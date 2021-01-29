Улыбка на миллион: как звезды украшают зубы

Американский рэпер A$AP Rocky, надевший на зубы накладку с живыми цветами от японского дизайнера Тецуя Акияма, продолжил следовать моде, зародившейся в хип-хоп культуре еще в 1980-е. Первыми грилзы начали использовать именно рэперы — Kilo Ali и Raheem The Dream. Аксессуар был популярен почти во всех крупных городах США, особенно после того, как ювелир Eddie's Gold Teeth принес этот культ в Нью-Йорк. Вскоре после появления тренд начал угасать, сохраняя популярность на юге США.

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В 2010-е моду на грилзы вернули уже девушки — поп-исполнительницы, актрисы и модели. В грилзах периодически появлялись Рита Ора, Рианна и Кара Делевинь, которая носила украшение с буквами своего имени. К созданию грилзов современные ювелиры подходят с фантазией: внедряют в украшения элементы фарфора, крупные драгоценные камни и гравировки.

Раньше использование грилзов в эстетической стоматологии преследовало две цели: скрыть сломанные передние зубы и продемонстрировать богатство, статус. Сейчас это атрибут определенного стиля, который может быть сделан не только из драгоценных материалов и золота, но и из металла, а стоимость его варьируется от 300 до 6 млн рублей.

Установка грилзов может нести риски для здоровья и требует подготовительных процедур, предупреждают врачи. «С грилзами нужно быть очень аккуратными, потому что неправильно подобранные варианты могут повлечь серьезные последствия для здоровья полости рта, — отмечает стоматолог-хирург Олег Кущ, глава сети клиник «Фактор Улыбки». — Многие звезды, прежде чем надевать аксессуар, проходят ряд подготовительных процедур: выравнивание зубов с помощью брекет-систем или установку виниров. Обычно грилзы делают на заказ у ювелиров по индивидуальному слепку зубов — это самый безопасный, но не самый бюджетный вариант».

Грилзы могут быть как штампованными украшениями, так и произведениями ювелирного искусства. Попроще и подешевле продаются на Ebay, Aliexpress и Amazon. Самыми дорогими экземплярами обзаводились рэперы Трэвис Скотт — $25 тыс., Кодак Блэк — $500 тыс., Lil Wayne — $150 тыс., Канье Уэст — $60 тыс. и Quavo — $300 тыс.

Среди российских артистов грилзы устанавливали себе Моргенштерн, который потратил на них 3 млн рублей, Егор Крид, которому грилзы на зубы крепил любимый ювелир рэперов Дрейка и Тимати, а также Элджей, заказавший украшение из опала.

Установить грилзы можно на обе челюсти, на одну и на несколько зубов. По словам Егора Крида, установившего себе украшение на нижнюю челюсть, с полным ртом бриллиантов невозможно разговаривать, а тем более читать рэп.

Помимо грилзов есть и другие украшения для зубов. Например, скайсы, которые известны как кристаллы хрусталя. Они отличаются от обычных кристаллов плоским основанием. На него наносится клеевая основа, которая прикрепляет аксессуар к зубу.

В отличие от грилзов, которые снимают после вечеринок, скайсы остаются на зубе на долгое время, иногда на месяцы и даже годы. Если грилз человек сам может снимать и надевать, то скайс в состоянии снять только врач.

Еще одно украшение — твинклы. Это небольшие ювелирные изделия из белого и желтого золота, в которые можно внедрять драгоценные камни (бриллианты или рубины). Размеры и форма этих украшений позволяют приклеивать их на зубы. Звезды также делают татуировки на зубах. Для этого изготавливаются коронки по форме зуба, на которые художник наносит рисунок, а стоматолог устанавливает их на челюсти.