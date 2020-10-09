«Заедаем стресс»: что врачи думают о бодипозитиве

Кому выгоден бодипозитив

В конце сентября несколько сотен женщин разных форм и размеров приняли участие в показе мод у подножия Эйфелевой башни, чтобы заявить: моде нужно больше разнообразия. «Цель этого шоу — дать каждому возможность побыть моделью, чтобы женщины научились принимать себя такими, какие они есть, — рассказала Euronews Джорджия Штайн, модель и организатор бодипозитивного показа. —

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Это является проявлением доброты к себе и другим, независимо от возраста, типа телосложения, инвалидности или болезни».

Идеи за принятие полноты впервые прозвучали в США в 1967 году, а движение, которое назвали «Body positive», появилось в Америке в 1996 году. С тех пор идеи принятия себя независимо от веса и размера стали потихоньку проникать в соцсети и особенную поддержку получили в 2013 году, когда американская модель размера плюс Тесс Холлидей, весящая 155 кг, основала бодипозитивное онлайн-движение «Eff Your Beauty Standards» и стала появляться на обложках глянцевых журналов.

Тогда же завязалась и дискуссия среди врачей, которые выступали против бодипозитива как одобрения ожирения, которое для медиков является проблемой. Ухватились за безобидную идеологию и продавцы пищевых добавок и других товаров, которые решили заработать на бодипозитиве и его сторонниках.

«Этот позитивный посыл может быть неверно истолкован людьми, которые преследуют другие цели, — считает бариатр Мария Соловьева, член Международной Федерации хирургии ожирения. — Я могла бы назвать это по-другому — следовать внутреннему принятию себя, потому что не все люди должны весить 50-60 кг. Есть люди, которые и при весе в 80 кг выглядят прекрасно, живут полноценной жизнью. Но если говорить об общественном явлении, то в массовом сознании оно может породить много искажений. И это приведет к неправильному понимаю в обществе проблемы избыточного веса».

Проблема ожирения среди детей и взрослых актуальна не только для США, но и для России, утверждает врач. «Статистика не утешающая: около 30% людей в России имеют проблемы с лишним весом разной степени, — уточняет эксперт. —

Половина мужчин в России имеют лишний вес, некоторые из них страдают ожирением, среди женщин таких еще больше — около 60%».

По словам Соловьевой, статистика может быть только приблизительной, а собрать более точные данные по ожирению сложно: для этого понадобилось бы провести опрос населения, собрать все данные их роста и веса. По официальной статистике Росстата, за 2018 год в России ожирение было выявлено только у 2 млн человек — то есть меньше, чем у 2%. Но в эту статистику попадают только люди, которые обращаются к врачам с жалобами на самочувствие и хотят скорректировать свой вес. Ситуация будет отличаться в зависимости от регионов, в больших городах, где люди более активны.

«На Севере России проводилось исследование, которое показало, что около 30% населения имеют ожирение, из них 10-15% — 2-й и 3-й степени, которое потенциально нуждается в хирургическом лечении», — уверяет врач.

Заедаем стресс от того, что некуда пойти

Причинами ожирения зачастую являются неправильное питание и низкая физическая активность. На карантине две эти проблемы обострились, в том числе из-за стресса, что привело к соответствующим результатам. «Основная привычка, которую я вижу среди своих пациентов – это заедание стресса, — отмечает врач.

--То есть любой триггерный фактор может являться стрессом и приводить к набору веса, а стресс может быть, например, из-за включенного телевизора, где новости тревожные и не вызывающие оптимизма.

Это могут быть отношения на работе с начальником, с коллегами, отношения дома в семье... По завершении режима самоизоляции большинство пациентов набрали 10-15 кг. Даже если у них был лишний вес, они перешли в первую-вторую степень ожирения».

Ситуация осложняется тем, что фактор стресса невозможно убрать из повседневности. «Из-за ускорения жизни и потока новой информации, окружающего современного человека, кажется, что стресса становится больше, — объясняет врач. — На самом деле это наша реакция на новые явления. Стресс был задуман природой для того, чтобы человек мог выжить, но когда он переходит в хроническую форму, он разрушает психику человека. Большинство моих пациентов даже не замечают, что и как они едят».

Еще одна вредная привычка — это так называемый «грейзинг» или «пастбищный характер питания», когда человек постоянно подходит к столу и перекусывает. Тогда ему кажется, что он не ест много, но по факту постоянно в течение дня перекусывает, иногда не потому, что голоден, а просто так, от скуки. Особенно это стало заметно на карантине.

Кроме того, в последнее время существенно снизилась физическая активность. «Люди просто перестали ходить, — отмечает врач. — Есть небольшая категория людей, у которых появилось время и, несмотря на запреты выходить лишний раз на улицу, они начали бегать и заниматься спортом дома. Есть ряд людей, которые нормализовали свой вес. Но

большинство испытывало стресс от того, что их посадили дома и они стали не нужны на работе, им некуда ходить — физическая активность значительно сократилась.

Также многие пациенты отмечают скачок лишнего веса в связи с покупкой машины. Чаще всего это дает дополнительные 10-15 кг веса, так как сильно сокращается физическая активность, даже при сохранении прежней диеты».

Мое тело — мое дело

В то же время бодипозитив может помочь в борьбе с ожирением, ведь стрессом для человека является и навязывание нормы со стороны, которое вынуждает его сидеть на жестких диетах и неизбежно срываться.

«Большинство случаев ожирения — это комплексная проблема, которая в себя включает и диетологические, и психологические причины, — пояснила в беседе с «Газетой.Ru» Маргарита Лифшиц, врач-диетолог, практикующий психолог, соавтор и соведущая обучающих программ по коррекции нарушений пищевого поведения. — В России многое завязано на неправильном образе жизни. Но когда люди с лишним весом говорят о том, что они себя такими ненавидят, не могут смотреть на себя в зеркало, лишний вес мешает им качественно жить, проблема начинает подпитывать саму себя: формируется так называемый булимический круг.

Иногда у человека незначительный избыток веса, иногда его в принципе нет — просто не нравятся какие-то особенности тела, а пациент начинает себя корить, испытывает к себе отвращение — и его же заедает».

Против этого психологического феномена как раз и направлен бодипозитив, который, по мнению специалистов, постепенно снимает не только внешнее давление общества, но и внутреннее напряжение, возникающее у человека из-за несоответствия каким-то стандартам. А именно в нем кроется главная проблема, утверждают психологи.

«Человека мучает не столько внешнее порицание, критика со стороны, сколько внутреннее убеждение, что он какой-то не такой, — поясняет диетолог. — В этом плане бодипозитив кажется мне помогающим, ведь он утверждает: «Мое тело — это мое личное дело, и я могу взять ответственность за то, что на данном этапе оно не будет соответствовать никаким стандартам, даже медицинским». Даже при наличии избыточного веса, который может быть связан с проблемами в жизни, девушку может удовлетворять внешний вид. А спустя пару лет она, возможно, захочет изменить это не насильственным, а комфортным для себя способом. А может и не захочет, ей и так будет хорошо».

Опасен ложный бодипозитив, когда человек сам себя убеждает, что его все устраивает, хотя внутри переживает. «Это убеждение не дает человеку признать свою боль и проблему, которую нужно решать», — отмечает Лифшиц. — Осознанное восприятие своего тела, к которому призывает бодипозитив, не позволит допустить разрушительных последствий для здоровья».

Осознанное отношение к телу не всегда означает большое количество тренировок и диет, напротив, порой повышенный интерес к фитнесу свидетельствует об отсутствии уверенности в себе и о наличии психологических проблем, даже когда с телом все в порядке. Бодипозитив борется и с этой проблемой — неадекватной оценкой собственного тела. «Когда тело становится идеей фикс, пациенты забывают про всю остальную жизнь, — рассказала «Газете.Ru» диетолог Дина Кононова.

— Они тягают железо, чтобы улучшить себя. Каким бы идеальным их тело ни было, они относятся к нему плохо, даже если дошли до нормы — отношение к телу не становится от этого добрее или позитивнее, дело в низкой самооценке, и это психологическая проблема».

«Глядя на ваш аккаунт и вашу уверенность, я смогла наконец-то почувствовать себя счастливой и уверенной в собственном теле, независимо от того, что говорят другие», — написала одна из пользовательниц в комментариях под публикацией Тесс Холлидэй в Instagram.

«У меня была пациентка с лишним весом, которая стеснялась ходить в бассейн из-за проблем с кожей, — вспомнила историю врач-бариатр. — Она боялась, что ее не так воспринимать будут. В итоге она себя пересилила, пошла в бассейн, приходит счастливая и говорит: «Я хожу в неделю три раза, по часу занимаюсь с тренером, получаю колоссальное удовольствие». Если человек уверен в себе, он это транслирует».