Кашей сыт не будешь: британцы боятся Brexit-диеты

В преддверии Brexit британцы готовятся исключать из своего рациона привычные продукты, которые привозят к ним из-за рубежа. Издание Daily Mail уже подготовило для них диету. Так, брокколи, авокадо, бананы и томаты, которые произрастают в Великобритании в недостаточном количестве или не растут совсем, предлагают заменить на горох, морковь и свеклу, с которыми в стране нет проблем. Недостаток в европейской ветчине — восполнять бараниной, вино, а также чай и кофе — променять на шотландский виски, а вместо традиционного блюда «рыба с картошкой» — подавать в ресторанах лобстера или креветок, которых разводят и вылавливают в Великобритании.

With no hint of irony @MailOnline advises readers what to expect from #brexit. None of which iwould be necessary if they hadn't backed the #brexitnutters and opted to support #dodgyjohnson as he lied and bungled his way to calamity ‍

https://t.co/hSKfpuPXra — Rob Watson (@robwmedia) December 10, 2020

Такая Brexit-диета не понравилась самим британцам, которые стали переживать, что рацион и правда придется пересмотреть. Конечно, речь не идет о полном ограничении поставок этих продуктов на прилавки британских магазинов, но их цена и количество могут измениться.

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Это связано с тем, что в отсутствие торгового соглашения Великобритания и ЕС будут вести бизнес на условиях Всемирной торговой организации, которые предполагают пошлины на товары.

Продукты питания и напитки облагаются пошлиной в размере 18%, что составляет в среднем 2 фунта (или 200 рублей) на одного человека за типичную корзину покупок стоимостью в 45 фунтов (около 5 тыс. руб.), если расходы за транспортировку продуктов перекладываются на клиентов. Кроме того, новые условия торговли могут затруднить импорт некоторых товаров европейского производства в Великобританию, особенно это коснется скоропортящихся продуктов, которые не переживут задержки на границе.

Руководители супермаркетов предупредили, что из-за новых условий многим потребителям придется изменить свои пищевые привычки и переключить внимание на товары британского производства. К примеру, магазины могут до 40% поднять цены на сыр бри, что вынудит покупателей заменить его в рационе на британский чеддер. Страх перед пограничным хаосом вынудил владельцев супермаркетов запасать на складах импортные товары с длительным сроком хранения, чтобы избежать резкого дефицита в случае не заключения сделки.

Похожая ситуация сложилась в России в 2014 году после введения взаимных санкций со странами Запада: тогда ограничение торговых отношений привело к импортозамещению, и некоторые россияне были очень обеспокоены тем, что больше не смогут покупать в супермаркетах сыр пармезан или креветки.

Того же боятся в Британии, где полюбившиеся тосты с авокадо уже предлагают заменять тостами с яйцом. Великобритания импортирует примерно четверть своих продуктов питания из Европы, в том числе много свежих фруктов и овощей, а это означает, что может возникнуть нехватка таких продуктов, как помидоры и бананы. А брокколи придется заменить на горох, морковь и свеклу, которые выращивают на острове круглый год.

«Если бы вы сказали британцам, что Brexit означает дефицит пиццы, то результаты референдума оказались бы другими», — пошутил в Twitter журналист Джо Миддлтон. Другой пользователь отметил, что диета, которую предлагают британцам, основана на углеводах. «Бог всемогущий, углеводы на завтрак. Углеводы на обед. Углеводы на ужин. Сплошные углеводы», — написал он.

Еще один пользователь указал на то, что ситуация не оставляет поводов для шуток и гораздо серьезнее на самом деле, ведь оказалось, что Великобритания производит лишь половину от того, что потребляет. «Удобное руководство Daily Mail по продуктам питания и напиткам, которые все еще будут доступны после Brexit, оставляет без внимания один момент: мы производим только половину продуктов, которые потребляем в Великобритании. Так что дело не только в подмене», — написал Эдвин Хайвард.

В колонке The Guardian журналистка Рианнон Люси Косслетт сокрушается, что супермаркетам уже велели накапливать запасы в ожидании нехватки продовольствия, сравнивая эту ситуацию с мартовской обстановкой пустых полок из-за пандемии.

Она даже вспомнила советский анекдот про человека, которому в магазине на вопрос: «У вас нет мяса?», — отвечают: «Нет, у нас нет рыбы. Мяса нет в магазине через дорогу».

«Давайте оставим в стороне тот факт, что к этому моменту года мы все устали готовить для себя, — отмечает Косслетт, намекая на режим самоизоляции, в течение которого многие принялись готовить. — Сначала многие из нас, включая меня, направляли свою тревожную энергию/отчаянный страх смерти в пищу. Тогда все делали закваску и сами готовили соус песто... Неужели жизнь — это просто бесконечный цикл приготовления пищи?»

Особенно ее раздосадовал тот факт, что пить придется вино из пастернака, а не французские вина. «Вино уже давно делают во Франции... Меня даже не раздражает, что самое лучшее они оставляют себе. Мой муж делает деревенские вина, и это так же удивительно, как и то, что из пастернака можно сделать довольно приятный напиток, но вы не захотите пить его все время», — сетует Косслетт в колонке.

Журналистка отмечает, что до вступления Великобритании в Евросоюз ситуация с продуктами питания была не лучше той, что прогнозируется теперь. «Моя мама до сих пор помнит времена, когда йогурт был не особенно вкусным. Мой дедушка часто вспоминал, как некая миссис Камбруцци, работавшая в столовой больницы Святого Фомы, послала его в Сохо, чтобы он приготовил ей дома знаменитые спагетти. Во всем Лондоне только там можно было найти ингредиенты», — пишет она.

Европейская еда так долго обогащала и оживляла рацион британцев, что они теперь не представляют, как обойтись без нее, считает журналистка. «Тортеллини со шпинатом и рикоттой из супермаркета теперь опиум для масс. Великобритания является крупнейшим в мире импортером халлуми. Неужели мы действительно хотим встретить будущее без скрипучего сыра? Что будут есть вегетарианцы на барбекю? Неужели репу?» — задается вопросом Косслетт.