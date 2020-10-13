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Место казни: американцы раскритиковали феминистскую статую

В сети раскритиковали установленную в Нью-Йорке скульптуру в поддержку #MeToo

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Попытка скульптора аргентино-итальянского происхождения Лучиано Гарбати проявить уважение к движению #MeToo была жестко раскритикована в сети. Его статуя «Медуза с головой Персея», переворачивающая известный античный миф, была установлена в Нью-Йорке напротив здания, где судили Харви Вайнштейна. Однако пользователи сети решили, что Гарбати просто попытался вписаться в актуальную повестку, а сам с пренебрежением относится даже к женской анатомии.

В сети подвергли критике скульптуру художника Лучиано Гарбати «Медуза с головой Персея», созданную в знак поддержки женского движения #MeToo. Работа, которую на полгода установили в Нью-Йорке напротив здания суда, где слушалось дело обвиненного в изнасилованиях и домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, не понравилась как феминисткам, так и ценителям прекрасного — каждая сторона нашла, за что осудить автора.

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After a few months' delay due to the pandemic, the wait is finally over. Selected by the City of New York's park administration to be unveiled in front of the County Criminal Courthouse in Collect Pond Park on next Tuesday, 10/13, "Medusa with the head of Perseus" will be installed for 6 months in the Big Apple. The place chosen is not accidental, since there they judge cases for crimes related to violence against women. We are already in the final stage working on the last details of this sculpture that became a symbol of justice for many women. Thanks to all those who have supported and continue to support me @mwthproject @bekandersen @vanessasolomonsculpt . . La fecha era en abril y la pandemia sуlo lo retrasу algunos meses. Seleccionada por la administraciуn de parques de la Ciudad de Nueva de York para ser ubicada frente al Tribunal Penal del Estado de Nueva York, finalmente el prуximo martes 13/10 "Medusa con la cabeza de Perseo" serб instalada por 6 meses en la Gran Manzana. El lugar elegido no es casual, ya que allн juzgan los casos por delitos vinculados a la violencia contra la mujer. Ya estamos en la recta final trabajando en los ъltimos detalles de esta escultura que se convirtiу en un sнmbolo de justicia para muchas mujeres. Gracias a todxs lxs que me acompaсan. #medusa #feminism #sculpture #justice #art #perseus #mythology #feminismos

Публикация от Luciano Garbati (@lucianogarbati)

Идея скульптора аргентино-итальянского происхождения была в переосмыслении знаменитой статуи Бенвенуто Челлини «Персей с головой горгоны» и самой истории горгоны Медузы, описанной Овидием в «Метаморфозах» — истории прекрасной девушки, изнасилованной богом Посейдоном и за попытку спастись в храме превращенной Афиной в чудовище с волосами в виде змей, безобразным лицом и взглядом, превращающим людей в камень. Как известно всем, кто знаком с древнегреческой мифологией хотя бы по детским книжкам, Персею удалось убить Медузу при помощи полированного медного щита Афины.

В противовес скульптору эпохи Ренессанса, проиллюстрировавшему миф своим Персеем, Лучиано Гарбати создал двухметровую фигуру женщины со змеиными волосами, которая побеждает обидчиков и восстанавливает справедливость.

Основательница проекта «Медуза с головой Персея» Бек Андерсон объяснила изданию The New York Post, что Гарбати не просто «вывернул историю наизнанку и поставил фигуру женщины на место мужчины». «Он задал вопрос: «А что было бы, если бы она могла постоять за себя?» — сказала Бек Андерсон. При этом она уточнила, что работу скульптор создал еще в 2008 году — но сейчас, после подъема движения женщин в свою защиту и приговора Харви Вайнштейну, она обрела новое звучание и актуальность. «Она представляет античный нарратив, когда жертву обвиняют в том, что ее изнасиловали, — добавила Бек Андерсон. — И мы больше не собираемся это принимать — теперь будет так».

Однако пользователи сети не были единодушны в оценке скульптуры и того сообщения, которое пытались донести автор и куратор проекта. Многим из тех, кто отстаивает идеи феминизма, не понравилось, что работу, провозглашающую право женщины на правосудие и справедливость, напротив суда, где слушалось дело Вайнштейна, создал мужчина. «Не хочу выглядеть хейтером, но почему в этом мире скульптор-мужчина ассоциируется с движением #MeToo, — написал Лучиано Гарбати в Instagram один из пользователей. — Вообще-то, Лучиано Гарбати, вы должны были быть первым, кто задался этим вопросом и указал на несоответствие властям Нью-Йорка. Разве вы не согласны, что есть сотни, тысячи женщин-скульпторов, которые хотели бы выразить свой взгляд на предмет?»

Другие пользователи соцсети углубились в саму историю Медузы и решили, что Лучиано Гарбати дал ей в руку не ту голову и виноваты в ее бедах Посейдон и Афина, которых и следовало бы наказать. «Убийство Персея не восстанавливает справедливость, — отметила пользовательница. — Те, кто сломал ее, остаются на свободе. Это всего лишь грустная, жалкая попытка переписать классическую историю, чтобы она стала вдохновляющей».

В Twitter также разочарованы тем, что скульптор, статую которого установили в Нью-Йорке напротив здания, где судили Харви Вайнштейна, оказался мужчиной.

Лучиано Гарбати критики из соцсети обвинили даже в незнании женской анатомии — или сознательном пренебрежении ею. Пользователям показалось, что скульптор недостаточно детально изобразил половые органы обнаженной Медузы и лишил ее волос на лобке. «Это способ продемонстрировать, как женщины НЕ достигли равенства с мужчинами, — предположила одна из обитательниц Twitter. — Оригинальная статуя показывает член Персея, никаких проблем, однако женские дела — это до сих пор слишком пугающе».