Съедобное несъедобное: как обманывают пользователей соцсетей

В этом году на фоне пандемии COVID-19 столкнувшиеся с ограничениями в повседневной жизни люди начали активно испытывать на прочность свои отношения с реальностью. В начале июля в интернете стали вирусными ролики, герои которых разрезают обычные предметы, чтобы доказать: горшок с цветком, ботинок или пластиковый лоток с замороженной курицей — это на самом деле торт. В результате роликов — а вслед за ними и мемов, высмеивающих идею о том, что «все на свете — это торт» стало так много, что это обеспокоило психологов, которые увидели в этом тренде явление, опасное для психики пользователей соцсетей.

These Are All Cakes pic.twitter.com/ejArkJHaid — Tasty (@tasty) July 8, 2020

Все началось с того, что 8 июля портал Buzzfeed опубликовал в своем разделе Tasty видеоролик, на котором в течение четырех минут разрезались красные кроксы, рулон туалетной бумаги, кусок мыла (даже с пеной), цветочный горшок — и оказывалось, что все это торты, весьма реалистично выполненные в виде несъедобных предметов. «Все это торты», — говорилось в подписи к видеоролику. Кондитером, создавшей все это съедобное несъедобное, оказалась 43-летняя Туба Гечкиль, владелица кафе Red Rose Cake в Стамбуле.

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Разрезание торта в виде туалетной бумаги не было звездным часом Тубы Гечкиль — мир узнал о ней после того, как в 2016 году художник-кондитер испекла торты в виде Дональда Трампа и Ангелы Меркель.

В 2017-м о ней рассказал британский таблоид The Sun: тогда Туба Гечкиль специализировалась на съедобных скульптурных портретах знаменитостей — помимо Дональда Трампа и Ангелы Меркель, она делала Боба Марли, Джона Леннона, Михаэля Шумахера, Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора, представляя их на различных конкурсах.

«Когда я начинала заниматься этим искусством, я ставила своей целью стать лучшей в мире», — говорила Туба Гечкиль журналистам.

Идея создавать копии предметов, однако, принадлежит не кондитеру из Турции. Техника trompe l'oeil — обмана зрения, — когда искусственно созданные предметы оказываются неотличимы от настоящих, применяется в кулинарии довольно давно (чего стоят, например, печенья на Хэллоуин в виде окровавленных или гноящихся пальцев). В 2012 году кондитер из Сан-Франциско Дебби Горд выпустила книгу «Безумные торты: восхитительно зловещий дизайн на все случаи». В ней повар, известная зрителям по конкурсу Food Network Challenge, учит читателя, как, например, сделать пирожные в виде козлят с двумя головами — а вообще для вдохновения она выбирает любые предметы, от ботинка до степлера, от животных до бургеров (которые на самом деле вовсе не бургеры). В этом году в Instagram кондитера — множество тортов в виде туалетной бумаги, которые сопровождаются съедобными хирургическими масками.

Тренд подхватили многие кондитеры — сейчас в интернете можно увидеть, как тортом оказываются арбуз и хлеб, детская игрушка и кофейная чашка, маринованный огурец и жареная курица.

Кондитеры, создающие произведения этого вида кулинарного искусства, есть и в России — например, в феврале этого года пользовательница Twitter Алена Фоня, испекла торт в виде ''Доширака'', воссоздав в нем все, вплоть до надписей на этикетке, для чего ей понадобилась съедобная печать на вафельной бумаге. По словам Алены на приготовление такого торта ей потребовалось 5-6 часов.

В этом году эти ролики обрели новый смысл: то, что начиналось как шутка, для многих пользователей соцсетей стало еще одним раздражающим фактором в полном тревог окружающем мире.

cake memes have me feeling like pic.twitter.com/y6IQkt5DL3 — Mia@RF5Lovemail (@PuddiCure) July 12, 2020

Те, кто предпочитал шутить о том, что все на свете — это торт, публиковали в соцсетях забавные мемы, например, астронавтов, которые, глядя на планету Земля с отрезанным куском, спрашивают «Погоди, это все торт?» Однако многие пользователи соцсетей начали возмущаться из-за обилия предметов, на поверку оказывающихся произведениями кондитерского искусства.

«Я думал, что больше всего буду беспокоиться из-за пандемии, но на самом деле я не сплю по ночам, раздумывая, а не торт ли я», — писал, например, пользователь Twitter по имени Джек Эдвардс. «Ребят, я искренне в стрессе и больше не могу это выносить», — жаловалась обитательница соцсети под ником Iz, публикуя видео, на котором разрезают торт в виде баклажана. Иные пускались в философские рассуждения. «Если все на свете это торт, но торт — это ложь, значит ли это, что все на свете — ложь?» — задавался вопросом Jett The Wiggler. В ответ на новый тренд в соцсети начали появляться и ролики, на которых пользователи пытались разрезать настоящие кроксы или коробки с салфетками.

Тот факт, что люди чувствуют себя неуютно, глядя на видео с реалистичными тортами, порталу The Insider объяснял психолог Университета Нью-Йорка Паскаль Уоллих: по его словам, подобные ролики, но которых предметы оказываются не тем, чем кажутся, заставляют человека сомневаться в адекватности собственного восприятия действительности. «Это показывает, что ваше восприятие — не точно», — сказал психолог. По его словам, весь наш опыт показывает, что мы можем верить своим глазам. А здесь получается, что это не так.

Подобные видео вызывают тревогу еще и потому, что 2020 год вообще оказался сложным для психики людей.

Профессор того же университета Ребекка Берри, специализирующаяся в психиатрии детей и подростков и изучающая тревожные расстройства, считает, что подобные ролики — не то, что было нужно людям этим летом. «Людям крайне необходима определенность в этот период полной неопределенности, — сказала она журналу Oprah. — Мы проходим через довольно значимые изменения в обществе и в жизни». По словам доктора Берри, люди «запрограмированны на то, чтобы у них было что-то вроде схемы относительно многих объектов». «Просто мы таким образом категоризируем информацию о мире», — пояснила она. В результате, столкнувшись со сломавшейся схемой, люди испытывают стресс.