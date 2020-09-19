«Неисправимая Р.Б.Г»: какой была Рут Гинзбург

В США в возрасте 87 лет скончалась судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург — икона современного феминизма и настоящая героиня для молодого поколения, которая в последние годы стала символом борьбы женщин за свои права для тех, кому еще нет и 30. Ее называли «Неисправимая Р.Б.Г» — за последовательность и стойкий характер, который не сломила даже борьба с раком поджелудочной железы. В последние два года портреты Рут Гинзбург печатались на футболках и кружках — неоспоримое свидетельство того, что судья, приглашенная в Верховный суд в 1993 году Биллом Клинтоном, по популярности могла сравниться с рок-звездой. Рок-звездой американской юриспруденции.

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Сожаление о смерти Рут Гинзбург выразил в пятницу президент США Дональд Трамп — несмотря на несовпадение их политических позиций (судья Верховного суда была сторонницей Демократической партии), он высоко оценил ее деятельность. «Она прожила потрясающую жизнь. Что еще можно сказать? — сказал он вечером в пятницу, 18 сентября, узнав о ее кончине. — Она была потрясающей женщиной. Согласны вы с ней или нет, потрясающей женщиной, которая прожила потрясающую жизнь».

И действительно, жизнь ее сложилась удивительным образом.

Джоан Рут Бейдер родилась в Бруклине 15 марта 1933 года — в очень небогатой еврейской семье. Ее отец был родом из Одессы, мать родилась в Нью-Йорке в семье австрийских евреев. В детстве ее образованием активно занималась мать, скончавшаяся от рака, когда Рут заканчивала школу.

Рут Бейдер закончила университет Корнелл в Нью-Йорке, где в возрасте 17 лет встретила будущего мужа, Мартина Гинзбурга. Лучшая студентка на курсе, она получила степень бакалавра. Выйдя замуж, переехала в Оклахому, куда отправили служить ее мужа, и поступила в службу социальной помощи, откуда ее уволили из-за беременности. В 1955 году у 23-летней Рут Гинзбург появилась на свет дочь. В 1956-м молодая мать поступила в Гарвардскую юридическую школу: из 500 человек на курсе были всего девять женщин, которых даже не допускали в библиотеку. С этого момента Гинзбург начала бороться с доминированием мужчин в профессии — в 60-е борьба была весьма непростой, считалось, что женщине в юриспруденции делать нечего.

Будучи первой женщиной-редактором двух юридических обзоров, сначала Гарвардского, а после — Колумбийского, а также лучшей студенткой на курсе Юридической школы Колумбийского университета, куда она перевелась из Гарварда, Рут Гинзбург далеко не сразу по окончании учебы смогла найти работу. В 1960 году судья Верховного суда Феликс Франкфуртер отказал ей в позиции клерка, потому что она женщина. К счастью, профессор Колумбийского университета Джеральд Гантер практически заставил взять Рут Гинзбург на работу судью южного округа Нью-Йорка Эдмунда Палмьери — он пригрозил, что если ей откажут, он больше никогда не порекомендует ему своих студентов.

В 60-е Рут Гинзбург строила научную карьеру — в те годы в США было лишь 20 женщин-профессоров, специализировавшихся в юриспруденции. В 1970-м она основала Women's Rights Law Reporter — журнал, писавший о борьбе женщин за свои права при помощи законов, с 1972 по 1980 она преподавала в университете, где стала автором методички, регулировавшей вопросы гендерной дискриминации.

О своих первых годах работы она вспоминала в документальном фильме «Р.Б.Г»: «В те дни мне казалось, что я — воспитательница в детском саду. Судьи не думали, будто гендерная дискриминация вообще существует».

Свою юридическую практику она посвятила тому, чтобы отстаивать права женщин, опираясь на закон — например, за то, чтобы 14-я поправка к Конституции, согласно которой любой, кто родился на территории США, получает американское гражданство, применялась к женщинам наравне с мужчинами.

«Мне повезло жить и работать юристом в 1960-е, когда впервые в истории США стало возможным успешно доказывать в суде, что общество бесконечно выиграет, если женщины будут равны по статусу мужчинам», — говорила Рут Гинзбург в 2002 году.

В своих высказываниях Рут Гинзбург была весьма безапелляционна — например, она утверждала, что женщины будут достаточно представлены в Верховном суде США, когда их число будет равняться девяти (то есть когда там будут только женщины).

В суде Рут Гинзбург отстаивала права не только женщин — она боролась за равноправие людей с ограниченными возможностями и представителей ЛГБТ-сообщества. Представляя в Верховном суде либеральное крыло, именно она в 2015 году добилась того, чтобы во всех штатах был отменен запрет на однополые браки. Борьба в суде — при помощи законов — с дискриминацией стала делом жизни Рут Гинзбург. Это и сделало ее героиней молодого поколения, для которого любые виды неравенства — худшее, что есть в современном обществе.