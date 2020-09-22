«Непохоже на Тадж-Махал»: в Индии вернули туристов в мавзолей

В Индии после 188 дней карантина открылся величайший памятник архитектуры мира – мавзолей-мечеть Тадж-Махал в понедельник, 21 сентября, снова принял первых посетителей с тех пор, как 17 марта закрылся на фоне пандемии COVID-19. Несмотря на то что число случаев коронавирусной инфекции в Индии сейчас составляет более 5,5 млн (за минувшие сутки было выявлено более 74 тыс.), власти приняли решение допустить посетителей в мавзолей – с новыми мерами безопасности.

Реклама

Теперь территорию расположенного в Агре музейного комплекса могут посетить на более 5000 человек в день. Приобретя заранее электронные билеты на сайте Археологического управления Индии, они при проходе в Тадж-Махал должны теперь проходить процедуру измерения температуры – на территорию допускаются только люди без симптомов COVID-19. При этом посетителей обязывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а селфи можно делать только по одиночке – групповые фотоснимки теперь запрещены.

Тадж-Махал открылся в понедельник в 8.00 – очередей у входов не было. Как рассказал «Би-би-си» местный журналист Йогеш Кумар Сингх, все сотрудники комплекса были в масках и с защитными экранами, а накануне мавзолей-мечеть полностью продезинфицировали.

Однако впечатления от первого дня открытия у журналиста остались не слишком радостные. «Здесь нет толпы, это настолько непохоже на Тадж-Махал, — пожаловался он «Би-би-си». – Я думаю, много людей здесь не появится, пока число новых случаев продолжает расти».

Сингх добавил, что не совсем понимает, как власти будут обеспечивать эпидемиологическую безопасность, когда в Тадже-Махал начнут приезжать большие группы людей: если на территории садов есть, где разместиться и фотографироваться, то сам мавзолей – это закрытое помещение, где практически отсутствует вентиляция, что повышает риск распространения COVID-19.

Первыми посетителями музейного комплекса стали житель Дели, вошедший через западные ворота, и гражданка Китая, ступившая на территорию с восточной стороны, сообщает издание The Week. Китаянка отозвалась о Тадж-Махале как об «очень красивом здании», в то время как столичный житель признался, что был в экзальтации, когда понял, что оказался первым посетителем комплекса после карантина.

Тем временем, «Би-би-си» опросили еще одного туриста из Дели: Гаутам Шарма объяснил, что поехал в Тадж-Махал, поняв, что пока что его территория достаточно пустынна. «Я знал, что поначалу не приедет много людей, и решил, что будет безопасно посетить памятник в первые дни после открытия».

В истории комплекса, возраст которого составляет почти 400 лет – мраморный мавзолей начали строить в 1632 году, а закончили 1653-м, — 188-дневный карантин оказался самым долгим периодом, в течение которого он оставался закрытым.

В последний раз доступ посетителей ненадолго прекращался в 1978 году – тогда в Агре случилось наводнение. За семь лет до этого, в 1971-м, поводом закрыть Тадж-Махал стала война между Индией и Пакистаном.

Помимо Тадж-Махала, в Агре открыты для посетителей и другие достопримечательности – в частности, Агра-форт, крепость, служившая резиденцией правителей эпохи Великих Моголов. Здесь тоже соблюдаются меры безопасности – такие, как измерение температуры при входе, — а побывать в комплексе за день могут не более 2500 человек.

Сейчас, однако, далеко не все туристы из-за рубежа могут приезжать в Индию – доступ на территорию страны открыт для ее собственных граждан, а также для иностранных медиков, людей, которые планируют проходить в Индии медицинские процедуры, а также тех, кто путешествует с деловыми целями. Однако для граждан некоторых стран вход и вовсе свободен – в Индию могут приезжать граждане США, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Мальдив.