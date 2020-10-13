Место казни: американцы раскритиковали феминистскую статую

В сети подвергли критике скульптуру художника Лучиано Гарбати «Медуза с головой Персея», созданную в знак поддержки женского движения #MeToo. Работа, которую на полгода установили в Нью-Йорке напротив здания суда, где слушалось дело обвиненного в изнасилованиях и домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, не понравилась как феминисткам, так и ценителям прекрасного — каждая сторона нашла, за что осудить автора.

Идея скульптора аргентино-итальянского происхождения была в переосмыслении знаменитой статуи Бенвенуто Челлини «Персей с головой горгоны» и самой истории горгоны Медузы, описанной Овидием в «Метаморфозах» — истории прекрасной девушки, изнасилованной богом Посейдоном и за попытку спастись в храме превращенной Афиной в чудовище с волосами в виде змей, безобразным лицом и взглядом, превращающим людей в камень. Как известно всем, кто знаком с древнегреческой мифологией хотя бы по детским книжкам, Персею удалось убить Медузу при помощи полированного медного щита Афины.

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В противовес скульптору эпохи Ренессанса, проиллюстрировавшему миф своим Персеем, Лучиано Гарбати создал двухметровую фигуру женщины со змеиными волосами, которая побеждает обидчиков и восстанавливает справедливость.

Основательница проекта «Медуза с головой Персея» Бек Андерсон объяснила изданию The New York Post, что Гарбати не просто «вывернул историю наизнанку и поставил фигуру женщины на место мужчины». «Он задал вопрос: «А что было бы, если бы она могла постоять за себя?» — сказала Бек Андерсон. При этом она уточнила, что работу скульптор создал еще в 2008 году — но сейчас, после подъема движения женщин в свою защиту и приговора Харви Вайнштейну, она обрела новое звучание и актуальность. «Она представляет античный нарратив, когда жертву обвиняют в том, что ее изнасиловали, — добавила Бек Андерсон. — И мы больше не собираемся это принимать — теперь будет так».

Однако пользователи сети не были единодушны в оценке скульптуры и того сообщения, которое пытались донести автор и куратор проекта. Многим из тех, кто отстаивает идеи феминизма, не понравилось, что работу, провозглашающую право женщины на правосудие и справедливость, напротив суда, где слушалось дело Вайнштейна, создал мужчина. «Не хочу выглядеть хейтером, но почему в этом мире скульптор-мужчина ассоциируется с движением #MeToo, — написал Лучиано Гарбати в Instagram один из пользователей. — Вообще-то, Лучиано Гарбати, вы должны были быть первым, кто задался этим вопросом и указал на несоответствие властям Нью-Йорка. Разве вы не согласны, что есть сотни, тысячи женщин-скульпторов, которые хотели бы выразить свой взгляд на предмет?»

Другие пользователи соцсети углубились в саму историю Медузы и решили, что Лучиано Гарбати дал ей в руку не ту голову и виноваты в ее бедах Посейдон и Афина, которых и следовало бы наказать. «Убийство Персея не восстанавливает справедливость, — отметила пользовательница. — Те, кто сломал ее, остаются на свободе. Это всего лишь грустная, жалкая попытка переписать классическую историю, чтобы она стала вдохновляющей».

В Twitter также разочарованы тем, что скульптор, статую которого установили в Нью-Йорке напротив здания, где судили Харви Вайнштейна, оказался мужчиной.

Лучиано Гарбати критики из соцсети обвинили даже в незнании женской анатомии — или сознательном пренебрежении ею. Пользователям показалось, что скульптор недостаточно детально изобразил половые органы обнаженной Медузы и лишил ее волос на лобке. «Это способ продемонстрировать, как женщины НЕ достигли равенства с мужчинами, — предположила одна из обитательниц Twitter. — Оригинальная статуя показывает член Персея, никаких проблем, однако женские дела — это до сих пор слишком пугающе».