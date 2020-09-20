По требованию дворца: Tatler вычистил статью о Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец — официальная резиденция принца Уильяма и Кейт Миддлтон — заставил журнал Tatler удалить некоторые отрывки из статьи о герцогине Кембриджской «Катерина Великая» журналистки Анны Пастернак, которая в конце мая вызвала возмущение у членов королевской семьи. Как сообщает таблоид Daily Mail, юристы, представляющие интересы герцогов Кембриджских, потребовали избавиться от «неточностей и фальшивых интерпретаций» — в частности, «жестоких» и «снобистских» колкостей в отношении Кейт Миддлтон, ее матери Кэрол и младшей сестры Пиппы.

Статья была опубликована на сайте издания в конце мая и вышла в печать в номере за июль-август. Поначалу Tatler отказывался удалять информацию, которая, по мнению Кенсингтона, была неточной — редактор журнала Ричард Деннен настаивал на надежности источников Анны Пастернак.

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Однако адвокаты герцогов Кембриджских указали на тот факт, что у Кенсингтонского дворца не было возможностей прокомментировать заявления журналистки, многие из которых весьма сомнительны.

В результате на минувшей неделе, через четыре месяца после выхода статьи, она была отредактирована — теперь в ней отсутствуют отрывки, которые не понравились ее героям, а в конце обозначается, что текст недавно подвергся правке. Источник из издательского дома Conde Nast, выпускающего Tatler, объяснил Daily Mail, что издание хотело мирно разобраться с проблемой. «У Tatler давно сложились отношения с королевской семьей, и он хотел решить вопрос по-дружески», — сказал он.

В частности, из статьи исчезло особенно возмутившее герцогов Кембриджских нелестное сравнение Кейт Миддлтон с принцессой Дианой — в материале говорилось, что герцогиня Кэтрин выглядит «опасно худой», в том время как известно, что мать принцев Уильяма и Гарри долгие годы боролась с нервными расстройствами пищевого поведения. «Это такой жестокий и болезненный укол. Это отвратительно. Это сексизм и унижение женщины в худших своих проявлениях», — прокомментировал тогда Daily Mail источник, близкий к герцогам Кембриджским. Он также добавил, что заявления о том, что после отъезда принца Гарри и Меган Маркл Кейт оказалась завалена работой и уже смертельно устала, нелепы.

Действительно, в своей статье Анна Пастернак приводила утверждения неназванного «друга» герцогов. «Кейт в ярости из за увеличившейся рабочей нагрузки, — говорил он. — Конечно, она улыбается и одевается соответствующим образом, но она этого не хочет. Она чувствует себя пойманной в ловушку и вымоталась. Она тяжело работает, как топ-менеджер компании, без выходных и нормальных отпусков».

Абсурдными были названы и заявления, будто принц Уильям «одержим» своей тещей Кэрол Миддлтон, потому что она стала для него «мамочкой, о которой он всегда мечтал».

Теперь все абзацы, содержащие такие утверждения, удалены — равно как обвинения Кэрол и Пиппы Миддлтон в снобизме и заносчивости (в частности, Анна Пастернак утверждала, что в беседах сестра называет Кейт исключительно «герцогиней») и упоминания о том, что герцоги Кембриджские в свое время консультировались с экстрасенсами, а в юности во время учебы в школе Мальборо у Кейт на стене висел постер с изображением принца Уильяма (этот факт герцогиня Кембриджская ранее опровергала).