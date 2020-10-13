Купите ползунки: как Байден и Трамп одевают Америку

В США в преддверии президентских выборов разыгралась битва среди производителей продукции с символикой штабов Дональда Трампа и Джо Байдена. Сторонники кандидатов от Республиканской и Демократической партий выражают им свою поддержку при помощи футболок, свитшотов, кепок и даже — это новое веяние эпохи — масок с призывами либо просто голосовать, либо выбрать Трампа или Байдена. Однако кто выигрывает в гонке товаров для избирателей, понятно уже сейчас. И это Джо Байден.

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В понедельник, 12 октября, на митинге своих сторонников во Флориде Дональд Трамп дарил маски с лозунгом «Вернем Америке былое величие» («Make America Great Again») перед тем, как сообщить собравшимся, что обладает теперь иммунитетом к коронавирусу и готов запечатлеть на каждом «большой жирный поцелуй». Президент США разбросал маски в толпу — точно так же, как за день до объявления диагноза «COVID-19» в начале октября кинул своим сторонникам на митинге в Миннесоте две кепки с аналогичным слоганом.

В конце сентября в городе Ватога в Техасе появился магазин, где продается исключительно продукция с предвыборной символикой Дональда Трампа.

Торговую точку площадью 204 кв. м открыла Мэри Толли, которая ранее торговала карнавальными костюмами и продукцией для ярмарок. Однако для жительницы Техаса продавать чехлы для iPhone с лозунгом «Вернем Америке былое величие» стало вопросом выживания: в условиях пандемии ярмарки закрылись, и покупать ее карнавальные наряды теперь практически некому — в отличие от продукции с символикой избирательной кампании Трампа, вполне востребованной в республиканском Техасе.

Для сторонников Джо Байдена, однако, создают куда более вычурную продукцию, чем простые маски и кепки — производители мгновенно отзываются на комичные ситуации или яркие высказывания кандидатов, превращающиеся в мемы.

Не успела на голову Майка Пенса сесть муха во время дебатов с Камалой Харрис на прошлой неделе, как на сайте в поддержку Байдена сторонникам демократов уже предложили купить сувенирные мухобойки по $10 за штуку — они были распроданы за сутки. На следующий день после эпохального события производитель статуэток с качающимися головами National Bobblehead Hall of Fame начал собирать предзаказы на фигурки в виде Майка Пенса с мухой на голове — их можно заказать по цене $25.

При желании сторонник той или другой партии может одеться с ног до головы в продукцию с символикой Трампа или Байдена: толстовки, тренировочные штаны, бейсболки, шапки с помпонами и даже ползунки. Есть возможность и обновить посудный шкаф при помощи кружек или стеклянных стаканов, бутылок для питья, охлаждающих чехлов для пивных банок, обзавестись новой холщовой сумкой и, разумеется, защитить себя от коронавирусной инфекции брендированными санитайзерами и масками.

Определить, кто перед вами — сторонник Трампа или Байдена — при этом может быть не так-то просто, если вы не в курсе хода битвы кандидатов: принтами становятся не просто общеизвестные лозунги или имена кандидатов, но и их высказывания.

Например, после того как в конце сентября Джо Байден во время дебатов обронил в адрес президента США «Не заткнешься ли ты, чувак», эта фраза мгновенно появилась на защитных масках и кружках, продающихся на сервисе Etsy — некоторые из них пародировали красно-белую гамму кампании Трампа «Вернем Америке былое величие».

Фраза Трампа «Не вмешивайтесь и будьте наготове», сказанная во время тех же дебатов членам праворадикальной организации Proud Boys, мгновенно появилась на их толстовках и майках, которые можно было купить на Amazon — позже, правда, платформа заявила, что удалит эту продукцию с сайта.

Отозвались торговцы сувенирами и на коронавирус Дональда Трампа: не успел президент выздороветь, как на сайте сувенирной лавки Белого дома, не имеющей отношения к администрации президента, появились монеты с надписью «Трамп побеждает COVID» по $100 за штуку.

Несмотря на обилие сувенирной продукции с обеих сторон, следует признать, что в этой гонке Джо Байден все же обходит Дональда Трампа. Дело в том, что демократа поддерживают трендсеттеры — звезды и модные журналы, в числе которых влиятельный Vogue. В итоге одежда с именем Джо Байдена оказывается более заметной.

На минувших выходных снимок модели Хейли Бибер в футболке кампании кандидата от демократов выложил в Instagram журнал Vogue.

«Мода политична, — говорилось в подписи к фото. — И мы верим в лучшее, как и Хейли Бибер». Далее авторы поста предлагали нажать на ссылку, которая выведет на онлайн-магазин товаров с символикой Джо Байдена и Камалы Харрис, в том числе и созданных ведущими американскими дизайнерами вроде Джейсона Ву. На такую информационную поддержку Трампу рассчитывать не приходится.