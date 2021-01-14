«Убийственное сообщение»: Нэнси Пелоси выбрала наряд для импичмента

Спикер Палаты представителей Конгресса США продемонстрировала всему миру, что у нее есть специальный костюм на случай объявления импичмента Дональду Трампу. На голосовании по этому вопросу накануне, 13 января, она появилась в том же иссиня-черном костюме, в котором голосовала за отстранение Трампа от должности в декабре 2019 года. Первыми это заметили пользователи Twitter — а позже в штабе Пелоси подтвердили это People и другим изданиям.

close Alex Brandon/AP

Костюм, как и в прошлый раз, Нэнси Пелоси сопроводила коротким золотым ожерельем. Не хватало, однако, броши в виде Булавы Палаты представителей — зато наличествовала маска с цветочным принтом на лице спикера.

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Пользователи соцсетей с удовольствием отметили это совпадение, сделав вывод о его символичности.

«Пелоси, которая всегда способна донести символическое сообщение при помощи одежды, выбрала похоронный, мрачный черный цвет для своего наряда на импичмент, и это убийственное, мощное сообщение», — отмечали в Twitter.

close J. Scott Applewhite/AP

В Конгрессе, где в Палате представителей прошлом году в результате выборов собралось больше всего женщин, чем когда-либо в истории, уже выработалась своеобразная система кодов в одежде. В частности, это касается брючных костюмов белого цвета, которые означают солидарность с женщинами в борьбе за равноправие. В белой одежде в начале XX века выходили на марши суфражистки. Теперь женщины в Конгрессе напоминают, что они боролись не зря.

В феврале 2019 года женщины, представляющие в законодательном органе Демократическую партию, договорились прийти на традиционное выступление президента США с речью «О положении страны» в белых костюмах. «Надев суфражистский белый, мы проявим солидарность со всеми женщинами страны и провозгласим, что не отдадим наши с таким трудом отвоеванные права», — заявила тогда CNN член Палаты представителей от Демократической партии Луис Френкель.

Рабочая группа женщин-демократов попросила о том же еще в 2017-м — тогда, кстати, в белом брючном костюме на выступлении Трампа оказалась и его супруга Меланья, что было расценено как ее укол в адрес мужа, незадолго до этого уличенного во внебрачной интимной связи с порнозвездой Сторми Дэниэлс. В 2018 году на речь «О положении страны» Конгресс попросили прийти, наоборот, в черном — в знак солидарности с движением #MeToo.

Женщины в Конгрессе выражают себя в цветах и фасонах в последнее время, как никогда раньше: на смену сдержанным нарядам в нейтральной пастельной гамме приходят ярко-красные, зеленые и розовые жакеты, яркие аксессуары и религиозные головные уборы, которые разрешены на Капитолии с тех пор, как в Конгрессе в 2019 году оказались две женщины-мусульманки.

В первый день работы органа 116-го созыва в 2019 году представительницы Демократической партии своими нарядами доносили до публики сообщение о том, что они обрели желанную силу.

Александрия Окасио-Кортес пришла в белом костюме, Нэнси Пелоси — в платье цвета фуксии, поскольку розовый считается одним из цветов женских маршей движения #MeToo, мусульманка Ильхан Омар стала первой женщиной, которая появилась в Конгрессе в хиджабе, Дэб Хааланд, представляющая Нью-Мексико, надела традиционный наряд народа пуэбло.

С тех пор иконой стиля в Конгрессе считается Александрия Окасио-Кортес: уроженка Бронкса отстаивает свое право ходить на работу с ярко накрашенными губами и ногтями и с огромными серьгами-кольцамим в ушах. «Когда в следующий раз кто-нибудь скажет девочкам из Бронкса снять свои огромные серьги, они могут просто сказать, что одеваются, как конгрессвуман», — писала она об этом в Twitter.