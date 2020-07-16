Отправили на склад: как охранник обидел главреда Vogue

Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул пожаловался на расистское отношение, которое проявил к нему охранник здания, в котором располагается его же собственный офис. Как рассказал 48-летний главред, в 2017 году ставший первым темнокожим мужчиной, который возглавил редакцию журнала, при входе в здание издательского дома Conde Nast сотрудник службы безопасности, вероятно, принял его за грузчика – потому что Эннинфулу было предложено войти черед задний ход, предназначенный для складских помещений.

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«Сегодня я был расистски оценен охранником по дороге на рабочее место, — рассказал Эдвард Эннинфул в своем Instagram. – Когда я входил, мне было предложено использовать вход для складских помещений». Он призвал сделать все, чтобы такого больше не повторялось. «Хотя бы потому, что наше расписание и наши выходные дни приходят в норму, мы не можем позволить, чтобы мир снова стал таким, каким был. Должны произойти изменения. И они должны произойти сейчас», — написал он.

В комментарии к посту Эдвард Эннинфул объяснил, что поступок охранника показал: люди до сих пор оценивают других, исходя из цвета их кожи.

«Conde Nast отреагировали быстро и уволили охранника, — написал он. – Но это просто по-прежнему показывает, что совершенно неважно, чего вы достигли в жизни: первое, по чему вас будут судить, — это цвет вашей кожи».

Достижений у главного редактора Vogue действительно много. Уроженец Ганы, переехавший в Великобританию в совсем раннем возрасте вместе со всей семьей, Эдвард Эннинфул в 2016 году был награжден Орденом Британской империи за свой вклад в развитие моды – а именно за то, что делал ее богаче, показывая разнообразие прекрасного в мире.

На самом деле первым достижением Эдварда Эннинфула был его стремительный карьерный успех, когда в возрасте 18 лет он стал директором модного направления в крупном глянцевом журнале i-D. В редакцию он пришел 17-летним юношей – в то время он зарабатывал моделингом и после того, как Эннинфула представили основателям журнала Триш и Терри Джонсам, ему предложили место ассистента директора модного департамента.

Уже через несколько лет к Эннинфулу, благодаря которому i-D повернулся в сторону уличной моды (в частности, к актуальному в начале 90-х гранджу), начали обращаться за помощью при создании рекламных концепций и постановке показов Calvin Klein, Comme des Garçons, Christian Dior, Dolce and Gabbana, Lanvin, Giorgio Armani, ValentinoFendi, Alessandro Dell'Acqua, Gucci, Hugo Boss, Missoni и другие крупные дома мод.

Когда в 1998 году Эннинфул начал сотрудничать с итальянским Vogue как редактор и стилист, именно благодаря ему свет увидел специальный «Черный номер» — выпуск, для которого снялись только темнокожие модели (в том числе Наоми Кэмпбелл и Джордан Данн).

Тогда он объяснил, что хочет покончить с «отбеливанием, которое доминирует на подиумах и в журналах». Впрочем, разнообразие красоты он видел не только в разных цветах кожи, но и в отличающихся размерах одежды – в 2011 году под его руководством для итальянского Vogue сняли фотосессию, для которой задействовали только моделей размера плюс (Тару Лин, Кэндис Хаффин, Робин Лоули).

Когда в 2017-м Эннинфула пригласили сменить на посту главного редактора британского Vogue Александру Шульман, он уже был, бесспорно, одним из самых влиятельных деятелей модной индустрии – в соцсетях у него оказалось в шесть раз больше подписчиков, чем у его предшественницы. Популярность и стала одной из причин, по которой возглавить издание предложили именно Эннинфулу. Как заявил тогда глава издательского дома Condé Nast International Джонатан Ньюхауз, «наделенный талантом и опытом, Эдвард превосходно подготовлен к тому, чтобы принять на себя ответственность за британский Vogue».