«Самый страшный Хэллоуин»: как США отметят День всех святых

Американцы уже начали подготовку к празднованию Хэллоуина, и некоторые из них оказались весьма изобретательными. Из-за отмены массовых мероприятий акцент сместился с проведения вечеринок на украшение собственных домов и виртуальные флешмобы, в которых тиктокеры предлагают наряжать себя под мертвых принцесс Disney.

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Одну из необычных декораций заметили в пригороде города Буффало, штат Нью-Йорк: местный житель установил во дворе огромного надувного паука, который несколько раз в день спускается с чердака на землю по паутине. Дом принадлежит Дэвиду Мумо, а видео с пугающей декорацией в соцсети разместил его сосед. Паука приводит в движение большой шарнирный рычаг, который поднимает и опускает конструкцию.

«Не испытываю ничего, кроме уважения к своему соседу, который придумал моторный рычаг, приводящий в движение гигантского паука, — написал в Twitter сосед Дэвида Майк, разместивший ролик в соцсети. — Соседские дети просятся посмотреть развлечение каждую ночь».

Другая жительница Штатов Саманта Браунинг на карантине придумала расписывать игрушечные кукольные домики Барби под загадочные особняки из фильмов ужасов. Новое хобби занимает у Саманты по 5-10 часов.

I did a thing and I can't stop looking at it. I finally made an Insta for this if anyone wants it! Thank you for... Опубликовано Samantha Browning Среда, 26 августа 2020 г.

С приближением Хэллоуина созданные еще летом предметыстали более актуальными, ведь

теперь, чтобы выпрашивать конфеты у соседей, можно не ходить к их домам, а делать это перед творениями Саманты «бесконтактно».

«В этом году из-за пандемии традиционный Хэллоуин отменился, но я решила приспособить трубу перил на одном из своих особняков так, чтобы с них соскальзывали вниз конфеты для семей, которые все еще хотят отметить праздник безопасным способом», — объяснила Саманта в соцсетях. «Один мой кукольный домик выставлен на внутренней веранде, и в ночь Хэллоуина, я, вероятно, поставлю два самых жутких дома снаружи со свечами на батарейках».

Не стали отменять праздник и в Белом доме, даже несмотря на болезнь Трампа. Об этом сообщил во вторник СNN со ссылкой на источник. Он отметил, что планы по празднованию Хэллоуина составляются с учетом рекомендаций федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Это означает соблюдение масочного режима и иных профилактических мер. Обычно в этот день в Белый дом приглашают родственников сотрудников аппарата администрации США, семьи американских военнослужащих и учащихся столичных школ. Глава государства и первая леди угощают детей сладостями на Южной лужайке Белого дома.

Однако некоторые пользователи соцсетей усомнились в необходимости отмечать Хэллоуин в этом году, учитывая коронавирус. «Этот Хэллоуин будет самым страшным», — пишут они в Twitter. Тем не менее Хэллоуин праздновали даже 100 лет назад, в разгар другой страшной эпидемии — испанки — унесшей жизни от 50 до 100 млн человек по всему миру. В Далласе в 1918 году американцы отмечали как никогда «жестко и бурно», а в Алабаме толпы бегающих по домам мальчишек устраивали беспорядки, вынуждая полицию ездить по ложным вызовам и провоцируя аварии. Репортер The Birmingham News писал, что после месяца сидения на карантине жителей Бирмингема буквально разрывало от желания отмечать Хэллоуин.

Американцы в 1918 году так активно праздновали, что властям Сан-Франциско пришлось запретить людям шуметь, потому что громкие звуки раздражали больных в палатах. Во многих штатах запретили торжества на Хеллоуин из экономических соображений – чтобы не тратить лишние запасы еды.

Как и в этом году, 100 лет назад в канун Хэллоуина увеличилось количество заболеваний испанкой.

«На канун Хэллоуина пришелся не только пик смертности, но довольно сильные волны заболеваемости», — рассказала CNN Кэролин Орбанн, доцент кафедры медицинских наук в Университете Миссури-Колумбия.

Чтобы не допустить повторения истории 100-летней давности, власти Лос-Анджелеса запретили проводить какие-либо вечеринки по поводу Хэллоуина, а детям — бегать к соседям за конфетами, хотя, по традиции, делать это они и так должны в масках и костюмах — карнавальных. Но американцы не унывают и проводят флешмобы в интернете. Так, участникам одного из них в TikTok предлагается пофантазировать о том, что стало бы с принцессами Disney, если бы они не дожили до хэппи-энда.

@charlottelooks alice finds a bottle labelled 'drink me' unaware of its rapid shrinking side effects B3AKY Let Us Adore You Remix - Shiiny

Сама традиция празднования Хэллоуина имеет ритуальное происхождение и насчитывает почти 2000 лет, восходя к древним кельтам Ирландии и Шотландии. Сейчас День всех святых, в который традиционно чтут память погибших родственников, празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днем не является. С конца XX века мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы и в СНГ. Праздник неформально отмечается в некоторых странах, имеющих культурные связи с США или Великобританией, например, в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии, а также в ряде островных стран Океании.