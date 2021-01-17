Нам такого не надо: нью-йоркцы воспротивились тиктокерам

Жители Нью-Йорка активно противятся в Twitter идее одного из кандидатов в мэры города, где началась избирательная кампания, устроить здесь TikTok-дома вроде тех, что организованы сейчас в роскошных особняках в районе Лос-Анджелеса. После того, как 46-летний Эндрю Янг опубликовал на своем сайте предвыборную программу, нью-йоркцы иронизируют по поводу его намерения создать в их городе благоприятную среду для творческой молодежи путем создания TikTok-домов — они не готовы к тому, чтобы типично лос-анджелесское явление, когда в большом доме поселяется группа 20-летних тиктокеров, устраивает вечеринки и выкладывает продукт своего творчества в соцсети, прижилось у них. Нью-йоркцы считают, что их городу это не нужно.

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Эндрю Янг предлагает активно поддерживать широкий круг представителей творческих профессий. «Наша администрация будет сотрудничать с крупными институциями, чтобы помочь субсидиями на аренду резиденциям художников в зданиях.

Эти подающие надежды творческие люди заслуживают места, где они смогут развивать свое искусство, и у города будет своя роль в поддержке осуществления их мечты», — обещает программа.

Интернет-знаменитости заслужили отдельного упоминания. «Также наша администрация будет работать над тем, чтобы привлечь коллективы, создающие контент, такие, как хайп-хаусы в TikTok, где вместе работают юные творцы. Мы должны помочь подобным творческим коллективам, которые используют новые технологии», — уверен Эндрю Янг.

В Twitter нью-йоркцы, для которых хайп-хаусы — явление чуждое, — попытались вообразить, как будут выглядеть дома тиктокеров, перенесенные из престижных районов Лос-Анджелеса на Манхэттен.

«Представляете себе TikTok-дом в Нью-Йорке? Так это трое пассивно-агрессивных соседей в крошечной квартире, которые ругаются, потому что она для них недостаточно велика, чтобы все могли снимать тиктоки одновременно и кто-то все время оставляет грязную посуду в раковине?» — написала одна из пользовательниц Twitter.

Другие напомнили, что нечто, подобное таким домам, в городе уже было. «В каком-то смысле Нью-Йорк стал родиной оригинала хайп-хаусов. Фабрики Энди Уорхола», — заявил житель города.

Кандидата в мэры также осудили за популизм. «Когда Эндрю Янг говорит, что хочет привезти хайп-хаусы TikToka в Нью-Йорк, это звучит как строчка из предвыборной программы главы студенческого совета: «Я установлю автоматы с бесплатными чипсами в кафетерии», — полагает еще одна обитательница Twitter.

Нашлись и комментаторы, которые просто не поняли обещаний кандидата на пост мэра. «Меня просто бесит, что из-за этой фигни Эндрю Янга мне пришлось спрашивать у сына, что такое TikTok-дом. В мире нужно восстановить баланс», — пожаловалась в Twitter жительница города.

Молодые люди, создающие видеоролики для платформы TikTok, начали селиться вместе в роскошных лос-анджелесских особняках более года назад — по данным The New York Times, первыми это сделали 17-летний Чейз Хадсон, звезда TikTok, и 21-летний Томас Петру, знаменитый в YouTube. Они основали в конце 2019-го дом под названием Hype House — в дальнейшем это название стало нарицательным, и теперь хайп-хаусами называют все жилища где живут компании создателей контента для популярного приложения.

Дома тиктокеров располагаются в богатых районах — в частности, Hype House обустроили в Энсино, в особняке 10 спален и девять ванных комнат, три камина, бассейн, несколько балконов, тренажерный зал и два внутренних двора, а проживают в нем 20 человек.

Другой популярный хайп-хаус оказался в середине прошлого года в центре скандала: жители Бель-Эйр пожаловались на шумные вечеринки в доме Sway House в разгар пандемии, после чего его обитателям на время отключили электричество.

Хайп-хаусы есть также на Голливудских холмах, в Бербанке, где находятся штаб-квартиры таких корпораций, как The Walt Disney Company, Warner Bros., ABC, Nickelodeon, Warner Music Group и в Беверли-Хиллз. Они тоже расположены в особняках с бассейнами, каминами, тренажерными залами, спа-зонами и домашними кинотеатрами.