Интимный секонд-хенд: во Вьетнаме продавали б/у презервативы

В южной провинции Вьетнама Биньзыонг в процессе обыска нелегального производства презервативов в субботу изъяли 360 кг использованных и заново упакованных средств контрацепции. По словам 32-летней владелицы «секонд-хенд» производства Пхам Тхи Тхан Нгок,

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ее сотрудники предварительно мыли использованные презервативы, кипятили в воде, а затем сушили, растягивая на деревянных фаллосах.

Откуда хозяйка импровизированной фабрики брала сырье, не сообщается — она сослалась на некого неизвестного поставщика, который привозил ей товар раз в месяц. По некоторым версиям, трафик б/у презервативов был организован публичными домами и интимными салонами. Никаких официальных документов и лицензий хозяйка нелегального бизнеса полиции не предоставила.

Больше 300 тыс. изъятых презервативов были расфасованы по мешкам в индивидуальной упаковке на складе без коробок, маркировки и названия бренда, ожидая отправки в магазины под видом новых: их собирались продавать покупателям, не сообщая о необычной технологии производства. Сейчас весь конфискованный товар находится в распоряжении местной полиции и проходит по делу о нелегальной торговле как вещественное доказательство, но будут утилизированы в ближайшее время, так как являются потенциальной угрозой инфекционной безопасности и считаются опасными медицинскими отходами.

«Презервативы относятся к категории медицинских изделий, поэтому мы рассмотрим сразу несколько законов, которые нарушила владелица производства», — заявил представитель правительства местному телеканалу.

Неизвестно, сколько презервативов уже было продано ничего не подозревающим вьетнамцам: по сообщениям местных СМИ, их поставляли в отели и рыночные прилавки возле склада. По статистике, ежегодно вьетнамцы используют 500-600 млн презервативов. При этом употребление средств контрацепции сомнительного производства представляет угрозу для здоровья человека, повышая риск распространения инфекций, передает Американский центр по контролю и предотвращению болезней.

Презервативы не предусмотрены для вторичного использования: это противоречит технике эксплуатации и снижает их эффективность.

В 2012 году журнал Sexual Health выпустил специальный номер, посвященный инструкциям использования презервативов и связанным с этой темой исследованиям. Оказалось, что почти половина людей в мире не умеют пользоваться презервативами или используют их неправильно, из-за чего риск заражения ВИЧ и другими венерическими заболеваниями постоянно растет.

«Мы недооцениваем, насколько важно и сложно использовать презерватив правильно, — поясняет Ричард Кросби из Университета Кентукки, на счету которого более 200 научных публикаций на темы, связанные с сексуальным образованием. — Это требует согласованности действий партнеров, эффективной коммуникации и специальных знаний». По его словам, стыдливость людей, которым неудобно говорить о таких бытовых аспектах секса, как средства контрацепции и их правильное использование, в итоге приводит к распространению болезней, передаваемых половым путем, и к нежелательной беременности. Так, ученые выяснили, что четверть попавших на прием к венерологу пациентов в США использовали презервативы, которые были предварительно развернуты перед употреблением. Впоследствии они жаловались, что презервативы рвутся (у 40% мужчин и у 30% женщин).

За время режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19 продажи презервативов и интимных товаров увеличились по всему миру. По данным Ozon, продажи средств контрацепции и лубрикантов выросли в апреле-мае на 167%, а продажи секс-игрушек и эротического белья выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Отмечали положительную динамику в продажах и маркетологи онлайн-ритейлера AliExpress. В категории «товары для взрослых» в апреле прирост к прошлому году составил 12%, а в мае продажи выросли на 29%. Однако, по данным Eapteka, спрос на презервативы в России, традиционно растущий в весенние месяцы, в мае упал на 27% по сравнению с февралем и снизился на 7% год к году,

что говорит о новой сформировавшейся потребительской привычке россиян — покупать презервативы онлайн в интернет-магазинах, а не в аптеке.

В Австралии в начале карантина даже наблюдался кризис в обеспечении магазинов средствами контрацепции: помимо туалетной бумаги, масок и санитайзеров австралийцы принялись закупаться впрок презервативами. Однако связано это не столько с повысившимся интересом к сексуальной жизни, сколько с верой австралийцев в эффективность презервативов для защиты от коронавируса. В соцсетях в марте распространилось вирусное видео, в шутку призывающее надевать средства контрацепции на палец, прежде чем дотронуться им до поверхности, чтобы избежать распространения инфекции.