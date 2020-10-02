Узбагойся: чем смешные ролики с животными полезны для здоровья

В Великобритании провели необычное исследование, которое показало, что просмотр видео о животных может снижать стресс. Участники эксперимента, проведенного в Университете Лидса, в течение 30 минут смотрели видеоролики о квокках — сумчатых зверьках из Западной Австралии, родственниках кенгуру, известных как «самое счастливое животное в мире».

Результаты исследования показали, что уровень стресса принимавших участие в эксперименте студентов снизился почти в два раза, а давление опустилось с высоких до нормальных показателей.

В исследовании, проведенном Университетом Лидса совместно с туристическим центром Западной Австралии, приняли участие 19 человек, в том числе 15 студентов, которые должны были сдать экзамен через 90 минут после сессии, а также четыре сотрудника академической поддержки, которые заявляли, что испытывают стресс на работе.

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Ученые анализировали частоту сердечных сокращений и давление испытуемых, чтобы проанализировать физиологическое воздействие от просмотра роликов, а психологи в свою очередь опрашивали их о состоянии тревожности. Было обнаружено, что среднее групповое давление упало с 136/88 до 115/71 во время сеанса, в то время как частота сердечных сокращений одного участника упала с 90 до 68 ударов в минуту — этот показатель за полчаса изменился на 25%. Тем временем уровень тревожности в группе снизился в среднем на 35%, а у некоторых людей — даже на половину. Один участник настолько расслабился, что практически заснул.

«Нам известно, что студенты были обеспокоены перед экзаменами, а частота сердечных сокращений и давление у большинства участников эксперимента были слегка повышены до начала нашей сессии, — пояснила ситуацию до эксперимента доктор Андреа Атли, участвовавшая в исследовании. — В течение всего сеанса частота сердечных сокращений и давление у всех людей снизились до уровня, который можно считать здоровым и свидетельствующим об ограниченном стрессе или тревоге».

Это исследование доказало, что любое позитивное взаимодействие человека с животными снижает стресс, даже если это просмотр видео. Уточняется, что наблюдение за милыми зверьками в дикой природе может принести еще большую пользу. По данным Google Trends, за время режима самоизоляции люди стали чаще искать в интернете видео с животными: до сих пор частотность запросов видео про животных на YouTube остается высокой. Специалисты предполагают, что

это связано с естественной склонностью людей искать милые видео с животными во времена неопределенности и потрясений.

К тому же, на карантине многие зоопарки в США и Великобритании в отсутствии посетителей начали выкладывать видео о своих подопечных в социальных сетях, а Национальные парки устраивали прямые трансляции с кормлением животных.

Теперь Singapore Airlines и Tourism Western Australia решили запустить онлайн-проект «Quokka TV», предлагая пассажирам успокоиться перед полетом, наблюдая за животными. Университет Лидса также предложит студентам посмотреть на милых животных перед экзаменами, чтобы собраться с мыслями.

«Результаты исследования еще раз доказывают, что мы извлекаем огромную пользу из изучения мира природы, — заявила Элен Томас, менеджер британского сегмента рынка туризма в Западной Австралии. — Улучшение настроения и показателей здоровья участников, связанное с просмотров видео, является признаком того, что контакт с дикой природой важен для нашего благополучия».

В исследовании Академии наук США 2015 года говорилось о том, что прогулки на свежем воздухе снижают активность префронтальной коры мозга, ответственной за навязчивые негативные мысли. А в апреле этого года в Мексике было проведено исследование, доказавшее положительное влияние природы на развитие детей: те, кто чаще гулял, наблюдал за дикими животными и цветами и слушал звуки природы, лучше проявляли себя в оказании помощи окружающим, были более экологически ответственными, экономили воду и заботились об окружающей среде.