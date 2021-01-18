Не так скорбел: в США знаменитого шеф-повара затравили в Twitter

Один из самых знаменитых поваров США, владелец двух ресторанов, отмеченных тремя звездами Michelin, и обладатель множества наград Томас Келлер удалил свой Twitter-аккаунт, сообщает San Francisco Chronicle. Причиной того, что 65-летний звездный шеф решил уйти из соцсетей, стала агрессивная реакция пользователей на то, что он выразил соболезнования в связи со смертью предпринимателя Шелдона Адельсона, скончавшегося 11 января в возрасте 87 лет.

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Дело в том, что Адельсон, владелец сети казино и отелей, был донором избирательных кампаний Дональда Трампа и сторонником политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так что выражать сожаление, по поводу его смерти оказалось неприемлемо, считают многие обитатели Twitter.

В своем посте Томас Келлер поблагодарил Шелдона Адельсона за финансовую поддержку, который тот оказал его заведению в Лас-Вегасе. «Вас будет не хватать», — написал он. Однако пользователи Twitter сочли, что на фоне недавних столкновений сторонников Трампа с силами полиции в Капитолии это было проявлением «полной глухоты» к общественной повестке в США.

«Нет, серьезно! Это не риторически? Шеф. Почему вы думаете, что партнерство с таким дурным человеком, как он — это ок? Для вас важнее всего деньги. Отлично, скажите это», «Вау, вы полный мусор, шеф», «Одно дело — вступать в партнерство с влиятельным, обеспеченным покровителем в жизни — возможно, это неизбежно. Но скорбеть о смерти человека, который финансировал то зло, что сейчас происходит в США, — это слишком», — так звучали комментарии к твиту о смерти Шелдона Адельсона.

Пользователи писали, что чрезвычайно разочарованы Томасом Келлером, и шутили, что в их планы на 2021 год не входило учинять в адрес именитого шеф-повара процедуру «отмены», применяемую к тем, кто делает или говорит что-то неподобающее, оскорбительное или недопустимое в глазах Twitter-сообщества.

Это был не первый раз, когда на владельца мишленовских ресторанов French Laundry в долине Напа в Калифорнии и Per Se в Нью-Йорке, автора популярных книг и звезду кулинарных конкурсов осуждают за связь с Дональдом Трампом. В апреле 2020 года Томаса Келлера пригласили в Белый дом, чтобы стать участником совета по восстановлению экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В Twitter шеф-повар сообщил, что «почел за честь» тот факт, что его выбрали в совет — в ответ на это критики в соцсети заявили, что в ресторанной индустрии и гастрономии доминируют белые мужчины, и в этом нет ничего хорошего.

Тогда Томас Келлер не стал удалять свой аккаунт, а призвал к согласию. Он написал твит, в котором заявил, что совет — это не «партизанская борьба» и добавил, что речь идет о поддержке людей, которые «борются за возможность поставить еду на свой стол». «Я призываю всех хейтеров и циников остановиться и присоединиться к осмысленным действиям. Кричите меньше, делайте больше», — заключил шеф-повар.

Позже, также в разгар пандемии, шефа раскритиковали за то, что его рестораны получили от правительства федеральные займы, сумма которых, по информации ABC, в среднем превышала в 17 раз выделенные средства для ресторанов в области залива Сан-Франциско — она составила $2,4 млн. На это Томас Келлер никак не отреагировал.