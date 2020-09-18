Зомби-апокалипсис: как началась Неделя моды в Лондоне

В столице Великобритании стартовала еще одна непривычная Неделя моды — на этот раз, лондонская. Она проходит на фоне нового роста заболеваемости COVID-19, что, разумеется, не могло не сказаться на характере ее проведения. Несмотря на то, что ранее более 30 дизайнеров из 81 объявили, что готовы провести показы в «живом» режиме, новые ограничения правительства в связи с ростом числа заболевших внесли коррективы в их планы.

Уже накануне, 17 сентября, организовать живой показ решился старейший модный дом Великобритании Burberry — дефиле прошло на свежем воздухе, в лесу, хотя место ее проведения и не уточняется. Однако зрителей на нем не было — модели вышагивали по лесной тропе, соблюдая социальную дистанцию, их проходы транслировались в режиме реального времени — увидеть их можно было, в том числе, с высоты птичьего полета. The Guardian уже назвали результат — весьма невеселым: модели ходили по лесу под выступление гитаристки Элизы Дуглас, которая прерывала игру на инструменте первобытными подвываниями, а сама коллекция футуристичных деконструированных тренчей, драпированных платьев, ботфорт и леггинсов создавала ощущение апокалипсиса. Что, кстати, уловили пользователи Instagram, оценившие снимки с показа как парад зомби.

Реклама

Возможно, поэтому для многих дизайнеров оказалось предпочтительнее провести презентации своих коллекций для узкого круга гостей в шоу-румах: мало того, что это поможет соблюсти требования правительства не устраивать собрания, где присутствует более шести человек — это еще и удержит от искушения поставить мрачное социально дистанцированное шоу, отражающее настроение публики и самих деятелей индустрии моды. Например, Виктория Бекхэм, которая ранее планировала устроить живой показ, за несколько дней до начала Недели приняла решение сделать шоу виртуальным, сообщало издание Hello!.

Постоянный участник Недели моды в Лондоне Ролан Мюрэ и вовсе отказался от участия в мероприятии — вместо этого его модный дом, как и американский бренд Oscar de la Renta, будет представлять свою коллекцию на платформе Amazon Prime, а показ заменит одноминутное видео.

Это решение модельер мотивировал тем, что его заказчики давно перешли на онлайн-платформу — к тому же, модную индустрию давно обвиняют в избыточности, так что пандемия стала еще одним поводом проявить скромность. «Буду ли я скучать по неделям моды? Это все равно что спросить у наркомана, скучает ли он по вечеринкам, где он принимал наркотики, — сказал Ролан Мюрэ The Guardian. — Мы принимали плохие решения. Это не имело отношения к устойчивому развитию. Он добавил, что его видео будет «абсолютно углеродно-нейтральным».

С начала пандемии многие модельеры говорили о необходимости пересмотреть систему, по которой работает модная индустрия — она предполагает, что модельеры выпускают до шести коллекций в год, среди которых, помимо сезонных, есть отдельные мужские, круизные и «предосенние». Американец Макл Корс, например, именно избыточностью объяснил свой отказ от участия в закончившейся недавно Неделе моды в Нью-Йорке. «Всего было слишком много — и это было слишком быстро, — говорил он порталу Business of Fashion. — Истории, которые мы рассказывали, оказались перенасыщенны». Он высказал предположение, что будущее индустрии — это работа непосредственно с заказчиком.

При помощи цифровых платформ, однако, невозможно создать эмоциональное напряжение, в которое погружались зрители и участники Недель моды. «Вокруг живого мероприятия существует много волнения, которое очень сложно воплотить в цифровом формате, — сказала Кэролин Раш, глава Британского модного совета, Vogue. — Этот сезон будет больше про коллекции, что и является главной целью проведения Недели моды».

Создать волнение и вызвать эмоции некоторые модные дома — в частности, JW Anderson, Richard Quinn, Erdem, Marques Almeida и Bianca Saunders — решили при помощи короткометражных фильмов. «На показе вы можете увидеть все, это вовлекает, дает эмоции. — сказал Vogue модельер Ричард Куинн. — В сложившихся обстоятельствах получить это трудно, но я думаю, что фильм поможет донести наше видение, а это и есть цель каждого шоу».