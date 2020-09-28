Спасибо за крем: как обнажилась Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу поздравила саму себя с днем рождения, выложив в Instagram свое обнаженное фото, снятое в тени деревьев у цветущего куста гортензии. Актриса, которой накануне, 27 сентября, исполнилось 48 лет, написала, что это «не что иное, как костюм» в этот праздничный момент. Подпись к снимку выглядит, правда, как реклама нового крема для тела ее компании Goop: «Спасибо большое всем за пожелания в день рождения и спасибо большое Goop за безумно прекрасное новейшее масло для тела, которое заставляет меня подумать, что я до сих пор могу скинуть свое обмундирование», — добавила звезда Голливуда.

В комментариях к посту среди поздравлений в глаза бросается высказывание дочери Гвинет Пэлтроу и ее бывшего мужа Криса Мартина – 16-летней Эппл Мартин. «Мам!» — написала девушка под снимком обнаженной матери.

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Однако ни для кого не секрет, что актриса регулярно эксплуатирует тему своей сексуальности – особенно если это касается рекламы продуктов ее компании, продающей косметику, одежду, обувь, продукты питания, товары для дома, аксессуары для занятий спортом и многое другое.

Тяга актрисы к использованию своей сексуальности прослеживается, например, в названиях, которые она выбирает для своих продуктов. Например, в середине сентября в продажу поступил аромат «Пахнет, как моя вагина»: это название уже вызвало ажиотаж в январе этого года, когда Goop именовали таким образом ароматическую свечу с «веселым, восхитительным, сексуальным и удивительно неожиданным» запахом герани, бергамота, кедра, дамасской розы и мускусной травы. Тогда Гвинет Пэлтроу объяснила, что продукт назвали ради шутки: «Пахнет, как моя вагина» актриса сказала парфюмеру, создавшему понравившийся ей аромат. Кстати, продукт стоимостью $75 был распродан за несколько часов.

В июне 2020-го Гвинет Пэлтроу решила повторить успех – новая ароматическая свеча получила название «Пахнет, как мой оргазм», и к упаковке прилагалась упаковка фейерверков, намекавшая, видимо, на то, что запах продукта вызывает взрыв эмоций и впечатлений.

Свой дерзкий выбор названий для свечей Гвинет Пэлтроу объясняет с феминистских позиций – по ее словам, она ставит своей целью освободить женщин от стыда за собственную телесность.

«Дело в том, что женщин всегда учили в определенной степени стесняться своего тела, — объясняла актриса в «Шоу Эллен Дедженерес» в феврале этого года. – Так что если вы зажигаете свечу под названием «Пахнет, как моя вагина» и ставите на кофейный столик, это что-то вроде панковского высказывания».

В январе этого года стриминговый сервис Netflix начал транслировать реалити-шоу «Лаборатория Goop с Гвинет Пэлтроу» («The Goop Lab With Gwyneth Paltrow»), участницы которого исследуют собственную сексуальность, испытывая на себе разнообразные целительские практики и виды терапии – и, следуя идее Гвинет Пэлтроу, стараются избавиться от чувства неловкости по поводу своих половых оганов и сексуальных желаний. Однако сериал уже подвергся критике со стороны женщин, отстаивающих свое право обсуждать свою физиологию.

Основательница лондонского Музея вагины Флоренс Шехтер написала в издании Metro, что реалити-шоу Гвинет Пэлтроу вызывает беспокойство, поскольку изобилует ненаучными заявлениями о пользе видов целительских практик, которые в нем показываются, которые на само деле могут быть и безврдны, а могут оказаться чрезвычайно опасными. К тому же, Шехтер бесконечно возмутило, что Гвинет Пэлтроу, претендующая на роль человека, готового улучшить сексуальную жизнь женщин и их восприятие себя, элементарно не знает разницы между вагиной и вульвой. «Лично я не против того, чтобы люди не знали правильных названий частей нашего тела, потому что общество в целом не хочет, чтобы мы много знали о своих вульвах, — написала она. – Но если кто-то в этом мире и должен быть знаком с верной терминологией, так это Гвинет».