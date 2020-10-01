«Служу великой нации»: Меланья Трамп дала интервью глянцу

Первая леди США Меланья Трамп дала интервью журналу Tatler – в печатном издании оно выйдет в ноябрьском выпуске, хотя на обложке его будет Меган Маркл, а не героиня одного из центральных материалов.

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Супруга Дональда Трампа, которого в ноябре могут переизбрать на второй президентский срок в США, рассказала в своей беседе с изданием, что всегда знала: ему суждено стать американским лидером. Она напомнила Tatler, что еще в октябре 1999 года в шоу Ларри Кинга на CNN ее – на тот момент будущий – муж объявил, что готовится выставить свою кандидатуру на президентские выборы.

Действительно, тогда известный всей Америке предприниматель-девелопер, сказал телеведущему: «Я смотрю на это очень серьезно. Мне есть много, чего терять, Ларри, — сказал тогда Дональд Трамп. – Если бы я не мог победить, если бы я чувствовал, что не могу победить, я бы на это не пошел. Я бы абсолютно на это не пошел. Я не буду пытаться просто получить больше голосов, чем какой-либо кандидат в истории, я бы хотел победить». Миллиардер тогда рассказал Ларри Кингу, что планирует создать исследовательский комитет – в избирательной политике США это структура, которая должна дать ответ, стоит ли человеку выставлять себя в качестве кандидата, — а в качестве своего кандидата в вице-президенты рассматривает телеведущую Опру Уинфри.

Через несколько месяцев после интервью у Ларри Кинга – в феврале 2000-го – Дональд Трамп объявил в передаче Today, что прекращает попытки выставить свою кандидатуру.

Сейчас Меланья Трамп сказала по этому поводу Tatler, что 20 лет назад просто не пришло его время. «Мы знали, что время не наступило. Но я точно знала, что если и когда он будет баллотироваться, он победит».

Интервью Меланьи Трамп Tatler для ноябрьского выпуска стало классической беседой журналиста и высокопоставленного чиновника – первая леди не пускалась в откровения и предпочитала говорить о своей официальной деятельности. Поэтому она много рассуждала о своем главном проекте — борьбе с опиоидной зависимостью, которая особенно распространена среди молодежи. «Я горжусь успехами и результатами, которых добилась наша администрация, которые привели к спасению жизней», — сказала первая леди.

Меланья Трамп также сообщила изданию, что к роли американской первой леди ее подготовил весь предыдущий жизненный опыт. «Детство в Словении, юность в Милане и Париже, переезд в США и жизнь в Нью-Йорке после того, как мне исполнилось 20 – все это привело к тому, что сейчас я служу нашей великой нации в качестве первой леди», — обобщила она. Бывшая модель добавила, что детство ее было чудесным и росла она в прекрасной семье, и воспитывали ее, прививая стремление к получению образования, любовь к труду и уважение к семейным ценностям. Что же касается выводов, которые она могла сделать из своего опыта, то она ответила: «Могу сказать вам, что верю в свободный рынок капитализма».

Это стало вторым интервью, которое Меланья Трамп дала изданию. Первая ее беседа с Tatler случилась 15 лет назад, в 2005 году – через месяц после того, как в имении Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Спринг состоялась свадьба девелопера-миллиардера и бывшей фотомодели из Словении. Тогда в материале урожденную Меланью Кнавс, которой вот-вот исполнялось 35, назвали неофициальной королевой Нью-Йорка, а церемонию бракосочетания – «американской королевской свадьбой».

Сама молодая жена, впрочем, отозвалась о ней как о «просто гигантской вечеринке» — на которой, кстати, было все высшее американское общество, включая будущую соперницу Трампа Хиллари Клинтон и ее мужа Билла.

Королевский масштаб мероприятию тогда придали свадебное платье Dior Меланьи стоимостью $187 тыс., обручальное кольцо за $1,5 млн и специально выстроенный к мероприятию зал для церемонии, на который у Трампа ушло $42 млн.

Через месяц после свадьбы Меланья Трамп, полулежа на диване в голубых джинсах Levis, розовом кашемировом свитере и леопардовых туфлях Dolce&Gabanna, признавалась, что у нее до сих пор не доходят руки до того, чтобы открыть все коробки с подарками – комната в трехэтажных апартаментах Trump Tower, оформленная в стиле Людовика VI, действительно была завалена упаковками Tiffany.

В 2016 году во время избирательной кампании Дональда Трампа в СМИ будут появляться статьи о сомнительном прошлом Меланьи – предположения о том, что она работала в эскорте и снималась обнаженной. В 2019-м после ареста финансиста-педофила Джеффри Эпштейна журналисты расскажут, что именно он свел Меланью Кнавс с Дональдом Трампом. Однако в 2005-м будущая первая леди посмеивалась над предположениями, что с мужем, который старше нее на 26 лет, она только ради его денег, и настаивала на том, что строила успешную самостоятельную карьеру модели. «Я слышу совершенно комичные истории о себе, — говорила она. – Что я не была успешной моделью, что у меня не было денег, и поэтому я с Дональдом. На самом деле у меня все было хорошо».

Меланья рассказывала Tatler, что на вечеринке в 1998 году, на которой Трамп обратил на нее внимание, она не стала давать ему свой телефон. «Он попросил у меня номер, но я ему его не дала, — вспоминала она. – Потому что я знала, кто он, и подумала… Наверное, то, что он со всеми этими девушками. В общем, я хотела посмотреть, какой номер он мне даст, и если это будет рабочий, я не буду заниматься с ним делами. В любом случае, он дал все свои телефоны, и я позвонила через несколько дней».

В материале 2005 года Меланья Трамп предстала уверенной в себе женщиной, которую нельзя назвать «трофейной женой», как о ней будут писать в 2016-м.

«Мы стоим друг за друга, и мы равны в наших отношениях, — говорила она. – Мы поддерживаем друг друга. Мы верим – оба, — что женщина стоит за спиной мужчины, а мужчина – за спиной женщины». Собранная, стремящаяся все контролировать – в том числе и себя, — она не пила спиртное на вечеринках, придерживалась здорового питания, а о своем отношении к пластической хирургии говорила «Найдите хорошего врача». Скорее всего, именно это она могла бы сказать в этом году, отвечая на вопрос о жизненном опыте, который готовил ее к роли первой леди. Но в последнем интервью Меланья Трамп просто еще раз продемонстрировала высокий уровень самоконтроля.