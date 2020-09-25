Новый год в онлайне: в Нью-Йорке закроют Таймс-сквер

До Нового года остается еще три месяца, но организаторы традиционной церемонии на Таймс-сквер в Нью-Йорке уже приняли решение перенести ее в онлайн-формат, чтобы не допустить скопления людей на площади. Об этом в среду сообщил организатор мероприятия, президент Times Square Alliance Тим Томкинс. При этом он заверил, что церемония все-таки состоится, только людей туда не допустят, а наблюдать за ней можно будет в приложении, причем не только нью-йоркцам, но и людям со всего мира.

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«То, что никогда не изменится, — это отсчет времени и наступление Нового года: в полночь 31 декабря хрустальный шар упадет на Таймс-сквер, — говорится в заявлении в официальном аккаунте Таймс-сквер в Twitter. — В этому году церемония пройдет виртуально и безопасно».

One thing that will never change is the ticking of time and the arrival of a New Year. On December 31st, the Ball will drop in Times Square.



Times Square New Year's Eve 2021 is happening visually, virtually, safely. Stay tuned. pic.twitter.com/5CE5ROZgTF — Times Square (@TimesSquareNYC) September 23, 2020

Каждый год 31 декабря в канун Нового года на крыше одного из небоскребов на Таймс-сквер — главной площади Нью-Йорка — по шпилю спускается хрустальный шар. Эта церемония собирает миллион людей в центре Манхэттена ежегодно, а еще миллиард смотрит ее по телевизору. Так наступает Новый год на Восточном побережье США. Впервые эту церемонию провели в 1904 году: праздник был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания была переименована и сама площадь, где располагалась редакция. Церемония изначально сопровождалась фейерверком, однако в 1907 году салюты в городе запретили и Нью-Йорк стал отмечать Новый год спуском гигантского шара со шпиля небоскреба.

Традиция столетней давности нарушалась лишь дважды — в 1942 и 1943 годах, когда в Нью-Йорке было введено военное положение: огни в городе в темное время суток старались по возможности не включать из соображений безопасности. Во время войны собравшиеся на Таймс-сквер встречали Новый год минутой молчания в память о погибших на фронте.

В этом году минуты молчания о жертвах пандемии COVID-19 не предусмотрено: церемония пройдет в позитивных тонах. «Никому не надо напоминать о плохих событиях, которые произошли в 2020 году — пандемия COVID-19, беспорядки на расовой почве, экономический и экологический кризис», — отметил Томпкинс.

Помимо настоящего спуска хрустального шара, который пройдет без живых зрителей, шоу дополнят виртуальными визуальными эффектами. Сама Таймс-сквер будет оцеплена полицией — людей туда допустят только для организации мероприятия и его прямой трансляции, а зрители будут следить за церемонией в приложении.

«На Таймс-сквер будет кое-какая программа, но все пойдет в прямой эфир — живых зрителей не предусмотрено», — пояснил Томпкинс.

Еще предстоит решить, какие именно живые события будут происходить на Таймс-сквер за час до Нового года. В пресс-релизе говорится, что некие ведущие, соблюдая социальную дистанцию, будут рефлексировать в прямом эфире над событиями, проблемами и вызовами уходящего года. «Более чем когда-либо в эти проникнутые страхом времена людям надо собраться вместе: символически и виртуально, чтобы отпраздновать и вспомнить то, что нам дорого, посмотреть вперед, предвкушая обновление и новые начинания», — оптимистично выразился Томпкинс.

Для виртуальной церемонии было разработано специальное приложение, в котором смоделировали цифровую версию Таймс-сквер: именно там будет транслироваться основная программа. Желающим посмотреть церемонию придется остаться дома у телевизора — полюбоваться хрустальным шаром смогут жители всей Америки, а также других стран мира.

«Мы будем скучать по всем в этом году, но

мы принесем вам наш праздник, если вы хотите отвлечься от плохих новостей 2020 года и встретить Новый год с чувством надежды, обновления и решимости»,

— подбодрил американцев Джефф Штраус, президент компании Countdown Entertainment, которая совместно продюсирует это мероприятие. В цифровой версии церемонии обещают воздать благодарность «лучшим проявлениям человеческого духа» — врачам и ученым, борющимся с пандемией. В мероприятии также примут участие артисты, музыканты и художники.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио похвалил организаторов за создание «безопасного, творческого и новаторского способа для всех нас продолжать праздновать эту вековую традицию». «Новый год — это новый старт, и мы рады его отпраздновать, — заявил градоначальник. — Теперь люди со всего земного шара смогут присоединиться к нью-йоркцам в праздновании Нового года и легендарной церемонии падения хрустального шара».

Россияне, традиционно встречающие Новый год под обращение президента и бой курантов на Спасской башне в Кремле, тоже смогут присоединиться к трансляции из Нью-Йорка, если не уснут: в Москве во время начала церемонии будет 6 утра.