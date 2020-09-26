Показать что скрыто: зачем на шоу в Дании раздевают людей

Датское шоу для подростков под названием «Ultra Strips Down», что можно перевести как «Обнаженная правда», которое выходит на канале Ultra и было награждено премией, вышло уже во втором сезоне. Именно он и стал поводом для общественной дискуссии как в Дании, так и за ее пределами. Шоу посвящено детскому сексуальному воспитанию и использует, по мнению некоторых телезрителей, слишком радикальные методы.

Критике подверглись эпизоды, на которых люди разного возраста и телосложения оголяются перед подростками, чтобы продемонстрировать, каким может быть тело и что стесняться его не стоит.

После того как член ультра-правой Датской народной партии Питер Скааруп в интервью местной газете заявил, что шоу развращает детей, оно привлекло внимание и зарубежных СМИ. «Детям не стоит показывать мужские и женские гениталии, — заявил он. — Это развращает их. Потом у детей появляются в головах разные мысли...»

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При этом в датском и шведском обществах распространено убеждение, что от детей ничего не стоит скрывать, а уж тем более вопросы сексуального развития, волнующие многих подростков. Кроме того, в этих странах спокойно относятся к культуре натуризма, подразумевающей, что в некоторых обстоятельствах и специально отведенных для этого местах можно ходить обнаженным. Порой для разговора с детьми используют действительно радикальные методы, которые могут показаться неуместными и даже жестокими. В 2014 году СМИ бурно обсуждали случай в зоопарке Копенгагена, когда детям продемонстрировали эвтаназию и вскрытие жирафа, чтобы показать им, как животное может быть съедено хищником.

Передача, которая стала поводом для дискуссии, была посвящена подростковому созреванию и сопутствующим метаморфозам тела: пятеро взрослых волонтеров предстали перед учениками Копенгагенской школы Orestad в обнаженном виде со скрещенными за спиной руками и отвечали на все возникающие у детей вопросы. Родители детей дали согласие на их участие в передаче. Продюсеры шоу объясняют свою задумку идеями бодипозитива:

они стремились показать детям, какими разными бывают тела, чтобы изображения идеального тела, которые превалируют в соцсетях и в массовой культуре, не развивали в них комплексы и чувство неполноценности.

Кроме того, в шоу появляются люди с татуировками, дефектами и травмами тела, а также с инвалидностью. Их показывают детям, чтобы объяснить, как может выглядеть человек с протезом, и почему его не стоит бояться, а также ответить на вопросы практического характера, которые интересуют детей. Например, как при желании удалить татуировку и как пользоваться протезом, не мешает ли он в повседневной жизни.

На шоу дети задавали взрослым и вполне адекватные вопросы, которые волнуют большинство подростков, когда они начинают осознавать свою сексуальность и неизбежно сравнивают свое тело с другими: «В каком возрасте вырастают волосы на нижней части тела?, «Довольны ли вы своими интимными частями тела?»

Один из взрослых, по имени Мартин, ответил, что у него никогда не было негативных мыслей такого рода. Другой мужчина, также по имени Мартин, сказал, что в молодости его беспокоил размер половых органов. «Однако мое отношение к собственному телу с возрастом изменилось», — уточнил он.

Такое сексуальное образование идет подросткам только на пользу, считают сексологи: проблемой является как раз его отсутствие. «И в норвежских проектах по секспросвету показывают реальных людей с их некрасивыми, несимметричными частями тела — это то, что очень волнует подростков, когда они тревожно сравнивают себя с картинками из СМИ и друг с другом, думая, что они какие-то ненормальные, — пояснила «Газете.Ru» врач-сексолог и психотерапевт Амина Назаралиева, соучредительница Mental Health Center. —

Увидеть обнаженное тело не вызывает у ребенка психотравму. Ребенок не должен видеть голыми своих родителей, в момент их интимной близости. Определенные границы должны быть в семье между родителями и детьми, не нужно специально показывать порно».

Однако дети так или иначе видят обнаженные тела в интернете, на уроках биологии в школе и когда родители приводят их в музеи и показывают им статуи. «Пусть лучше они столкнутся с чем-то реальным и естественным, в безопасной обстановке, будучи подготовленными, в профессионально и аккуратно сделанной передаче, — считает сексолог.

Это тот путь, по которому, возможно, пойдут многие страны в рамках секспросвета». По словам Назарилиевой, дети очень рано сталкиваются с эротикой и порнографией в интернете, и к моменту полового созревания большинство подростков уже успевают изучить обнаженные тела достаточно подробно.

То, что в России нет системного сексуального образования, сексолог считает, скорее, проблемой. «Обычно родители стесняются об этом говорить, надеются, что ребенок сам узнает от друзей или в интернете», — отмечает Назаралиева. Важно, чтобы ребенок с детства видел разные тела, с несовершенствами, считает эксперт. «Если детям показывают несовершенство тела, они понимают, что это нормально, и могут принять себя, даже если не соответствуют эталонам красоты, — подчеркивает Назаралиева. — А дети вырастают обычными людьми, им становится стыдно за свое тело, они злятся на себя, думают, что с ними что-то не так, хотят изменить свою внешность — это не есть хорошо. Чем чаще дети видят разные примеры, тем более адекватно воспринимают свое тело и спокойнее к нему относятся».