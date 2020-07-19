За Родину: Ким Кардашьян призвала поддержать Армению

На этой неделе телезвезда Ким Кардашьян выступила в Instagram с призывом к мировому сообществу поддержать Армению на фоне обострившегося конфликта на границе с Азербайджаном. В пятницу, 17 июля, она поделилась со своими 179 млн подписчиками снимками, на которых запечатлена сидящей на коленях в горчично-желтом облегающем кожаном комбинезоне. Цветовую гамму фотографии она сравнила с цветами армянского флага (у Ким Кардашьян на ней красные волосы), заметив, что снимку не хватает синего цвета, чтобы полностью ему соответствовать.

В сопроводительном тексте Ким Кардашьян выразила волнение за судьбу жителей своей исторической родины и пожаловалась на ничем не спровоцированное нападение азербайджанской стороны.

«Тем, кто не знает, что происходит в Армении прямо сейчас, я хочу рассказать [об этом], чтобы вы смогли помочь, — обратилась Ким Кардашьян к подписчикам. — Несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию, Азербайджан нарушил резолюцию ООН о полном прекращении огня неспровоцированными атаками на Республику Армения. Целями были гражданские объекты Армении, и теперь Азербайджан угрожает ударить по электростанции».

Звезда шоу «Жизнь семейства Кардашьян» заявила, что международное сообщество должно обратить внимание на происходящее и принять «политические и дипломатические меры, чтобы предотвратить ненужную эскалацию и потери человеческих жизней».

«Я рядом со своими друзьями армянами и молюсь за тех, кого коснулось это напряжение на границе страны. Я призываю к мирному урегулированию этих неспровоцированных атак в разгар этой и без того сложной пандемии», — в заключение написала Ким Кардашьян и попросила американцев звонить своим сенаторам и членам палаты представителей, чтобы поддержать Армению.

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Ким Кардашьян регулярно выражает свою любовь к народу Армении. Выходцами из Армении были прадед и прабабушка ее отца, адвоката Роберта Кардашьяна, скончавшегося в 2003 году — Сэм и Харом Кардашовы родились в Карсской области, которая до 1917 года входила в состав Российской империи, а теперь относится к Турции.

Вместе с сестрами Кортни и Хлои, тоже дочерьми Роберта Кардашьяна, Ким уже дважды бывала в Армении и встречалась там с первыми лицами страны.

В 2015 году Ким Кардашьян прибыла в Армению с визитом в компании своей младшей сестры Хлои, мужа Канье Уэста и дочери Норт, которой на тот момент не исполнилось еще двух лет. Тогда поездка была приурочена к 100-летней годовщине геноцида армянского народа. В Ереване семью окружали толпы фанатов, практически блокировавшие движение возле отеля, где остановились сестры Кардашьян, и ресторана, где они обедали. В время визите сестры Ким и Хлои Кардашьян возложили цветы к Мемориалу в память о геноциде, посетили город Гюмри недалеко от границы с Турцией и встретились с тогдашним премьер-министром Армении Овиком Абраамяном, извинившись перед ним, что не говорят на армянском языке.

Тогда сестры Кардашьян пообещали бороться за международное признание и осуждение геноцида армянского народа». Кстати, Ким свое обещание сдержала — в прошлом году она написала пост, в котором приветствовала резолюцию сената США о признании событий 2015 года геноцидом.

В 2019 году Ким Кардашьян снова приехала в Армению — на этот раз вместе со старшей сестрой Кортни, которая взяла с собой троих детей, Мейсона, Пенелопу и Рейна, и тремя младшими детьми — Сейнтом, Чикаго и Псалмом. В ходе визита Ким не только снова возложила цветы к мемориалу, а также встретилась с президентом страны Арменом Саркисяном и его супругой Нуне и премьер-министром Армении Николом Пашиняно, но и крестила детей в Эчмиадзинском кафедральном соборе. Кстати, крещение приняли и сестры Ким и Кортни: первая получила армянское имя Эгине, а вторая стала Гаяне.