще и моделей в частности.

«Когда ты воспитываешься в западной культуре, тебе дают понять, что если ты не вписываешься в определенный тип красоты, то ты ничего не достойна, — говорила Палома Эльсессер журналу Allure в одном из интервью. — Поэтому у тебя нет парня и многого другого. Это так глубоко в нас сидит, что я буду бороться с этим вечно. Я называю это комплексом пухлой девочки. Каждый раз, когда что-то идет не так, это потому, что ты толстая. Но это неправда».

Британская модель Адвоа Абоа контрактов с IMG Models не подписывала — она состоит в агентстве DNA Models, — но все равно входит в число самых известных моделей-активисток. Начинала, она, однако, не с борьбы против несправедливости, а с моделинга: дело в том, что ее родители, уроженец Ганы Чарльз Абоа и представительница британской аристократии Камилла Лоутер, работали в модном бизнесе. К активистской деятельности 28-летняя Адвоа Абоа пришла через собственный опыт: поборов депрессию и зависимость от транквилизаторов, она в 2017 году создала фонд Gurls Talk для женщин с ментальными расстройствами.