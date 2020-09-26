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Показать что скрыто: зачем на шоу в Дании раздевают людей

Детское шоу в Дании обвинили в растлении малолетних

Детское шоу в Дании «Ultra Strips Down», где подросткам в целях их сексуального просвещения показывают обнаженных людей, стало поводом для дискуссии в датском обществе и в иностранной прессе. После того, как датский политик-консерватор назвал шоу «растлевающим малолетних», многие СМИ согласились с ним, однако некоторые эксперты считают такое сексуальное образование необходимым. Для чего детям показывают голых людей, разбиралась «Газета.Ru».

Датское шоу для подростков под названием «Ultra Strips Down», что можно перевести как «Обнаженная правда», которое выходит на канале Ultra и было награждено премией, вышло уже во втором сезоне. Именно он и стал поводом для общественной дискуссии как в Дании, так и за ее пределами. Шоу посвящено детскому сексуальному воспитанию и использует, по мнению некоторых телезрителей, слишком радикальные методы.

Критике подверглись эпизоды, на которых люди разного возраста и телосложения оголяются перед подростками, чтобы продемонстрировать, каким может быть тело и что стесняться его не стоит.

После того как член ультра-правой Датской народной партии Питер Скааруп в интервью местной газете заявил, что шоу развращает детей, оно привлекло внимание и зарубежных СМИ. «Детям не стоит показывать мужские и женские гениталии, — заявил он. — Это развращает их. Потом у детей появляются в головах разные мысли...»

При этом в датском и шведском обществах распространено убеждение, что от детей ничего не стоит скрывать, а уж тем более вопросы сексуального развития, волнующие многих подростков. Кроме того, в этих странах спокойно относятся к культуре натуризма, подразумевающей, что в некоторых обстоятельствах и специально отведенных для этого местах можно ходить обнаженным. Порой для разговора с детьми используют действительно радикальные методы, которые могут показаться неуместными и даже жестокими. В 2014 году СМИ бурно обсуждали случай в зоопарке Копенгагена, когда детям продемонстрировали эвтаназию и вскрытие жирафа, чтобы показать им, как животное может быть съедено хищником.

Передача, которая стала поводом для дискуссии, была посвящена подростковому созреванию и сопутствующим метаморфозам тела: пятеро взрослых волонтеров предстали перед учениками Копенгагенской школы Orestad в обнаженном виде со скрещенными за спиной руками и отвечали на все возникающие у детей вопросы. Родители детей дали согласие на их участие в передаче. Продюсеры шоу объясняют свою задумку идеями бодипозитива:

они стремились показать детям, какими разными бывают тела, чтобы изображения идеального тела, которые превалируют в соцсетях и в массовой культуре, не развивали в них комплексы и чувство неполноценности.

Кроме того, в шоу появляются люди с татуировками, дефектами и травмами тела, а также с инвалидностью. Их показывают детям, чтобы объяснить, как может выглядеть человек с протезом, и почему его не стоит бояться, а также ответить на вопросы практического характера, которые интересуют детей. Например, как при желании удалить татуировку и как пользоваться протезом, не мешает ли он в повседневной жизни.

На шоу дети задавали взрослым и вполне адекватные вопросы, которые волнуют большинство подростков, когда они начинают осознавать свою сексуальность и неизбежно сравнивают свое тело с другими: «В каком возрасте вырастают волосы на нижней части тела?, «Довольны ли вы своими интимными частями тела?»

Один из взрослых, по имени Мартин, ответил, что у него никогда не было негативных мыслей такого рода. Другой мужчина, также по имени Мартин, сказал, что в молодости его беспокоил размер половых органов. «Однако мое отношение к собственному телу с возрастом изменилось», — уточнил он.

Такое сексуальное образование идет подросткам только на пользу, считают сексологи: проблемой является как раз его отсутствие. «И в норвежских проектах по секспросвету показывают реальных людей с их некрасивыми, несимметричными частями тела — это то, что очень волнует подростков, когда они тревожно сравнивают себя с картинками из СМИ и друг с другом, думая, что они какие-то ненормальные, — пояснила «Газете.Ru» врач-сексолог и психотерапевт Амина Назаралиева, соучредительница Mental Health Center. —

Увидеть обнаженное тело не вызывает у ребенка психотравму. Ребенок не должен видеть голыми своих родителей, в момент их интимной близости. Определенные границы должны быть в семье между родителями и детьми, не нужно специально показывать порно».

Однако дети так или иначе видят обнаженные тела в интернете, на уроках биологии в школе и когда родители приводят их в музеи и показывают им статуи. «Пусть лучше они столкнутся с чем-то реальным и естественным, в безопасной обстановке, будучи подготовленными, в профессионально и аккуратно сделанной передаче, — считает сексолог.
Это тот путь, по которому, возможно, пойдут многие страны в рамках секспросвета». По словам Назарилиевой, дети очень рано сталкиваются с эротикой и порнографией в интернете, и к моменту полового созревания большинство подростков уже успевают изучить обнаженные тела достаточно подробно.

То, что в России нет системного сексуального образования, сексолог считает, скорее, проблемой. «Обычно родители стесняются об этом говорить, надеются, что ребенок сам узнает от друзей или в интернете», — отмечает Назаралиева. Важно, чтобы ребенок с детства видел разные тела, с несовершенствами, считает эксперт. «Если детям показывают несовершенство тела, они понимают, что это нормально, и могут принять себя, даже если не соответствуют эталонам красоты, — подчеркивает Назаралиева. — А дети вырастают обычными людьми, им становится стыдно за свое тело, они злятся на себя, думают, что с ними что-то не так, хотят изменить свою внешность — это не есть хорошо. Чем чаще дети видят разные примеры, тем более адекватно воспринимают свое тело и спокойнее к нему относятся».