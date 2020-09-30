Попка дурак: кто научил британских попугаев материться

В британском зоопарке в графстве Линкольншир пять африканских серых попугаев Жако научились материться, чем очень удивили посетителей и сотрудников. Это произошло за время карантина, на котором птицы находились с августа, когда их приютили в зоопарке. Один из попугаев начал материться — и остальные подхватили, обучившись за время изоляции. Попугаев пришлось изолировать от посетителей, которые отреагировали на ситуацию смехом, но все-таки предпочли убрать детей подальше от вольеров с птицами.

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Дело в том, что хохот зрителей только больше раззадоривает попугаев и мотивирует их ругаться еще — так попугали реагируют на смех, который считают поощрением публики.

Теперь сотрудники зоопарка опасаются, что пятеро бунтарей обучат плохим выражениям и других, более скромных птиц, которые еще не знакомы с лексикой улиц. Однако они надеются, что воспитанные в зоопарке птицы, наоборот, окажут положительное влияние на хулиганов и научат их манерам.

Джесс Ньютон, сотрудница зоопарка, призналась, что заниматься с попугаями поначалу было очень увлекательно, и она надеялась, что птицы быстро оставят приобретенную вредную привычку. Однако произошло по-другому. Попугаи-провокаторы начали материться, чтобы привлечь внимание публики, когда заметили, что ее это смешит.

«Мой Чарли тоже ругается, как сапожник, — поделилась Донна Девере, одна из подписчиц аккаунта зоопарка в соцсетях. — Он научился этому от предыдущих хозяев и постепенно бросает эту вредную привычку, но мне периодически хочется помыть ему рот с мылом! А теперь и мой 25-летний какаду Боб завел манеру материться!»

Оказывается, птицы, как и люди, способны обучить друг друга плохим манерам, а исправить эту ситуацию сотрудникам зоопарка довольно непросто. «Птицы матерятся, чтобы получить реакцию аудитории — вызвать смех или шок», — пояснил Стив Николс, исполнительный директор зоопарка, где содержится 1500 разных попугаев.

По его словам, за 25 лет, что он работает с птицами, он уже привык к плохим манерам попугаев, подобранных на улице. «То и дело попадается проказник, который начинает материться — а мы только смеемся в ответ, — рассказал Николс изданию Lincolnshire Live. —

Это действительно выглядит очень комично, когда попугай ругается на вас».

Какими именно словами ругался попугай в зоопарке Линкольншира, не уточняется. Известно, что одного из них звали Тайсон. Вероятно, именно он и обучил остальных — Билли, Эрика, Джейд и Элси — ругаться. «Мы приняли в зоопарк пять попугаев за неделю, и пока они сидели на карантине в одном помещении, все научились материться и смеяться — комната наполнилась бранными словами, — описал ситуацию Николас. — Все это напоминает мужской клуб, где все ругаются и смеются».

По словам сотрудников зоопарка, посетители восприняли брань попугаев как шутку, но перед приходом детей в выходные их все-таки решили изолировать — от греха подальше. «Некоторым это показалось забавным, но мы решили отселить попугаев, пока не пришли дети, — заявил Николс. — Одну девочку попугаи начали серьезно оскорблять».

Теперь в зоопарке надеются, что в изоляции попугаи научатся и другим словам от более воспитанных птиц, однако может получиться и наоборот. «Если они и других научат плохим словам и у нас окажется 250 попугаев-сквернословов, я не знаю, что мы будем делать», — добавил Николас.

«Если кому-то из попугаев нужен дом, я приму одного, — написал в комментариях к посту на странице зоопарка в Facebook Дэвид Кэмп. — Мы дома не ругаемся, поэтому успокоим его. А еще мы частенько устраиваем пантомиму по мотивам «Пиратов Карибского моря», так что украшение в виде живого попугая пригодится. В прошлую субботу наша любимая Полли улетела, когда я пришел домой пьяный и научил ее летать».

«Это может закончиться тем, что вам придется класть 50 пенсов в клетку, чтобы они вас пустили, — пошутил другой пользователь Майкл Элдин. — Я вырос рядом с таким попугаем, которого спасли из паба — он матерился и рассказал много забавных историй, над которыми семья все еще смеется 20 лет спустя!»

В конце августа зоопарк отличился еще одним талантом — живущий там попугай спел начало песни Бейонсе «If I were a boy», причем его исполнение практически невозможно отличить от оригинала.

9-летний зеленый с желтым хохолком амазонский попугай Чико уже завоевал армию фанатов и обзавелся аккаунтом в Instagram. Звездный попугай привлекает в зоопарк посетителей, которые приезжают специально, чтобы увидеть его воочию и послушать его пение.

В его репертуаре, помимо Бейонсе, есть хит Леди Гаги «Poker Face», а также песня «Firework» Кэти Перри и шлягер «Crazy» в исполнении Gnarls Barkley.

«Люди никак не могут насмотреться и наслушаться, целая очередь выстраивается к его вольеру, — рассказали сотрудники зоопарка. — Это как настоящая звезда, которая собирает очереди на автограф-сессию». Попугаю предсказывают большое будущее: «У него действительно хороший голос, может быть, с ним скоро свяжется Саймон Коуэлл (британский телеведущий, судья и продюсер музыкальных шоу American Idol, Pop Idol, The X Factor UK и Britain's Got Talent — ред.)», — отмечают в зоопарке.