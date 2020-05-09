Майские праздники: гуляем не выходя из дома

Погулять по Москве и Санкт-Петербургу, не промокнув под дождем и вовсе не выходя из дома теперь можно с помощью онлайн-экскурсий. Если соскучились по московскому метро, которое на 9 мая представляет собой отдельное развлечение с военными песнями и людьми в военной форме и пилотке, начните с экскурсии по тайнам подземки — надевать маску и перчатки необязательно.

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На специальной экскурсии по случаю Дня Победы расскажут, почему метрополитен едва не уничтожили в годы войны, как протекала жизнь подземки в военное время, на каких именно станциях располагались убежища, а на каких — военные штабы. Гид свяжется по видео из собственного дома и объяснит, почему во время наступления на Москву подземку было решено затопить, но отчего решение все же поменяли. А также можно будет услышать историю художника-мозаиста Фролова, чьи работы были вывезены из блокадного Ленинграда в Москву для оформления станции «Новокузнецкая». Сам художник при этом остался в Ленинграде и умер от голода во время Блокады.

Если в планы на майские входило посещение Петербурга, не стоит изменять планам — в город на Неве можно отправиться из дома, сидя перед компьютером. В честь Дня Победы на экскурсии по обратной, непарадной стороне города, где находятся знаменитые дворы-колодцы и дома с коммунальными квартирами, расскажут про испытания, которые город перенес во время Блокады Ленинграда, как местные женщины спасали город от ковровых бомбардировок и таким образом сохранили исторический центр от разрушения.

Гид покажет, какие элементы архитектуры на самом деле служили для предупреждения о воздушных атаках, а также где находится самый трогательный памятник города, посвященный Великой Отечественной Войне и что он символизирует.

Для любителей военной истории есть экскурсия по двум крепостям Санкт-Петербурга: Петропавловской и острову Новая Голландия, где находится крепость, ранее служившая тюрьмой. На экскурсии расскажут, кто сидел в тюрьме Петропавловской крепости, как жилось арестантам и в чем секрет узницы, которая 20 лет не выходила из одиночной камеры, но не сошла с ума, а также о том, как в Новой Голландии испытывали ледоколы и подводные лодки, откуда пошло выражение «не лезь в бутылку» и как агенты по недвижимости «рекламировали» квартал напротив тюрьмы. На обычной экскурсии пришлось бы напрячь ноги, перемещаясь между двумя островами, которые находятся на разных концах города, а в онлайн-формате побывать везде можно вовсе не напрягаясь.

При желании можно даже доехать до Берлина. Сделать это виртуально не составит труда, отправиться в Германию можно сразу после посещения Петербурга. На такой экскурсии местные жители расскажут, почему послевоенный Берлин стал магнитом для представителей стрит-арта и чьи работы можно найти на развалинах бывшей Берлинской стены. Не останутся без внимания и сквоты, в которых собирается местная творческая молодежь.

Гид объяснит, как стрит-арт стал легальным, улицы города превратились в галереи под открытым небом, а мастера граффити — в художников с мировыми именами, а также почему нелегальные граффити-команды так будоражат общество своими арт-высказываниями и какие символы и шифры они для этого используют.

Если вам больше по душе классическое искусство, можно отправиться на экскурсию по Третьяковской галерее. Она сейчас, естественно, закрыта, как и другие музеи, но экскурсовод в онлайн-формате расскажет о знаковых произведениях из коллекции и покажет репродукции, которые позволят в деталях рассмотреть известные картины, обычно висящие на расстояние вытянутой руки и закрытые стеклом.

А Пушкинский музей подготовил ко Дню Победы онлайн-проект об истории музея во время войны. В военные годы Пушкинский музей перенес немало испытаний, ведя свою войну за выживание и сохранение фондов. В 1941–1942 годах в три очереди было отправлено в эвакуацию 109 тыс. экспонатов. Музей перенес три бомбежки, но в середине октября 1941 года от ударной волны разорвавшейся в соседнем дворе фугасной бомбы разрушилась стеклянная крыша здания.

Два месяца над залами музея зияло открытое небо. Временная крыша из досок и толя не выдерживала снега, талой воды и дождей, поэтому сотрудники вынуждены были бороться с сыростью и плесенью.

Проект «Другая война» предлагает два подхода к знакомству с историей музея военных лет. В первой части — «Факты» — зрители смогут пройти виртуальный тур по постоянной экспозиции Главного здания, перемещаясь из сегодняшнего дня в прошлое. История сотрудников, которые сражались за сохранение здания музея и его фондов, рассказана с помощью архивных документов, личных дневников, писем и фотографий. Во второй части проекта — «Взгляд» — представлены личные переживания музейной истории и свидетельств трагических событий XX века. Здесь размещены тексты, видео, аудиозаписи и другие материалы, подготовленные учениками программ Пушкинского. Авторы изучили документы, фрагменты писем, научные статьи и архивные фотографии, чтобы понять, как музей пережил войну.

Один из материалов раздела, тест «Что было дальше», дает возможность представить себя на месте работника Пушкинского музея в годы войны. На каждом этапе теста нужно делать выбор, перед которым были поставлены сотрудники музея. Во временных запасниках музея во время войны оставалось 267 тыс. памятников. Их спасали с одинаковым вниманием к подлинникам и гипсовым слепкам в тяжелейших условиях холода, голода, на пределе человеческих возможностей. При этом для поддержания боевого духа в музее проводились выставки, лекции и научные заседания. Музейный коллектив показал образец стойкости, мужества и настоящего музейного братства.