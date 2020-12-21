Детективы и мороженое: что спрашивают у премьер-министра Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии поделилась с публикой своими рецептами сохранения душевного равновесия и призналась, что часто борется с неуверенностью в себе и чувством, будто она занимает место, которого на самом деле не заслуживает. Обо всем этом 40-летняя Джасинда Ардерн, которая в октябре после парламентских выборов вновь возглавила кабинет министров страны, рассказала в видеоинтервью Джону Кирвану, тренеру по рэгби, который переквалифицировался в политика и борца за ментальное здоровье людей. Премьер-министр призналась, что к этому Рождеству она буквально «процарапала себе путь». Однако сохранять душевное равновесие ей помогают окружающие, которые «делают ее счастливой», поскольку она предпочитает работать в команде, а не в одиночку.

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В довольно личном интервью премьер-министр рассказала, что справляться со стрессом, который переживает как глава государства во время пандемии, ей помогают хорошая еда и крепкий сон. С последним у нее нет проблем, поскольку каждый день к вечеру она чувствует себя совершенно измотанной. А для того, чтобы перестать думать о проблемах и перезагрузиться, ей помогают «плохие детективы», которые Джасинда Ардерн сейчас предпочитает смотреть.

Премьер-министр Новой Зеландии также призналась, что время от времени начинает сомневаться в себе, однако пытается перевести это ощущение «во что-то более позитивное». Она считает, что чувство, будто ты занимаешь не свое место – то, что психологи называют синдромом самозванца, — вообще присуще жителям Новой Зеландии.

«Некоторые из тех, кем я больше всего восхищаюсь, обладают подобным мышлением и слегка грызущей нехваткой уверенности в себе. Думаю, в этом есть немного от новозеландцев, это есть в нашей природе», — сказала глава кабинета министров.

Она призналась, что борется с этим, пытаясь разобраться в причинах. «Я стараюсь это обдумывать… Почему я беспокоюсь о том-то и том-то, значит ли это, что мне нужно лучше изучить вопрос, нужно ли мне больше подумать о том, как я принимаю решения», — объяснила Джасинда Ардерн.

В интервью она рассказала о проблемах, с которыми во время пандемии столкнулись все новозеландцы – и не только они, — и о том, как она с ними справляется. Речь шла о недостатке движения, от которого многие страдали в самоизоляции. Спасением от малоподвижного образа жизни для Джасинды Ардерн, привыкшей много ходить и использовать это как физическую нагрузку, стали танцы вместе со своей двухлетней дочерью, которая очень любит, как оказалось, поплясать по утрам после пробуждения и вечером перед сном.

Еще одна проблема Джасинды Ардерн роднит ее с другими работающими матерями, вынужденными по утрам уходить на работу и оставлять своего ребенка (если нет режима самоизоляции, разумеется). «Для меня уходить по утрам, когда она плачет – это ежедневная борьба, — призналась премьер-министр. – Хотя плачет она не каждое утро, иногда это просто «Пока, мам!»

Глава новозеландского кабинета министра, по ее словам, постоянно успокаивает себя тем, что она не единственная, кто проходит через это – такие проблемы есть у всех родителей. «А еще я себе говорю, что с Нив все в порядке. Когда дети окружены любовью, у них все хорошо», — добавляет Джасинда Ардерн.

Своему премьер-министру, которая показала эффективную работу во время пандемии коронавирусной инфекции (за все время в Новой Зеландии умерли от COVID-19 30 человек) жители страны регулярно задают личные вопросы.

Недавно ей, например, пришлось признаться, что из-за пандемии она отложила свадьбу со своим партнером и отцом двухлетней Нив Кларком Гейфордом – об этом Джасинда Ардерн рассказала по радио на прошлой неделе.

«У нас были планы, разумеется, до COVID-19, но мы их воплотим», — пообещала она в интервью.

В политическом подкасте Gone By Lunchtime на портале Spinoff сегодня, 21 декабря, Джасинде Ардерн пришлось отвечать на совсем неожиданные вопросы. Во время разговора об итогах подходящего к концу года – борьбе с распространением коронавирусной инфекции и других важных для страны вещах – премьер-министр рассказала также, какими щипцами для укладки волос она пользуется, а также внесла свою лепту в национальный спор новозеландцев о новом фруктовом сорбете Frujus, признавшись, что ей нравится продукт со вкусом тропических фруктов, но вообще она любит другое мороженое – «богатое шоколадом».