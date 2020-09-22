Вторая волна: пандемия вернула моду на угги

Пандемия COVID-19 подстегнула возвращение в моду обуви, находившейся на пике популярности около 10 лет назад. Угги — мягкие сапоги из овчины родом из Австралии — вновь приобретают актуальность, несмотря на то уже в начале 10-х их признали крайне уродливыми и антисексуальными, автоматически превращающими того, кто их надел, в неряху, который вышел в свет с похмелья с грязной головой. В условиях пандемии и нового усиления в разных странах мер по борьбе с ней угги становятся самой востребованной обувью новой реальности, в которой главное не внешний вид, а комфорт и тепло.

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Как отмечает Daily Mail, о возвращении уггов в моду свидетельствует тот факт, что в них вновь начали выходить на улицу известные супермодели. На прошлой недели в Нью-Йорке в этой обуви была замечена в Нью-Йорке Эмили Ратаковски, в августе в ней показалась на людях манекенщица Джоан Смоллс, а вообще любовь к уггам СМИ замечали за Сиенной Миллер, Рианной, Сарой Джессикой Паркер и Джиджи Хадид.

В августе этого года Vogue провозгласил угги обувью супермоделей на карантине.

Журнал отметил, что Джоан Смоллз, надевшая их с черным платьем-мини и ярко-розовым жакетом из флиса, несколько освежила привычный стиль любительниц этого вида обуви, усиливающих впечатление небрежного отношения к себе тренировочными костюмами. Если вы супермодель, угги нужно носить с мини, шортами или хотя бы леггинсами — и тогда уже не будет казаться, что вы совсем забросили себя на карантине.

О росте популярности уггов свидетельствуют и продажи онлайн-платформы Lyst, которая отчиталась на минувшей неделе о росте интереса покупателей. «Уродливые сапоги сменяют в конце лета уродливые сандалии, запросы на сапоги Ugg растут на 24% неделя за неделей, — цитирует отчет платформы Daily Mail. — В течение последнего месяца поступило более 41 000 запросов на продукцию бренда».

Издание также сообщило, что на прошлой неделе о сотрудничестве с брендом Ugg — это название уже давно обозначает обувь из овчины, которую он первым начал производить — объявил американский дизайнер сумок Тельфар Клеменс. Он сообщил о совместной работе над коллекцией 2021 года. «Я считаю угги по-настоящему сексуальными, по-мягкому грубыми. Меня всегда занимали некоторые повсеместные вещи, когда нечто уникальное вдруг оказывается на всех».

В воскресенье, 20 сентября, выяснилось, что с Ugg сотрудничала в этом году и британский модельер Молли Годдард — на показе в рамках Недели моды в Лондоне ее модели выходили в разноцветных пушистых тапках, на платформе и без, которые создал для нее бренд.

Пандемия лишь дала толчок возвращению тренда — еще в конце 2019 года в СМИ начало расти количество снимков знаменитостей, решивших, что угги, в 70-е изобретенные австралийским серфингистом Шейном Стедманом, чтобы держать ноги в тепле, — подходящая обувь для того, чтобы дать папарацци себя сфотографировать. В декабре прошлого года People опубликовал целую подборку знаменитостей, вновь открывших для себя некрасивую удобную обувь — на них красовались Леди Гага в уггах и купальнике, Рианна, выбравшая их для полета на самолете, Милли Бобби Браун во время шопинга, Марго Робби в аэропорту и Дженнифер Лопес, надевшая мягкие сапоги с юбкой-карандаш в клетку, белой блузкой и паркой с капюшоном.