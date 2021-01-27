Чтобы не болела голова: женщинам в армии США изменили дресс-код

В армии США сделали серьезные послабления, касающиеся внешнего вида женщин-военнослужащих. Как сообщает The Hill, для них расширен перечень дозволенных причесок и декоративных косметических средств, которыми они могут пользоваться на службе. Изменения вступят в силу 25 или 26 февраля — с этого момента можно будет носить длинные «конские хвосты» или делать ультракороткие стрижки, пользоваться лаком для ногтей и помадой, а также носить серьги, будучи в униформе.

Решение обновить требования к внешнему виду было принято после того, как в декабре 2020 года был проведен масштабный опрос служащих армии США, в основном, женщин, по поводу того, что их не устраивает.

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«Это один из видов работы над тем, как улучшить жизни наших солдат, наших вооруженных сил, ставя людей на первое место, понимая их проблемы, принимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их боеготовность», — заявил журналистам генерал-лейтенант Гэри Брито, заместитель начальника армейского управления по персоналу. Он добавил, что для поддержки боеготовности военнослужащих чрезвычайно важно следить за равенством между ними, одинаково уделять внимание представителям всех социальных групп и поддерживать их разнообразие.

Как объяснило командование сухопутных войск, перечень разрешенных причесок был расширен во многом в интересах темнокожих женщин-военнослужащих. Дело в том, что до этого момента единственное, что можно было сделать с волосами, служа в армии США, — это закрутить их в очень тугой пучок. В результате женщины, особенно темнокожие, жаловались на выпадение волос «и другие медицинские проблемы кожи головы».

Теперь можно просто коротко остричься — это облегчит движение во время военных учений и поможет женщинам выглядеть в соответствии со своими культурными предпочтениями и гендерной идентичностью, считает армейское начальство. «Мы решили, что не будем диктовать женщине ее длину волос, — объяснил это решение сержант-майор Брайан Сандерс, отвечающий в армии США за политику в отношении обмундирования. — Так что сейчас мы не будем обозначать минимальную длину волос для женщин в вооруженных силах».

Длинный «конский хвост», однако, позволят носить только во время спортивных или тактических учений или ситуаций, когда на голове у военнослужащей будет шлем —- тогда она сможет убрать волосы под него.

Еще одним прорывным решением назвали возможность носить золотые, серебряные или бриллиантовые серьги с боевым обмундированием, хотя раньше это можно было делать только со служебной или парадной формой. Впрочем, во время военных действий носить украшения по-прежнему запрещено.

Новые правила также подразумевают использование губной помады и лака для ногтей — не только не кричащих цветов. Что совпадает с требованиями в рядах ВВС США — там лак для ногтей разрешили в 2018 году, уточнив в соответствующем меморандуме, что «маникюр должен быть одноцветным, не уходить далеко от цвета кожи военнослужащей, не выделяться на фоне цвета обмундирования и не обладать ярким цветом». Фиолетовый, золотой, синий, черный, ярко-красный, а также любые флуоресцентные оттенки вошли в список запрещенных. При этом французский маникюр оказался в числе дозволенных.

Психологи, участвовавшие в обсуждении нововведений, заявили, что новые правила «дадут возможность женщинам по-прежнему чувствовать себя женщинами и в обмундировании, и без него», сообщил журналистам Брайан Сандерс. «Нельзя забывать, что, в конце концов, наши женщины — это матери, жены, сестры, и они определенно хотят сохранять свою идентичность», — уверен он.

Изменениями в отношении требований к внешнему виду в армии США озаботились в июле 2020 года, когда на тот момент министр обороны Марк Эспер потребовал пересмотреть текущие правила и выяснить, нет ли в них расовой дискриминации — это было частью общего плана по борьбе с расизмом в американских вооруженных силах. И действительно, темнокожие женщины жаловались на то, что не могут заплетать косы, что было бы для их структуры волос гораздо удобнее.

Все это не означает, что до сих пор женщины в армии США не могли пользоваться косметикой — однако она не должна была быть заметна. Среди косметических средств, которые могут и должны быть у военнослужащей, журнал Marie Clair называл в 2015 году очищающие средства, не требующие использования воды, праймер (это основа под макияж), флюид для волос, придающий гладкость и блеск, увлажняющий крем или сыворотку, BB или CC-крем (тонирующее увлажняющее средство), а также косметику для бровей.

Блогеры на YouTube, публикующие уроки макияжа для военнослужащих (это женщины, служащие в армии или уже покинувшие вооруженные силы), пользуются и другими тонирующими средствами — консилерами и хайлайтерами, — а также тенями, тушью для ресниц, подводкой для глаз и блеском для губ. Однако все это — нейтральных оттенков, к тому же используется весьма умеренно, что делает армейских бьюти-блогеров идеальными учителями для тех, кто хочет научиться наносить незаметный макияж. Кстати, авторы блогов действительно жалуются, что из-за туго стянутого пучка голова может болеть весь день.