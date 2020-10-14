«Трудно радоваться»: Мисс Англии оставили на второй срок

Победительница конкурса «Мисс Англия» 2019 года 24-летняя Бхаша Мухерджи останется королевой красоты еще на один год. Из-за пандемии COVID-19 организаторы приняли решение отложить проведение мероприятия на апрель 2021 года: оно должно было состояться в июле, позже его перенесли на октябрь, а теперь и вовсе решили не проводить в этом году из-за роста заболеваемости. К тому же устраивать национальный конкурс сейчас не имеет смысла: «Мисс Мира» уже отложили на осень 2021 года.

Коронавирусная инфекция способствовала тому, чтобы титул британской королевы красоты сохранила девушка, которая с апреля этого года сражается на передовой с новым вирусом: дело в том, что Бхаша Мухерджи — медик по образованию, и весной этого года она решила присоединиться к врачам, которые работают с COVID-19. Заболевшие могли встретиться с ней в больнице «Пилгрим» в Бостоне или в Королевском госпитале в ее родном Дерби.

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Тот факт, что она останется королевой красоты на самый долгий срок в 92-летней истории конкурса в Великобритании, Бхаша Мухерджи назвала честью для себя, хотя и призналась, что ей хотя и приятно, но горько осознавать, что это происходит из-за пандемии COVID-19.

«Для меня большая честь продолжать служить своей стране во время пандемии COVID и продолжать это делать также в качестве Мисс Англии, — сказала Бхаша Мухерджи новостному агентству SWNS. — Для меня нет ничего лучше, чем быть Мисс Англии, помогая стране в тот момент, когда она в этом нуждается». Она добавила, что ей приятно остаться королевой красоты на самый долгий срок в истории конкурса, однако «это радость со слезами на глазах, потому что обстоятельства далеки от идеальных — трудно радоваться, когда видишь, как в твоей больнице растет число пациентов с COVID».

По словам Бхаши Мухерджи, в госпиталь поступает все больше бессимптомных пациентов или людей, которые жалуются на другие проблемы, но в итоге у них обнаруживают коронавирусную инфекцию.

О том, что Мисс Англия 2019 года на фоне распространения коронавирусной инфекции решила вернуться к профессии, стало известно в апреле этого года. Пандемия застала ее в Индии, где Бхаша Мухерджи находилась с гуманитарной миссией — участие в благотворительных мероприятиях по всему миру входит в обязанности победительниц конкурсов красоты. Узнав о росте числа заболевших в Англии, она решила вернуться на должность младшего доктора в одну из больниц.

«Это не было трудным решением, — призналась она в апреле Fox News. — Я уже побывала в Африке, в Турции, и Индия стала первой из азиатских стран, куда я должна была поехать. После Индии должны были быть другие страны, но от них пришлось отказаться, разумеется, из-за коронавируса. Я знала, что лучше всего для меня будет вернуться обратно в больницу».

Бхаша Мухерджи закончила Университет Ноттингема за две недели до того, как получила корону победительницы «Мисс Англия» в августе 2019 года. Некоторое время после победы она проработала в больнице «Пилгрим» в Бостоне — и вскоре отправилась на «Мисс мира» в декабре. После этого, по ее словам, в ее жизни случилось «лето мечты» — бесконечные путешествия по экзотическим местам вроде Барбадоса и Гибралтара. Однако по мере того, как осложнялась эпидемиологическая обстановка в Великобритании, она стала получать сообщения от коллег из больницы, писавших, что у них не хватает специалистов.

«Это подвигло меня вернуться к работе в первую очередь», — объясняла королева красоты Fox News. И добавляла, что поначалу собиралась вернуться в медицину в августе 2020-го, когда ей на смену придет новая Мисс Англии.

Однако сделать это пришлось раньше. «Я слушала про эти огромные смены и про то, что мои коллеги делали самую разную работу и брали на себя ответственность, какой раньше у них не было. Я очень хотела присоединиться к их борьбе как можно скорее».

Сейчас Бхаша Мухерджи не только лечит больных COVID-19 — она также работает в отделении урологической хирургии. Обязанности королевы красоты тоже никто не отменял: в этом качестве она ведет в соцсетях соревнование по фитнесу.