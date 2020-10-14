«Как будто ему 96»: психологи назвали ошибки Павла Дурова

36-летний предприниматель, создатель соцсети Вконтакте и Telegram Павел Дуров 10 октября опубликовал список лайфхаков, которые позволяют ему выглядеть моложе своего возраста. «Некоторые люди спрашивают меня, как мне удается выглядеть моложе своих лет, — пояснил Дуров. — Я задавал тот же вопрос Джареду Лето (американскому актеру скоро исполнится 49, — ред.) и фитнес-тренеру, который в свои 50 выглядит на 25». В результате опросов и изысканий Дуров вывел 7 правил, которых старается придерживаться.

Если советы больше высыпаться, поселиться на природе и заниматься спортом кажутся очевидными, то рекомендация жить одному и избегать стресса удивила многих пользователей соцсетей,

как и категоричный призыв Дурова совсем отказаться от алкоголя, который некоторые восприняли негативно. «Газета.Ru» обратилась к психологам и диетологам, чтобы узнать мнение специалистов о факторах, продлевающих жизнь.

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«Ему всего 36, а Дуров рассуждает так, как будто ему 96. 36 — вообще не возраст, и с чего бы он должен выглядеть старше», — прокомментировала рекомендации Дурова Маргарита Лифшиц, врач-диетолог, практикующий психолог, соавтор и соведущая обучающих программ по коррекции нарушений пищевого поведения.

При этом с большей частью советов медик согласна. «Про минимизацию стресса, про долгий сон — это действительно важно, в этом он молодец, и я ему буду признательна, если ребята-бизнесмены, которые приходят ко мне на прием, услышат эту рекомендацию и от него», — говорит Маргарита Лифшиц. По словам психолога, самое частое утверждение, которое она слышит от пациентов: «Когда мне спать, ведь у меня столько работы!» И это большая ошибка трудоголиков, утверждает врач: «На самом деле, сон – это важный фактор и восстановления, и здорового образа жизни, и нормализации питания в том числе. Гормоны реагируют по-другому, если человек спит достаточно».

В то же время отказ от красного мяса подходит не всем, уточняет она. «Есть категории пациентов, которым не подходит исключение красного мяса: в результате этого у них снижается уровень гемоглобина, — поясняет Лифшиц. — Для того чтобы отказаться от красного мяса и при этом чувствовать себя здоровым, нужны другие источники белка, и Дуров об этом пишет. А в России обычному человеку непросто заменить источники белка. Дикая рыба — это редкость для нас, а рыба, выращенная в условиях промышленных, а не выловленная в море, или замороженная рыба — это неудачная альтернатива. Та же история с морепродуктами».

По словам диетолога, обычно взамен животного белка используют растительный. «Если за этим следить, то человек вполне может оставаться здоровым, — отмечает Лифшиц. — И быть даже более здоровым, если он разумно подходит к балансу между животным белком и между белком, получаемым из других источников, помимо красного мяса. Например, употреблять красное мясо несколько раз в неделю, а не три раза в день». Важен и метод приготовления мяса.

Диетолог советует не жарить, а запекать, тушить, отваривать красное мясо — тогда и количество потребляемых канцерогенов не будет расти.

Исключить из рациона диетолог предлагает колбасу и сосиски, сделанные на производстве. «Там как раз очень много особенно вредных веществ, и они точно не на пользу здоровью», — утверждает врач. Что касается алкоголя, тут диетолог согласна с Дуровым. «То, что рассказывают про пользу от небольшого количества красного вина ежедневно для очистки сосудов — правда, но мы не рекомендуем, так как пациентам сложно выполнить эту рекомендацию в плане количества. Обычно это переходит в значительно большие возлияния, и вино заменяется на крепкий алкоголь, особенно среди мужчин», — обратила внимание врач.

При этом специалисты говорят: здоровый образ жизни действительно позволяет дожить до преклонного возраста, то есть, по крайней мере, до 80-90 лет. Причем первое и главное, что нужно сделать, — это бросить курить. «Тут все однозначно: чем больше вы курите, тем меньше проживете. Согласно исследованиям, бросив курить, вы прибавите себе до десяти лет жизни. Пока что это самый эффективный способ продлить жизнь», — утверждал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории системной биологии старения в Медицинской школе Гарварда и МГУ Александр Тышковский.

С алкоголем все менее однозначно. «Достоверно известно, что в больших дозах он вреден. Но в небольших бывает даже полезен, может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, тем самым продлевая жизнь. Небольшая доза — это не более одного бокала вина в день.

Впрочем, польза от умеренного потребления алкоголя не такая уж и большая, так что если вы не пьете, это явно не повод начинать», — добавил Тышковский.

Спорной является и рекомендация Дурова по поводу одиночества. «Существует такое когнитивное искажение — склонность к подтверждению. Суть его заключается в том, что человек ищет информацию с предвзятостью, подтверждая собственные взгляды и игнорируя факты, которые им противоречат, — пояснила в беседе с «Газетой.Ru» Анна Гаевская, психолог сервиса «Zigmund.Online». — В психологии нет абсолютных правил и инструкций, следуя которым, можно прийти к определенному результату. Поэтому одиночество может быть как территорией спокойствия, так и местом, где будут расти страхи и стресс. Точно так же и отношения могут быть источником вдохновения и стимулом для развития, а могут дестабилизировать и разрушать».

При этом если Дуров выбрал себе такой образ жизни, это может быть связано с особенностями его личности, а не только с трендом в общественных отношениях. «Дуров рекомендует жизнь в одиночестве, чтобы не зависеть от социальных привычек. Популярная в некоторых кругах позиция получает подтверждение от успешного миллиардера-новатора, однако явно контрастирует с привычными ценностями отношений и семьи, — считает психолог сервиса «Zigmund.Online «Александр Смолянский. — Важно, что Дуров сказал именно о жизни одному, а не социальной изоляции. Люди социальны по своей природе, и сам Павел построил успешную социальную сеть, куда многие и переместили свою потребность в контакте».

По мнению психолога,

совместная жизнь с людьми, которая приносит больше боли и стресса, чем удовлетворения и счастья, действительно может негативно сказываться на психике, закладывать невротические модели восприятия реальности у детей.

«Семья уже не так необходима для выживания, как еще каких-то 50-100 лет назад. Поэтому отказаться от такого «источника негатива» призывают многие, это связано с тем, что во множестве семей отсутствовала достаточно здоровая модель семейных отношений. Гораздо легче отговорить людей от идеи, в несовершенстве которой они убедились на своем детском опыте, нежели научить их создавать обогащающие отношения, значительно повышающие качество жизни, не требующие принесения себя в жертву», — объясняет Смолянский советы Дурова.

Однако другой психолог отмечает, что правила, которые выработал для себя основатель Telegram, удивительным образом перекликаются с правилами жизни монахов в христианстве и буддизме — отказ от мяса, отказ от страстей, умеренная физическая нагрузка, целибат или ограничение сексуальности. «Это хорошо для достижения индивидуального здоровья, индивидуального долголетия и реализации индивидуальных проектов (а в случае с монахами — для молитвы или дзадзен), но в определенной мере закрывает возможность жизни и развития в семейных отношениях и в родительстве, — добавляет психолог Елена Каширина. — Длительные отношения, рождение и воспитание детей зачастую сопряжены со стрессом, который изнашивает организм. Выгодой же от этого процесса служит продолжение себя в будущем через детей, если говорить биологическими терминами. Выбор между индивидуальным долголетием или семейной преемственностью – это вопрос личных приоритетов».

То же самое с рекомендацией ограничить стресс. «Дуров предлагает выстроить мощную защиту от негатива. Но не все в нашей власти, мы не всемогущи. Можно сказать себе, что ничего странного или страшного не происходит. Но наше бессознательное может по-другому на это отреагировать, и подавленные чувства могут потом дать о себе знать в ошибочных действиях, заболеваниях, несчастных случаях, — уверена психолог Юлия Коробкова. — Важнее иметь достаточно внутренних сил, чтобы справляться со стрессом.

Стресс в некоторой степени нас закаляет, делает более выносливой и устойчивой нашу психику».

Неоднократно проводившиеся исследования показывают, что люди в браке живут дольше, отмечает психолог. «Можно предположить, что нынешнее поколение 35-летних много пережило в своей жизни сложного: они родились во времена перестройки, полного хаоса и дефицита, когда их родители выживали, как могли, многие семьи разводились. Очень мало было примеров полных счастливых семей. Возможно, от этого и вывод у поколения 35-летних, что проще одному».