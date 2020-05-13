«Шипение и лишние звуки»: как женятся во время пандемии

Режим всеобщей самоизоляции, введенный Москве, а вслед за ней и в других регионах России 30 марта, технически не мог помешать стать мужем и женой тем, кто собирался это сделать в апреле и мае. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе московского ЗАГСа, в городе из-за пандемии коронавируса были приостановлены только торжественные церемонии заключения брака, которые предполагают роспись под марш Мендельсона в украшенном зале, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами на глазах у множества гостей.

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Вместо пышной церемонии с музыкой из-за карантина регистрация брака сейчас проходит исключительно в неторжественной обстановке, то есть только в присутствии сотрудника ЗАГСа и самих молодоженов. Никакие гости на регистрацию брака не допускаются. Регистрации брака онлайн при этом российским законодательством не предусмотрены.

Но женихи и невесты не отчаиваются и все равно закатывают пышные свадьбы после очной регистрации — только онлайн. «Молодожены выглядят воодушевленно и стараются сделать день бракосочетания запоминающимся», — рассказали в пресс-службе. Такую необычную свадьбу точно никто не забудет.

«Некоторые пары ведут прямую трансляцию росписи в социальных сетях или связываются по видеоконференции с близкими и друзьями. Также молодожены соблюдают меры безопасности и приходят в ЗАГС в креативных масках, соответствующих выбранному платью или костюму», — уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе ЗАГСа, апрель традиционно пользуется популярностью у молодоженов из-за праздника Красная горка, отмечаемого в первое воскресенье после Пасхи. И в этот раз накануне праздника, который пришелся на 26 апреля, в Москве было зарегистрировано больше тысячи браков. Только за майские праздники поженились около 1200 пар. При этом 30% молодоженов все-таки перенесли регистрацию брака на более поздний срок. Сделать это можно из дома, заполнив заявление по определенной форме и направив его на нашу электронную почту ЗАГСа. Оплачивать госпошлину за регистрацию брака повторно не придется.

Ведущий свадеб и праздников Олег Апарин провел одну такую свадьбу онлайн. Его клиенты не стали отменять бронь отеля, в котором предполагалось провести пышную церемонию, а вместо торжества устроили себе праздничную фотосессию в интерьерах отеля после регистрации в ЗАГСе. Там же их ждали ведущий, диджей и ноутбук, подключенный к Zoom, где собрались все гости.

По словам Олега, многие гости из других городов и стран не смогли приехать из-за карантина, поэтому молодожены решили связаться с ними таким оригинальным способом.

«Я был вместе с парой: он, она, я и диджей, — описал церемонию Олег в беседе с «Газетой.Ru». — На другой стороне Zoom, к которому подключен администратор-модератор и 20 гостей».

Длилась такая церемония 2,5 часа. По словам Олега, свадьбы в целом душевнее, чем обычные праздники и даже юбилеи, это прежде всего семейный праздник. «Здесь все зависит от того, какие гости, — рассказал Олег. — Где-то надо много онлайн-активностей, а где-то людям просто хочется пообщаться между собой, они просто рады, что все собрались вместе, пусть даже онлайн». Ведущий при этом нужен для модерации, чтобы онлайн-праздник не превращался в хаос: чтобы все знали, когда перерыв, когда конкурсы, когда пора произнести тост, а когда — вставить историю про то, как познакомились молодые, как они в первый раз пошли на прогулку.

По словам Олега, онлайн-формат не мешает проведению традиционных ритуалов и конкурсов, где друзья и родственники по детской фотографии невесты или жениха должны угадать, чей это ребенок. В какой-то момент молодые, конечно же, танцуют свадебный вальс перед ноутбуком. Главное, чтобы в квартире для этого нашлось место.

По словам ведущего праздников и свадеб Алексея Хомиченка, из сотен ведущих, с которыми он общается, онлайн-свадьбы проводят только двое-трое. По его мнению, цифровой формат подходит для юбилея, торжества по случаю дня рождения, но никак не для свадеб.

Как объяснил Хомиченок, сложность проведения праздников в онлайне в том, что ведущему приходиться говорить не замолкая, чтобы заполнять эфирное пространство. «Нет музыкальных пауз, нет выступающих артистов, а мероприятия, где подключено больше 40 гостей контролировать практически невозможно, — рассказал ведущий в беседе с «Газетой.Ru». — Кто-то забывает выключить микрофон, доносится постоянное шипение, лишние звуки, кого-то просто не слышно. Час-полтора люди вообще не понимают, как говорить, чтобы не перебивать других».

Ведущий праздников считает, что интернет может стать неплохим дополнением к обычному мероприятию, чтобы лишний раз не везти пожилую бабушку из дальнего города или не лететь всей семьей — такие «дальние» родственники вполне могут ограничиться присутствием онлайн.

Олег Апарин также подозревает, что формат онлайн-свадьбы не переживет карантин, но может стать способом отметить день рождения и собрать гостей со всего света. «Они могут повторяться, переноситься, а свадьба — она чаще всего раз в жизни, все хотят обняться, лично поздравить молодых», — объяснил ведущий.

Вопрос с подарками на свадьбу решается проще всего — это либо денежный перевод на карту вместо конверта, либо доставка. «В один момент ведущий говорит: а теперь у вас есть 15 минут, чтобы вы вызвали такси и отправили ваш подарок молодым, — рассказал Олег. — Это очень круто, когда куча курьеров собирается у дома с подарками».

Сэкономить на онлайн-свадьбе можно, однако все же придется потратиться: 10 тыс. на фотографа, 15 тыс. — на видеографа, 5 тыс. — диджею, 15 тыс. — за отель, не считая свадебного платья, гонорара ведущему и еды. По словам Олега Апарина, онлайн-свадьба будет стоить меньше 100 тыс., при желании можно уложиться и в 50 тыс. Это, разумеется, сумма, несопоставимая с той, которую зачастую молодожены тратят на организацию традиционной свадьбы на большое количество гостей. Такая свадьба вполне может окупиться подарками от гостей. К тому же, можно сэкономить на свадебном путешествии.

Ограничиваться домашним, уютным торжеством, тем не менее, не обязательно. В разгар пандемии на Украине прошла свадьба, которую на конкурсной основе бесплатно организовало event-агентство. Под профессиональным освещением за празднично накрытым столом молодожены сидели вдвоем. Все остальные 70 гостей из 5 стран были по ту сторону экрана.

Гостям тоже перепало со свадебного стола — им была заказана доставка еды. Для трансляции были задействованы профессиональные телевизионные станции, мониторы, камеры и прочая техника. Прическу и макияж невеста делала себе сама — ведь салоны красоты закрыты — ее по видео инструктировали профессиональные визажисты и мастера причесок.

На Украине есть сервис для официальной быстрой росписи онлайн «Подiя 24/7», где молодые подают заявление и получат бумажное свидетельство на руки уже после карантина. Эти молодожены были расписаны официальным представителем сервиса, а торжественную часть церемонимейстер провела онлайн. Когда молодые стояли у арки, появились трехмерные голограммы церемонимейстера и их родителей. Молодые танцевали свадебный танец в масках.

Сюжет про свадьбу транслировало национальное телевидение. Выступала музыкальная группа, а вел свадьбу известный на Украине ведущий. Всего к работе над образцово-показательной свадьбой было привлечено 25 подрядчиков и около 120 человек персонала.