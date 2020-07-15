«Порочная практика»: Макрон высказался против движения #MeToo

В интервью французскому телевидению в День взятия Бастилии — этот национальный праздник широко отмечается во Франции 14 июля — президент страны Эммануэль Макрон, в частности, объяснил, почему назначил на пост министра внутренних дел человека со спорной репутацией. 37-летнему Жеральду Дарманену, занявшему пост 6 июля, обвинение в изнасиловании было предъявлено еще в 2017 году, однако это не помешало ему оказаться в правительстве.

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Тогда, в 2017-м, 46-летняя Софи Паттерсон-Спац заявила, что еще в 2009 году Дарманен предлагал оказать ей поддержку в судебном деле взамен на интимную близость. В те годы он работал в юридической службе партии «Союз за народное движение» (сейчас партия носит название «Республиканцы»).

Предварительное расследование было прекращено в 2018 году, поскольку следствию не удалось установить факт «отсутствия согласия» со стороны Паттерсон. Дарманен же вину отрицает и обвиняет в клевете истицу, которая в тот момент работала в эскорте и к нему обратилась как раз за помощью из-за обвинений в шантаже, а заявление против чиновника сделала, когда он стал министром печати.

Однако уголовный процесс может возобновиться, так как в июне Апелляционный суд Парижа решил, что оснований для прекращения дела было недостаточно.

В свете кампании против Харви Вайнштейна об обвинении в свой адрес прессе напомнил и Жеральд Дарманен. В интервью радиостанции Franceinfo в январе 2018 министр рассказал, что ранее был ложно обвинен в «злоупотреблении служебным положением и изнасиловании» и в ответ на это подал встречный иск за клевету. Адвокат Жерара Дарманена утверждает, что обвинения против его клиента продиктованы желанием Паттерсон «причинить умышленный вред» репутации, и напоминает, что женщина уже была приговорена в 2004 году за шантаж к 10 месяцам условного заключения и 15 тыс. евро штрафа.

В связи с назначением Дарманена министром внутренних дел история с изнасилованием снова всплыла в публичном пространстве, а французские феминистки даже вышли 7 июля на митинг перед зданием МВД Франции. Они призывали к отставке новоиспеченного министра и возобновлению расследования в отношении чиновника. А сенатор-социалистка Лоранс Росиньоль назвала это назначение «пощечиной, которую Эммануэль Макрон влепил всем, кто борется с сексуальным насилием». Она также раскритиковала назначение адвоката Эрика Дюпон-Моретти министром юстиции. По ее словам, Дюпон-Моретти «никогда не скрывал своего отвращения к движению #MeToo и к закону против уличных домогательств».

Против назначения Дарманена выступило и ЛГБТ-сообщество, так как министр — известный противник однополых браков.

Эммануэль Макрон, однако, поддержал министра и назвал обвинения в его адрес требующими доказательства. «Я разделяю феминистскую повестку, — заявил Макрон в интервью, поддержав борьбу за равенство и против сексуального насилия. — Однако существует презумпция невиновности, и никто не вправе обвинять человека без веских на то доказательств, в соответствии с принципами демократии.

Никто не должен становиться жертвой сплетен на улицах и в социальных сетях», — считает Макрон, назвавший кампании в рамках движения #MeToo в США «порочной практикой англо-саксонского общества», которую не должна копировать Франция.

Назначение Жеральда Дарманена раскритиковал и его бывший однопартиец Кристиан Жакоб, глава фракции «Республиканцев» в Национальном собрании Франции. Он посоветовал Макрону «остерегаться» Дарманена по политическим причинам. По словам Жакоба, у него «предательство — в генах». Дело в том, что в 2017 году Жеральд Дарманен, бывший «верным лейтенантом» Николя Саркози, перешел от правых «Республиканцев» на сторону Макрона.