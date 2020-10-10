Каждой твари по паре: британской выдре нашли спутницу в сети

Сотрудники Корнуоллского заповедника на юго-западе Великобритании придумали изящное решение, чтобы облегчить страдания выдре Харрису, потерявшему возлюбленную. Они создали для него аккаунт в выдуманной соцсети для знакомств, которую назвали «Fishing for Love» — «Поймай свою любовь». В описании профиля под фотографией десятилетней выдры они указали его основные качества, которые могли бы заинтересовать потенциальную кандидатку:

«Ищу вторую половинку: я очень внимательный, заботливый, умею слушать и люблю обнимашки. Буду любить тебя, как ни одна другая выдра»,

— гласит подпись. До этого Харрис четыре года встречался с выдрой по имени Абрикосинка, которая была старше его и умерла в возрасте 16 лет пару недель назад. После ее смерти выдра затосковала, не привыкшая к одиночеству.

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«Кажется, он уже смирился с холостяцким образом жизни, но теперь ни одна женщина не подскажет ему, как заправить постель», — шутят в заповеднике.

Спустя несколько дней объявление, которое сотрудники зоопарка разместили в интернете в надежде найти Харрису одинокую спутницу по душе, сработало — в ответ сотрудники другого британского зоопарка прислали фото идеальной кандидатки — Тыковки из приюта в Скарборо, которая тоже недавно потеряла партнера.

«В природе выдры живут парами, а Харрис — такой хороший партнер, так что команда нашего зоопарка хотела дать ему второй шанс на личное счастье», — сказано на сайте заповедника. Теперь Харрис отправится на первое свидание в Скарборо, так как выдры лучше ладят, когда самец заселяется к самке: в этом случае он будет идти ей на уступки и сможет привлечь выдру покладистым характером.

«После недавней потери лучшего друга Эрика Тыковка была очень одинока, поэтому мы рады, что Харрис приедет к ней, и надеемся, что его приезд обеспечит Тыковке комфорт и дружеское общение», — рассказал Тодд Герман, куратор из заповедника «Sea Life» в Скарсборо.

Животные не только знакомятся в интернете, но и поддерживают отношения на расстоянии с помощью видеосвязи. В 2015 году сотрудники того же заповедника

решили скрасить разлуку парочке тюленей: для поддержания общения между животными установили видеосвязь с помощью FaceTime.

Тюлени Сиджа и Бэбифейс были парой и предохранялись, но все-таки у них каким-то образом появилось неожиданное потомство. Тогда сотрудники центра решили разделить возлюбленных, чтобы не допустить очередного пополнения. Сиджа уехала в парк «Sea Life» в городе Уэймут, за 260 километров от прежнего места обитания. Ее поселили вместе с другими самками тюленей, которые хорошо приняли новую соседку.

«Сиджа действительно хорошо поладила с другими девочками, но мы решили, что для нее и Бэбифейс будет полезно поддерживать связь, — сообщила куратор парка «Sea Life» Фиона Смит. — Поэтому мы наладили между ними видеосвязь по FaceTime». Поначалу разделенные тюлени отнеслись настороженно к установленным перед ними планшетам, но как только они увидели друг друга на экране, сразу уткнулись носами в дисплеи.

А в 2016 году британские ученые были обеспокоены личной жизнью необычной улитки Джереми, у которой панцирь был закручен в другую сторону. Из-за редкой генетической мутации сородичи сторонились улитки, и перспектива его размножения оказалась под угрозой.

К тому же, внутренние и половые органы у Джереми также находились на противоположной стороне тела, что делало спаривание с обычной особью невозможным. Такая мутация встречается примерно у одной улитки из миллиона.

Ученые Ноттингемского университета решили искать Джереми пару по всему миру. В социальных сетях была запущена акция с хэштегами #leftysnail и #snaillove: на призыв откликнулось два хозяина «улиток-левшей» — из британского города Ипсвича, а также с острова Майорка.

I am more affected by Jeremy the snail not being able to find a spouse than by most of my human single friends. #snaillove https://t.co/htB6o212vN — Isabel Lacurie (@Isabel_Lacurie) October 27, 2016

Улитки — гермафродиты, то есть для их размножения достаточно двух половозрелых особей одного вида. Поначалу сородичи игнорировали Джереми, совокупляясь друг с другом. Вместе они отложили около 300 яиц. Однако затем удача улыбнулась и Джереми: одна из улиток с его помощью отложила 56 яиц.

Своих детей Джереми не увидел: он умер незадолго до появления потомства на свет. Причем ни один детеныш не унаследовал мутацию родителей: все они обладают правильно закрученной раковиной.