За Родину: Ким Кардашьян призвала поддержать Армению

Почему Ким Кардашьян вступилась за Армению

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Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян выступила в Instagram с призывом к американцам звонить своим сенаторам и членам палаты представителей с целью привлечь их внимание к напряжению на границе Армении и Азербайджана. Знаменитость обвинила Азербайджан в «неспровоцированной атаке» и выразила надежду на мирное урегулирование. Ким Кардашьян регулярно проявляет преданность своим армянским корням. В чем этом выражается — в материале «Газеты.Ru».

На этой неделе телезвезда Ким Кардашьян выступила в Instagram с призывом к мировому сообществу поддержать Армению на фоне обострившегося конфликта на границе с Азербайджаном. В пятницу, 17 июля, она поделилась со своими 179 млн подписчиками снимками, на которых запечатлена сидящей на коленях в горчично-желтом облегающем кожаном комбинезоне. Цветовую гамму фотографии она сравнила с цветами армянского флага (у Ким Кардашьян на ней красные волосы), заметив, что снимку не хватает синего цвета, чтобы полностью ему соответствовать.

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If only I had a bright blue color on I would be the Armenian Flag For those of you that may not be aware of what is happening in Armenia right now I would like to share so you can all help! Despite an ongoing global pandemic, Azerbaijan has violated the UN's appeal for global ceasefire by unprovoked attacks against the Republic of Armenia. Civilian structures in Armenia have been targeted, and Azerbaijan has now threatened to bomb the nuclear power plant in Armenia. In the meantime, congressional amendments to the National Defense Authorization Act will be voted on next week to ensure that the US does not enable Azerbaijan with military aid that would be used against Armenia and Artsakh. The international community needs to pay attention and intervene now with such political and diplomatic measures to prevent unnecessary escalation and the loss of human life. I stand with my fellow Armenians and pray for those that are involved in recent tensions on the border of the country. I urge for a peaceful resolution for these unprovoked attacks during this already very difficult pandemic. Please call on your Senators and Representatives to #SupportArmenia

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

В сопроводительном тексте Ким Кардашьян выразила волнение за судьбу жителей своей исторической родины и пожаловалась на ничем не спровоцированное нападение азербайджанской стороны.

«Тем, кто не знает, что происходит в Армении прямо сейчас, я хочу рассказать [об этом], чтобы вы смогли помочь, — обратилась Ким Кардашьян к подписчикам. — Несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию, Азербайджан нарушил резолюцию ООН о полном прекращении огня неспровоцированными атаками на Республику Армения. Целями были гражданские объекты Армении, и теперь Азербайджан угрожает ударить по электростанции».

Звезда шоу «Жизнь семейства Кардашьян» заявила, что международное сообщество должно обратить внимание на происходящее и принять «политические и дипломатические меры, чтобы предотвратить ненужную эскалацию и потери человеческих жизней».

«Я рядом со своими друзьями армянами и молюсь за тех, кого коснулось это напряжение на границе страны. Я призываю к мирному урегулированию этих неспровоцированных атак в разгар этой и без того сложной пандемии», — в заключение написала Ким Кардашьян и попросила американцев звонить своим сенаторам и членам палаты представителей, чтобы поддержать Армению.

Ким Кардашьян регулярно выражает свою любовь к народу Армении. Выходцами из Армении были прадед и прабабушка ее отца, адвоката Роберта Кардашьяна, скончавшегося в 2003 году — Сэм и Харом Кардашовы родились в Карсской области, которая до 1917 года входила в состав Российской империи, а теперь относится к Турции.

Вместе с сестрами Кортни и Хлои, тоже дочерьми Роберта Кардашьяна, Ким уже дважды бывала в Армении и встречалась там с первыми лицами страны.

В 2015 году Ким Кардашьян прибыла в Армению с визитом в компании своей младшей сестры Хлои, мужа Канье Уэста и дочери Норт, которой на тот момент не исполнилось еще двух лет. Тогда поездка была приурочена к 100-летней годовщине геноцида армянского народа. В Ереване семью окружали толпы фанатов, практически блокировавшие движение возле отеля, где остановились сестры Кардашьян, и ресторана, где они обедали. В время визите сестры Ким и Хлои Кардашьян возложили цветы к Мемориалу в память о геноциде, посетили город Гюмри недалеко от границы с Турцией и встретились с тогдашним премьер-министром Армении Овиком Абраамяном, извинившись перед ним, что не говорят на армянском языке.

Тогда сестры Кардашьян пообещали бороться за международное признание и осуждение геноцида армянского народа». Кстати, Ким свое обещание сдержала — в прошлом году она написала пост, в котором приветствовала резолюцию сената США о признании событий 2015 года геноцидом.

В 2019 году Ким Кардашьян снова приехала в Армению — на этот раз вместе со старшей сестрой Кортни, которая взяла с собой троих детей, Мейсона, Пенелопу и Рейна, и тремя младшими детьми — Сейнтом, Чикаго и Псалмом. В ходе визита Ким не только снова возложила цветы к мемориалу, а также встретилась с президентом страны Арменом Саркисяном и его супругой Нуне и премьер-министром Армении Николом Пашиняно, но и крестила детей в Эчмиадзинском кафедральном соборе. Кстати, крещение приняли и сестры Ким и Кортни: первая получила армянское имя Эгине, а вторая стала Гаяне.