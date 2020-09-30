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Попка дурак: кто научил британских попугаев материться

В британском зоопарке попугаи ругались на посетителей

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В зоопарке Линкольншира на востоке Великобритании пять попугаев пришлось изолировать от общества, поскольку они, ко всеобщему удивлению, начали материться на посетителей. Птицы обучили друг друга плохим словам, пока сидели взаперти на карантине. Матерщинников отселили в отдельный вольер к другим птицам в надежде, что те скорректируют их поведение. Однако может произойти и наоборот.

В британском зоопарке в графстве Линкольншир пять африканских серых попугаев Жако научились материться, чем очень удивили посетителей и сотрудников. Это произошло за время карантина, на котором птицы находились с августа, когда их приютили в зоопарке. Один из попугаев начал материться — и остальные подхватили, обучившись за время изоляции. Попугаев пришлось изолировать от посетителей, которые отреагировали на ситуацию смехом, но все-таки предпочли убрать детей подальше от вольеров с птицами.

Дело в том, что хохот зрителей только больше раззадоривает попугаев и мотивирует их ругаться еще — так попугали реагируют на смех, который считают поощрением публики.

Теперь сотрудники зоопарка опасаются, что пятеро бунтарей обучат плохим выражениям и других, более скромных птиц, которые еще не знакомы с лексикой улиц. Однако они надеются, что воспитанные в зоопарке птицы, наоборот, окажут положительное влияние на хулиганов и научат их манерам.

The famous swearing parrots unveiled.... #lincswildlifepark #lincolnshirewildlifepark #swearingparrots

Опубликовано Lincolnshire Wildlife Park Вторник, 29 сентября 2020 г.

Джесс Ньютон, сотрудница зоопарка, призналась, что заниматься с попугаями поначалу было очень увлекательно, и она надеялась, что птицы быстро оставят приобретенную вредную привычку. Однако произошло по-другому. Попугаи-провокаторы начали материться, чтобы привлечь внимание публики, когда заметили, что ее это смешит.

«Мой Чарли тоже ругается, как сапожник, — поделилась Донна Девере, одна из подписчиц аккаунта зоопарка в соцсетях. — Он научился этому от предыдущих хозяев и постепенно бросает эту вредную привычку, но мне периодически хочется помыть ему рот с мылом! А теперь и мой 25-летний какаду Боб завел манеру материться!»

Оказывается, птицы, как и люди, способны обучить друг друга плохим манерам, а исправить эту ситуацию сотрудникам зоопарка довольно непросто. «Птицы матерятся, чтобы получить реакцию аудитории — вызвать смех или шок», — пояснил Стив Николс, исполнительный директор зоопарка, где содержится 1500 разных попугаев.

По его словам, за 25 лет, что он работает с птицами, он уже привык к плохим манерам попугаев, подобранных на улице. «То и дело попадается проказник, который начинает материться — а мы только смеемся в ответ, — рассказал Николс изданию Lincolnshire Live. —

Это действительно выглядит очень комично, когда попугай ругается на вас».

Какими именно словами ругался попугай в зоопарке Линкольншира, не уточняется. Известно, что одного из них звали Тайсон. Вероятно, именно он и обучил остальных — Билли, Эрика, Джейд и Элси — ругаться. «Мы приняли в зоопарк пять попугаев за неделю, и пока они сидели на карантине в одном помещении, все научились материться и смеяться — комната наполнилась бранными словами, — описал ситуацию Николас. — Все это напоминает мужской клуб, где все ругаются и смеются».

По словам сотрудников зоопарка, посетители восприняли брань попугаев как шутку, но перед приходом детей в выходные их все-таки решили изолировать — от греха подальше. «Некоторым это показалось забавным, но мы решили отселить попугаев, пока не пришли дети, — заявил Николс. — Одну девочку попугаи начали серьезно оскорблять».

Теперь в зоопарке надеются, что в изоляции попугаи научатся и другим словам от более воспитанных птиц, однако может получиться и наоборот. «Если они и других научат плохим словам и у нас окажется 250 попугаев-сквернословов, я не знаю, что мы будем делать», — добавил Николас.

«Если кому-то из попугаев нужен дом, я приму одного, — написал в комментариях к посту на странице зоопарка в Facebook Дэвид Кэмп. — Мы дома не ругаемся, поэтому успокоим его. А еще мы частенько устраиваем пантомиму по мотивам «Пиратов Карибского моря», так что украшение в виде живого попугая пригодится. В прошлую субботу наша любимая Полли улетела, когда я пришел домой пьяный и научил ее летать».

«Это может закончиться тем, что вам придется класть 50 пенсов в клетку, чтобы они вас пустили, — пошутил другой пользователь Майкл Элдин. — Я вырос рядом с таким попугаем, которого спасли из паба — он матерился и рассказал много забавных историй, над которыми семья все еще смеется 20 лет спустя!»

В конце августа зоопарк отличился еще одним талантом — живущий там попугай спел начало песни Бейонсе «If I were a boy», причем его исполнение практически невозможно отличить от оригинала.

9-летний зеленый с желтым хохолком амазонский попугай Чико уже завоевал армию фанатов и обзавелся аккаунтом в Instagram. Звездный попугай привлекает в зоопарк посетителей, которые приезжают специально, чтобы увидеть его воочию и послушать его пение.

В его репертуаре, помимо Бейонсе, есть хит Леди Гаги «Poker Face», а также песня «Firework» Кэти Перри и шлягер «Crazy» в исполнении Gnarls Barkley.

«Люди никак не могут насмотреться и наслушаться, целая очередь выстраивается к его вольеру, — рассказали сотрудники зоопарка. — Это как настоящая звезда, которая собирает очереди на автограф-сессию». Попугаю предсказывают большое будущее: «У него действительно хороший голос, может быть, с ним скоро свяжется Саймон Коуэлл (британский телеведущий, судья и продюсер музыкальных шоу American Idol, Pop Idol, The X Factor UK и Britain's Got Talent — ред.)», — отмечают в зоопарке.