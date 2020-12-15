Борьба за территорию: собак могут пустить на пляжи

Чтобы не нарушать комфорт других отдыхающих, в МЧС России решили оборудовать специальные пляжи для отдыха с домашними животными. С подобной инициативой выступил депутат комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, на которую и отреагировало министерство, сообщает РИА «Новости».

Сейчас приводить животных на пляж в России официально запрещено, исключение составляют только собаки-поводыри, однако эти запреты часто нарушаются.

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В письме, которое депутат направил в МЧС, говорится, что больше половины россиян имеют домашних животных и лишать их права посещения общественных пляжей было бы негуманно. Бурматов подчеркивает, что подобные запреты могут отпугнуть людей от посещения российских курортов, тогда как в большинстве западных стран уже существуют пляжи для владельцев собак. Если не оборудовать отдельные зоны на пляжах, хозяева, вероятно, продолжат приводить собак, чем вызовут недовольство других отдыхающих. Кроме того, это может спровоцировать несчастные случаи и проблему с гигиеной на пляже.

«За рубежом существуют пляжи, куда можно приходить с животными: это официально разрешенные пляжи для купания с питомцами, куда приходят чаще всего собачники, — подтвердила «Газете.Ru» зоопсихолог и канистерапевт Ника Могилевская. — Там четко соблюдается правило: если на пляж с собакой приходить нельзя, ее хозяин получит штраф, если возьмет с собой питомца».

В России, по словам кинолога, запреты носят весьма условный характер. «Очень часто на пляже не следят за соблюдением правил, где-то эти правила даже не написаны, — объяснила Могилевская. — Если появятся пляжи, куда официально можно приходить с собаками, сразу отпадет проблема у тех, кто хотел бы с питомцем куда-то ходить, а не мог.

Зато появится проблема у тех, кто не хотел бы видеть собак на пляже, и они будут справедливо требовать, чтобы на их пляжи собак уже не водили».

Чтобы избежать конфликтов между отдыхающими, нужно предусмотреть возможные проблемы, считает кинолог Андрей Шустов, руководитель кинологического центра «Инстинкт». При организации специализированных пляжей для владельцев с собаками можно использовать ограждения, предложил он. «Скажем так, место, где хозяин собаки может расположиться, огражденное небольшим заборчиком, где он спокойно смог бы оставить собаку, которая отдыхает вместе с ним, но при этом не бегает по всему пляжу, не пристает к людям, не мешает им так же отдыхать», — объяснил он свою идею.

Еще одно слабое место — вероятная борьба за территорию на пляже, которая может возникнуть между собаками. По словам кинолога, далеко не все хозяева ответственно относятся к воспитанию и обучению своих питомцев, из-за чего собаки часто конфликтуют между собой. «Конечно же, каждый владелец считает, что у него самая замечательная собака, абсолютно покладистая, и поэтому собаку отпускает с поводка.

Но собаки есть собаки, они начинают между собой делить территорию, палочку, косточку, мячик — в общем, начинается драка, да и вообще, далеко не все собаки дружелюбны и готовы общаться с себе подобными спокойно», — продолжил кинолог.

Нужно ли собакам вообще ходить на пляж? Кинологи считают, что для них это обычное место, где можно гулять. «По-хорошему, пляж для собаки — это зона для прогулки, необязательно для купания, ведь очень часто собаки на пляже даже не купаются. На Юге России — в Крыму, в Сочи — собаки чувствуют себя достаточно свободно: на пляжах черноморского побережья много бездомных псов, в принципе, их оттуда никто не гонит, потому что и замечание сделать некому. Такие собаки не стремятся попасть в воду, искупаться — им просто нравится находиться рядом с человеком на пляже», — заметила Ника Могилевская.

Само пребывание на пляже для собак не является стрессом, если только животное не заставляют купаться насильно, объяснила зоопсихолог. При этом заходят в воду без проблем в основном те питомцы, которые специально к этому подготовлены, добавил Андрей Шустов. Это может быть связано с их породой — например, золотистый лабрадор-ретривер любит воду, — либо с дрессировкой, если они тренируются с хозяевами. Есть специальные виды спорта, где собаки спасают людей — те же лабрадоры, ньюфаундленды, специальные собаки-спасатели. Для них купание не обязательно рабочая тренировка, но хозяева обычных собак в отпуске тоже могут развивать навыки плавания и спасения людей в своих питомцах.

В жару в воду могут залезть и собаки, которые не склонны плескаться по своей природе или задаче. «У собаки нет жизненной потребности купаться, и вообще многие собаки, откровенно говоря, не очень это любят и даже боятся брызг, криков детей и волн — часто их приходится приучать к воде, — рассказал кинолог Шустов. — Но в жару на пляже у собаки просто не остается другого выбора».

Стрессом для собаки может стать толпа людей на пляже, но на «собачьем пляже», вероятно, этого не будет, считают эксперты. «Я думаю, что люди, которые придут туда, скорее всего, не будут массово загорать, а придут с конкретной целью — общаться, заниматься со своими питомцами, — подчеркнула Могилевская. — Не думаю, что на «собачьих пляжах» будет скопление людей, какое обычно бывает на пляжах в разгар сезона в августе на черноморском побережье. Идея мне кажется хорошей, потому что хозяева собак должны иметь возможность ходить со своими питомцами на пляж. В то же время нужно уважать людей, которые боятся собак и не хотят видеть их на пляже.

Это связано не только с тем, что собаки могут сходить в туалет там, где люди лежат, где дети этот песок в рот могут взять, но и, в общем-то, некоторые люди боятся собак либо у них аллергия, и они так же имеют право отдыхать от собак на пляже».

По мнению кинолога Шустова, новая инициатива поможет навести порядок как на общественных пляжах, так и на тех, которые будут оборудованы для купания с собаками. «Зная, что есть специальные пляжи для людей с собаками, владельцы питомцев перестанут ездить на общественные пляжи, — уверен специалист. — Там обязательно должны быть урны для продуктов жизнедеятельности собак, должны быть предусмотрены пакетики для тех же целей, потому что любимая отговорка владельцев собак, которые не хотят убирать за питомцем, — пакетики кончились».