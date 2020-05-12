Акулы и аллигаторы: как американцев атакуют на карантине

Жители штата Калифорния с нетерпением ждут, когда совершенно легально смогут загорать на тихоокеанских пляжах и заниматься водными видами спорта. Со среды, 13 мая, некоторые участки океанского побережья — в частности, в районе Лос-Анджелеса — снова будут открыты после шести недель карантина. Правда, с некоторыми ограничениями — на пляжах можно будет заниматься бегом и серфингом, гулять и купаться, однако командные виды спорта, например пляжный волейбол, находятся пока под запретом. Равно как и пикники и принятие солнечных ванн.

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Калифорнийцам, однако, стоит приготовиться к неожиданностям: после долгого периода карантина в отсутствие людей по всему миру опустевшие пространства возвращают себе животные. И, в частности, акулы.

Недавно это уже привело к трагедии: 10 мая на пляже Манреза в округе Санта-Крус погиб 26-летний серфер Бен Келли — на него напала акула. Это был первый подобный инцидент за последние 16 лет. Разновидность акулы, убившей молодого человека, власти округа назвать не смогли, однако после этого на пляже установили предупреждающие таблички и оцепили его на несколько дней.

По мнению биолога Форреста Галанте, звезды телеканала Animal Planet, акула напала на молодого человека по ошибке — он заявил порталу TMZ, что обычно эти хищники охотятся на морских котиков. Как предположил телеведущий, в этот раз жертвой акулы стал человек, поскольку она слишком давно не видела людей.

Галанте предупредил: возможны и новые нападения, поскольку после полутора месяцев карантина акулы теперь охотятся в местах, которые раньше занимал человек.

Акулы не единственные хищники, представляющие теперь собой потенциальную опасность для американцев. Период карантинных ограничений позволил разгуляться и аллигаторам, о встрече с которыми регулярно сообщают жители южных штатов Америки — животные гуляют по пляжам и шоссе, обнаруживаются возле супермаркетов и даже появляются во дворах местных жителей, сидящих по домам.

Для женщины из Южной Каролины такая встреча уже закончилась трагически: 7 мая 58-летняя маникюрша Синтия Коверт, которая посещала частным образом клиентку, подверглась нападению хищника. Он затащил ее в пруд на острове Киава, в результате чего она погибла.

Трагедия произошла из-за того, что женщина решила подойти поближе к аллигатору, чтобы потрогать его. Она делала маникюр клиентке на крыльце дома, когда увидела хищника — закончив работу, Синтия Коверт спустилась с крыльца. Как рассказала клиентка женщины USA Today, она предупредила, что недавно видела, как аллигатор схватил оленя. Но Синтия Коверт ответила, что не выглядит как олень. Когда она подошла к аллигатору, тот схватил ее за ногу и утащил в воду. Клиентка женщины и ее муж пытались спасти жертву хищника, бросив ей веревку. Но аллигатор оказался сильнее.

Молодого аллигатора видели на острове Киава и в конце апреля — однако тогда прохожий, заметивший хищника на закрытом с 19 марта пляже курортного местечка, известного своими полями для гольфа. Однако тогда спасатели смогли поймать аллигатора-подростка и выпустить его в дикой природе вдали от человеческого жилья. А вот хищника, которого в самом начале апреля обнаружили на прибрежной полосе в Фолли-Бич, спасатели решили не трогать, рассчитывая, что рано или поздно он уйдет сам.

HQ we're going to need back up... There's a big boy on the lose and we're minus one. #OnlyinPalmBeachCounty pic.twitter.com/oFOfUDcKx9 — PBSO (@PBCountySheriff) May 4, 2020

От встреч с людьми страдают и сами аллигаторы.

6 мая издание Miami Herald рассказало о случае в Палм-Бич, где спасатели обнаружили на газоне у шоссе огромного аллигатора, сбитого машиной. Несмотря на то, что животное выглядело весьма угрожающим из-за полученных травм его пришлось усыпить. Водитель автомобиля при столкновении не пострадал.