«Событие для избранных»: Неделя моды в Москве пройдет по-новому

Никаких больше вечеринок

Вслед за Нью-Йорком, Лондоном и Миланом, где показы проходили с ограниченной аудиторией, на улице или вовсе без гостей — с онлайн-трансляцией, — модный сезон открывает Париж. В понедельник там началась Неделя моды — в урезанном формате — и организаторы уже подсчитывают убытки, с которыми пришлось столкнуться.

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От Недели моды напрямую зависят не только дизайнеры и организаторы показов, но и

все те, кто обеспечивает продовольствием моделей, сотрудников и гостей, а также устроители вечеринок и фотографы, художники по свету и визажисты. Многие из них остались без работы со скудным списком живых показов, которые сохранились в расписании.

В общей сложности в Парижской неделе моды примут участие 85 брендов, и только 19 из них, включая Chanel, Christian Dior и Louis Vuitton, очно. Остальные ограничатся виртуальными показами или индивидуальными встречами по предварительной договоренности.

Начинающие дизайнеры не могут позволить себе аренду больших подиумов для небольшой аудитории, рискуя отменить показ в последнюю минуту, рассказал Reuters Себастьен Вьенн из коммуникационного агентства Mephistopheles, работающего с дизайнерами. В этом году никто из 14 постоянных клиентов не презентует в Париже свою коллекцию целиком — обычно такие показы обходятся дизайнерам в 30-40 тыс. евро, а агентство организует по 4 показа в день.

Даже небольшие показы на ограниченную аудиторию сейчас оказываются под угрозой отмены: правила эпидемиологической безопасности ужесточаются день ото дня, поскольку количество заболевших растет. «Модная индустрия и организаторы мероприятий были забыты в этом кризисе», — пожаловалась Reuters Валери Тайеб, проводящая показы в особняке Hotel Le Marois. По ее словам, команда из 20 человек сейчас работает только на полставки и все еще полагается на пособие по безработице.

Теряют квалификацию на карантине и модели: большинство из них не ступали на подиум с февраля, ограничившись домашними фотосессиями для журналов и рекламы.

Для дизайнеров Неделя моды — это прежде всего возможность коммуникации с покупателями и журналистами, поэтому некоторые из них решили оставить физические показы, а заодно и поддержать материально тех, кто от них зависит.

«В показах есть энергия и всеобщее воодушевление, музыка, первый шаг модели по подиуму, аплодисменты в конце, — настаивает Александр Матьюсси, креатор французского бренда AMI. — Этого лишены цифровые показы». Его бренд собирается провести презентацию на 150 человек вместо привычных 600-700. «Это будет похоже на небольшую свадьбу», — отмечает Матьюсси.

«Самая необычная Неделя моды»

В Москве тоже не собираются отказываться от идеи проведения Недели моды в конце октября, несмотря на растущую статистику по заболеваемости коронавирусом, и готовятся принять все необходимые для этого меры безопасности. «Мы наблюдаем, как проходят показы в Милане и готовятся в Париже, — рассказал «Газете.Ru» Александр Шумский, организатор московского события — Недели моды MBFW Russia. — Ожидаемо нет толп, количество показов сократилось, некоторые шоу проходят без зрителей. Очевидно, что интерес к непосредственно показам из-за этого увеличился — видеопрезентации не дают такого же эффекта, как физические шоу в прямом эфире».

По словам Шумского, преимущество онлайн-показов перед коротким фильмом проявилось еще летом, когда были представлены круизные коллекции. Те, кто транслировал показ в прямом эфире, победили по количеству просмотров тех, кто выпустил только видеоролик. «Мировые Недели моды экспериментируют с онлайн-форматом с лета, а Москва — с весны, — добавил организатор Mercedes-Benz Fashion Week Russia. — Апрельская Неделя моды прошла только виртуально — не было ни одного реального показа. После мы сделали два онлайн-выпуска программы для молодых дизайнеров Global Talents. Мы получили не только опыт, но и понимание того, что работает, а что — нет».

Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 19 по 23 октября в гибридном формате: физические показы в Манеже будут дополнены видео-презентациями в интернете и прямыми трансляциями с других площадок в Москве, а также в других городах и даже странах.

В программе Недели моды физические показы будут перемежаться онлайн-трансляциями с элементами VR и AR, объединенными в единое расписание. Прямые трансляции показов из других городов и стран будут транслироваться на экраны в Манеже, а параллельно идти в интернете. «В этом сезоне Неделя моды станет, по сути, реалити-шоу — трансляции будут вестись с раннего утра до позднего вечера», — заверил Шумский.

В расписании MBFW Russia должны появиться показы из Якутска, Санкт-Петербурга, Сочи, а также из Испании и Аргентины. «Мы сейчас находимся в сложном процессе переговоров и координации, — пояснил Шумский. — На самом деле, городов и стран запланировано больше, но технически это нетривиальная задача — собрать все показы вместе с Москвой в одном онлайн-расписании и обеспечить бесперебойную трансляцию. Если в Москве мы еще можем контролировать техническую сторону, то в других городах и странах — нет, а это создает большие риски, что заявленное не произойдет. Пока не могу сказать точно, что гарантированно попадет в расписание».

По мнению Шумского, при удачном развитии ситуации это приведет к укрупнению международных центров моды, и Москва точно станет точно одним из них. «Конечно, мы не допустим приглашения гостей и последующего отзыва пригласительных билетов, как это уже произошло на некоторых показах в мировых модных столицах. Мы изначально планируем Неделю моды в формате, учитывая текущую сложную обстановку», — заверил глава Недели моды.

Базовый санитарный протокол на Неделе моды в Москве разработали еще в марте, готовясь к апрельским показам, но для осеннего события его привели в соответствие со всеми текущими рекомендациями и установками Роспотребнадзора. «Самое главное — это масочный режим и тестирование всех, кто работает на Неделе моды. В рамках закрытого, немассового мероприятия, к которым можно отнести показ, легко контролировать аудиторию и добиться четкого исполнения текущих правил», — уверен Шумский.

Маска станет обязательным условием прохода в Манеж, где пройдут показы. Весь персонал — от волонтеров до охраны — сдаст тесты на COVID-19, прежде чем их допустят до работы на мероприятии. Измерение температуры будет обязательным.

«В залах рассадка будет как в госучреждениях — через одного. У дизайнеров будет возможность тщательно поработать над списком гостей: если раньше в залы входили до 1000 человек, учитывая стоячие места, то в октябре мы планируем вместимость как в среднем зале кинотеатра — не больше 250 человек, — отметил Шумский. — Соответственно, логистика показов в Манеже поменяется, чтобы исключить скопление людей. Организаторы Недели моды, как и любой другой выставки, могут контролировать то, что происходит на площадке. Всех партнеров и подрядчиков мы уже уведомили о правилах работы на MBFW Russia в Манеже: они профессионалы и понимают, что такой протокол обеспечит максимальную защиту для участников и гостей».

«Компромиссов не будет»

Санитарный протокол затронет и моделей. От них также требуется сдать тест на коронавирус перед началом показов, а также носить маску и измерять температуру. «Модели находятся в близком контакте с визажистами и стилистами, дизайнерами, поэтому обязаны сдавать тест, — уточнил Шумский. — Однако мы столкнулись с тем, что многие из них отказываются, так как боятся «положительного результата» и, как следствие, карантина. На мой взгляд, это полная безответственность. То есть девушки предполагают работать, несмотря на недомогание и возможное наличие вируса? Здесь компромиссов не будет».

Формат, когда главным каналом для физических показов из разных географических точек становится виртуальная Неделя моды, имеет большие перспективы, считает специалист. «Для fashion-аудитории прямые трансляции из разных городов, собранные в Москве, станут большим событием, — обращает внимание Шумский. — Я предполагаю, что мы побьем все рекорды по просмотрам».

Чтобы материально поддержать дизайнеров со всей России в условиях кризиса, Неделя моды совместно с Фондом моды запустила программу грантов, которая позволит провести показ на подиуме в Манеже практически бесплатно.

«Это будет необычная Неделя моды. Они никогда не были массовыми мероприятиями, но в этом сезоне действительно стали событиями для избранных — любимых клиентов, важных экспертов, партнеров, — отметил Шумский. — Это стало очевидно после показов в Нью-Йорке и Милане. Количество приглашений уменьшилось в разы, зато у дизайнеров появилась возможность пригласить каждого гостя лично».

При ухудшении эпидемиологической обстановки в Москве организаторы рассмотрят вариант проведения показов совсем без гостей, однако пока надеются на лучшее. «Наши залы для показов в Манеже большие, а мы планируем ограничить вход на каждое шоу до 250 человек — это в четыре раза меньше того, что было возможно в октябре 2019 года», — пояснил организатор.

Аккредитация для СМИ и фотографов в этом году ограничена, для последних в Манеже будет сделан большой подиум, позволяющий соблюсти социальную дистанцию. Те же, кто не попадет в число аккредитованных, смогут следить за Неделей моды в интернете. Для них планируют сделать виртуальный VR-шоу-рум, по которому можно будет бродить и рассматривать вещи. В нем будут представлены 20 дизайнеров, а приглашения разошлют 10 тыс. специалистов по всему миру — байерам, журналистам и агентам.