«Наши цели невыполнимы»: Япония не станет Лас-Вегасом

Планы Японии превратиться в конкурента азиатской столицы игровых заведений Макао и привлечь в будущем китайских туристов благодаря открытию казино, могут не сбыться. Крупнейшая американская компания-оператор казино Las Vegas Sands отказалась от планов построить в стране казино на $10 млрд, сообщает Financial Times.

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Несмотря на то, что из-за пандемии коронавирусной инфекции игорный бизнес серьезно пострадал — казино по всему миру закрыты, а доход игорных заведений, в частности, в Макао, в апреле упал на 97%, — глава LVS заявил изданию, что решение не связано с экономическим кризисом, охватившим мир из-за пандемии COVID-19. «Хотя мое позитивное отношение к Японии остается неизменным, условия для развития там интегрированного курорта делают наши цели невыполнимыми», — заявил FT глава компании Шелдон Эдельсон.

Это ставит под сомнение надежды, что три японских города, — Осака, Иокогама и Токио, — которым планировалось выдать лицензии на ведение игорного бизнеса, превратятся в японский аналог Лас-Вегаса или Макао.

Еще год назад в индустрии широко обсуждался план строительства интегрированного курорта, где помимо казино были бы и другие туристические объекты вроде отелей и ресторанов, в Иокогаме.

Тогда профильное издание Login Casino сообщало, что возведение этой структуры может обойтись в $12 млрд, и за возможность сделать это борются девять компаний-операторов казино. Согласно прогнозам, такой казино-курорт мог бы приносить доход от $3,2 млрд до $8 млрд. При этом сами жители города были настроены против того, чтобы Иокогама превратилась в Макао — согласно опросам, проведенным в июне 2018 года, 94% горожан относились к планам строительства казино-курорта негативно, сообщало издание Login Casino.

Опросы проводились в разгар общественной дискуссии по поводу планов легализовать игорный бизнес в Японии: парламент принял соответствующий закон только в июле 2018 года. Идею строительства игорных зон в Японии горячо поддерживал, в частности, премьер-министр страны Синдзо Абэ — он надеялся таким образом привлечь в страну больше туристов и стимулировать развитие экономики. Предполагалось, что первые казино откроются в Японии в середине 2020 года — к Олимпийским играм в Токио.

Не все, впрочем, были в восторге от этой идеи — в обществе высказывались опасения, что игровые зоны ухудшат криминогенную ситуацию. Издание UPI в то время сообщало, что по опросам две трети населения страны выступают против легализации открытия казино. Кроме того, граждане были озабочены и нравственной стороной вопроса. «Некоторые говорят, что казино создадут новые рабочие места, но это произойдет из-за чьих-то потерь во время игры», — цитировало издание Юкио Эдано, представителя оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

При этом законопроект предполагал, что самих японцев от потерь отчасти защитят —

для граждан Японии ограничивалась частота посещений казино и устанавливалась плата за вход в размере, эквивалентном $53.

Возможность предаваться азартным играм у японцев была и до легализации казино — в Японии разрешено покупать лотерейные билеты и делать ставки на скачках, велосипедных гонках и гребле. А кроме того, в стране популярны игровые автоматы патинко, нечто среднее между денежным игровым автоматом и вертикальным пинболом. В Японии существует более 10 тыс. игровых залов, и каждый год, согласно изданию Business Insider, жители страны тратят там по $200 млрд, что в 30 раз больше той суммы, что ежегодно оседает в казино Лас-Вегаса.