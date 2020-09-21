Противница абортов: кого Трамп выдвинет в Верховный суд

Америка ждет, кого выдвинет президент Дональд Трамп в качестве кандидата на место члена Верховного суда, ставшее вакантным после кончины судьи Рут Бейдер Гинзбург в пятницу, 18 сентября. Несмотря на то что демократы предпочитают, чтобы процесс был запущен после ноябрьских выборов, американский лидер намерен заполнить опустевшее кресло уже в ближайшее время — сегодня, 21 сентября, он заявил в телефонном интервью телеканалу Fox, что имена кандидатов назовет на этой неделе, в пятницу и субботу.

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Поскольку ранее глава Белого дома уже говорил, что, вероятно, выдвинет женщину, СМИ уже начали обсуждать наиболее вероятную кандидатуру — судью Апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт. В 2018-м она наравне с Бреттом Каваной претендовала на место в Верховном суде. Тогда Дональд Трамп предпочел на месте судьи мужчину — но теперь, судя по всему, у него другие планы.

Эми Кони Барретт, между тем, — полная противоположность ушедшей из жизни Рут Гинзбург: иконой современных феминисток ей точно не стать, поскольку она придерживается консервативных семейных ценностей, а главное — ярая противница абортов.

Женщина, выдвижения которой сейчас ждут в Америке, — ревностная католичка. Уроженка Нового Орлеана, она выросла в семье, где было семеро детей (Эми из них – старшая). В 1990 году Баррет, которой сейчас 48 лет, окончила частную школу Святой Марии для девочек, которую содержит Доминиканский католический орден, затем получила степень бакалавра английской литературы в колледже Родес в Мемфисе, находящемся под крылом пресвитерианской цервки, а после поступила в юридическую школу частного католического Университета Нотр-Дам в Индиане.

Кстати, во время учебы, как и в свое время Рут Гинзбург, Барретт была первой на факультете и редактировала университетский юридический обзор. Однако, в отличие от покойной, окончив учебное заведение, она без проблем поступила на службу в качестве помощника судьи в Апелляционный суд округа Колумбия, а после стала ассистентом судьи Верховного суда Антонины Скалии.

Несмотря на то что карьерный путь Эми Кони Баррет во многом схож с тем, что прошла Рут Гинзбург (в частности, она также долгое время преподавала в университете и занималась наукой), взгляды их совершенно противоположны. Рут Гинзбург отстаивала в своей юридической практике равноправие женщин. Эми Кони Баррет, между тем, считают интерпретатором законов — она старается толковать Конституцию, исходя из того, что имели в виду ее авторы. И это может означать, что она сможет пересмотреть историческое решение Верховного суда США 1973 года в деле Роу против Бойда, когда он признал право женщин на аборты.

В 2013 году в своей работе для «Техасского юридического обзора» она уже упоминала, что решение в деле Роу против Уэйда было встречено противоречиво, что «отражает отторжение у публики» идеи о том, что один юридический прецедент «может стать постоянной победой в вызывающем разногласия конституционном диспуте».

Именно это заставляет многих американцев бояться прихода Эми Кони Барретт в Верховный суд — равно как и ее членство в группе «Факультет жизни» в Университете Нотр-Дам, где собирались противники абортов и эвтаназии.

Даже в 2015 году, давно окончив учебное заведение, Эми Кони Барретт подписывала письмо к епископам, в котором подтверждалось, что «учения Церкви — истинны».

Среди учений назывались «важность человеческой жизни от зачатия до смерти» и семейные ценности, «основанные на неразрывной связи мужчины и женщины».

В 2017 году Эми Кони Барретт, претендуя на место в Апелляционном суде, говорила критикам, что не планирует принимать юридические решения, основываясь на своей вере. Тогда сенатор от Калифорнии Дайен Файнштейн сказала: «В вас откровенно живет догматизм». Барретт в ответ заявила: «Если вы спрашиваете, серьезно ли я отношусь к вере и ревностный ли я католик, то да. Но я хочу подчеркнуть, что моя собственная связь с Церковью и мои религиозные верования не повлияют на мое исполнение обязанностей судьи».

У самой Эми Кони Баррет и ее мужа Джесса Баррета, занимающегося банковской деятельностью, семеро детей — пятеро родных (младший ребенок растет с особенностями развития) и двое приемных, родом с Гаити.