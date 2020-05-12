Задолжал миллионы: новые неприятности сына Елизаветы II

У сына британской королевы Елизаветы II — новые неприятности. После того как принца Эндрю отстранили от обязанности представлять королевскую семью из-за скандала с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном, проблемы 60-летнего герцога еще больше усугубились. Как сообщают британские СМИ, теперь он вынужден судиться из-за своей недвижимости — шале в швейцарском Вербье, купленное в 2014 году за £18 млн, — потому что еще в декабре 2019 года задолжал за него уже £6,7 млн.

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Как сообщает Daily Mail, в связи с невыплаченным долгом на принца Эндрю и его бывшую супругу Сару Фергюсон подала в суд бывшая владелица шале, имя которой не называется. Иск подан в суд через швейцарскую юридическую фирму Etude du Ritz: в нем говорится, что долг должен был быть погашен к 31 декабря 2019 года. Согласно источникам издания, «несмотря на заверения Сары, что оплата будет выполнена» в декабре, четыре месяца спустя долг продолжает висеть.

Дом на престижном швейцарском горнолыжном курорте, где проживают также миллиардер Ричард Брэнсон и музыкант Джеймс Блант, герцоги Йоркские приобрели в 2014 году.

«Ни у кого из них нет своей собственности, и они хотели купить шале, чтобы это было наследство, которое они смогут оставить своим детям», — говорил источник Daily Mail. С тех пор принц Эндрю и Сара Фергюсон жили на два дома, переезжая из швейцарского Вербье в британский Виндзор, где расположена их официальная резиденция Ройал-Лодж. В швейцарском шале у них было семь комнат, обставленных роскошной антикварной мебелью, бассейн, большая терраса, сауна и даже собственный бар.

Большую часть суммы — примерно £13 млн — они взяли в ипотеку, остальные £5 герцоги Йоркские согласились выплатить наличными в течение пяти лет. Однако срок уже прошел, а денег бывшая владелица роскошного шале с так и не получила. Теперь она требует выплаты и компенсацию через суд.

Как отмечает Daily Mail еще более неудобной для принца ситуацию делает то, что бывшая владелица шале была в дружеских отношениях с герцогами Йоркскими, и приглашала их погостить в свой швейцарский дом еще до того, как продала им его.

Финансовые трудности принца Эндрю осложняет тот факт, что из-за скандала с Джеффри Эпштейном он лишился своей основной работы — его отстранили от обязанностей официально представлять королевскую семью Великобритании. После интервью, которое он дал «Би-би-си» в неудачной попытке оправдаться за дружбу с принуждавшим к занятию проституцией несовершеннолетних девушек финансистом, принца Эндрю лишили королевской «зарплаты», составлявшей £250 тыс. в год.

Правда, сын Елизаветы II живет не только на скромную пенсию бывшего служащего ВМС Великобритании, составляющую, согласно Daily Mail, £20 тыс — в марте 2020 года MIrror сообщила, что королева продолжает содержать сына, теперь уже на собственные деньги. Сумму, размер которой точно не известен, принц Эндрю получает теперь из частного фонда Елизаветы II, в который поступают доходы от принадлежащего лично британскому монарху герцогства Ланкастерского, куда входят объекты недвижимости в Чешире, Стаффордшире, Дербишире, Йоркшире, Линкольншире и даже в Лондоне.