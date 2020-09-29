Обтягивающее не носить: как оскорбили женщин-ученых

Журналистки, участвовавшие в прошлом году в международной научной экспедиции в Центральную Арктику на российском судне «Академик Федоров», столкнулись с шокирующим требованием по поводу их одежды во время похода. Об этом недавно рассказала в издании E&E News репортер Челси Харви, освещавшая ход экспедиции, проходившей в течение шести недель осенью 2019-го.

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По словам Челси Харви, через две недели после начала экспедиции MOSAiC, организованной германской Институтом полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, четырех журналисток, пишущих о научных проектах, связанных с изменениями климата, собрали в каюте, принадлежавшей одному из ведущих исследователей проекта – ученому института Томасу Крумпену. Ведущая встречи – менеджер по коммуникациям Катарина Вайс-Туидер – сообщила собравшимся, что отныне в экспедиции будет действовать новый дресс-код, подразумевающий, что им нельзя будет выходить на палубу в обтягивающей или слишком открытой одежде, то есть в леггинсах, кроп-топах, «сексуальных брюках».

Как объяснила Вайс-Туидер, похожий запрет обращен ко всем участникам экспедиции – их призвали одеваться уважительно, поскольку незадолго до этого один из них вышел на капитанский мостик в пижаме. Однако ремарка, последовавшая за этим объяснением, шокировала журналисток:

одеваться в обтягивающие одежды им запретили, в том числе, и «из соображений безопасности», поскольку некоторые мужчины на судне провели слишком много времени в море.

Женщины сделали вывод, что если не будут одеваться скромно, они рискуют как минимум подвергнуться домогательствам.

Челси Харви связывает введение нового дресс-кода, который распространился не только на журналисток, но и на других женщин, участвовавших в экспедиции (их число составило примерно треть от общего количества участников), со случаями домогательств, которые, по ее словам, имели место перед изменением правил в одежде, когда несколько женщин пожаловались на грубые выходки со стороны технического персонала. Однако несмотря на то, что Томас Крумпен подтвердил жалобы на домогательства, он не стал связывать их с изменениями рекомендаций по ношению одежды. Кстати, перед тем, как запретить женщинам носить леггинсы, он объявил, что участники экспедиции больше не должны появляться перед коллегами в термобелье, которое они до этого могли носить на судне в качестве повседневной одежды.

Женщины восприняли запреты на свой счет, потому что многие из них взяли с собой на судно обтягивающие штаны для йоги, удобные и не сковывающие движений, но при этом достаточно теплые. «Кажется, целью этого были именно женщины – из-за всех этих обтягивающих штанов или сексуальных штанов, как они это называют», — подтвердила догадку журналистки Джесси Кримин, исследовательница из Университета штата Колорадо, оказавшаяся в числе немногих ученых женского пола на «Академике Федорове».

Другая участница экспедиции, пожелавшая сохранить анонимность, призналась репортеру, что была весьма разочарована тем, что о безопасности женщин руководство экспедиции позаботилось, запретив им носить нечто соблазнительное.

Жалобы из-за одежды – не единственное, что возмутило женщин на судне: в частности, они восприняли как дискриминацию тот факт, что из группы, которая должна была переместить грузы с «Академика Федорова» на немецкий ледокол Polarnstern, который сопровождало судно, были исключены изначально входившие в нее женщины.

Томас Крумпен объяснил, что по законам Германии они не могут выполнять работы, в которых подразумевается, что придется поднимать предметы весом более 30 килограммов – а контейнеры, которые предстояло переместить, весили до 200 кг, что означало, что в группе из четырех человек на каждого приходится по 50 кг. Однако многие участники экспедиции – в основном, студенты, восприняли это как сексизм.