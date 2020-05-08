«Устраивают вечеринки»: как животные отдыхают от туристов

Только за 2019 год национальные парки, в число которых входят знаменитые Йосемити в Калифорнии, Йеллоустоун и Гранд-Каньон в Аризоне, посетило 327 млн человек, включая как самих американцев, так и туристов из-за рубежа. В этом году показатели будут не такими высокими, и понятно почему. Пандемия коронавируса приостановила работу парков, вынудив их закрыться на карантин. Но сотрудники заповедников продолжают свою работу, с удивлением наблюдая за животными, которые стали полноправными хозяевами парков.

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«Пока Йосемити и другие парки закрыты для туристов, дикая природа выходит из тени и расцветает в наше отсутствие, занимая новые территории, которые раньше были заполнены людьми, — рассказала Бет Пратт, исполнительный директор Национальной федерации дикой природы в Калифорнии в интервью CNN. — С исчезновением угрозы автомобильных аварий или повреждений в попытке туристов сделать селфи койоты перебираются рысью по парку, охотясь за мышами, а бурые медведи гуляют по окрестным деревням».

По мнению Пратт, такое поведение животных доказывает, что даже в национальных парках — самых защищенных с точки зрения экологии местах — дикая природа все равно испытывает сильное влияние от человеческой деятельности. С 1995 года более 400 медведей было сбито машинами в Йосемити.

«Животные наслаждаются отпуском от нас, — считает Бет Пратт. — Так давайте впредь будем с большим уважением и вниманием относиться к дикой природе, которая считает парк своим домом».

Воспользовавшись отсутствием туристов и припаркованных машин, через которые животным приходилось порой перебираться, медведи в Йосемитском парке свободно перемещаются по автомобильным дорогам, чтобы пройти туда, куда им надо. Об этом рассказала сотрудник парка, рейнджер Кэти Патрик, во время одной из онлайн-трансляций, которые парк устраивает в просветительских целях на своей странице в Facebook. «Они устраивают вечеринки», — ответила она на вопрос о том, чем заняты животные, пока люди сидят на карантине, а парк закрыт.

В обычное время апрель-май — напряженная пора для животных, потому что многие люди выбираются на отдых в парки. По словам Кэти, порой выстраиваются очереди из машин и поток людей не прекращается. Сейчас животные чувствуют себя более спокойно, потому что в парке стало тихо. Весна — время, когда они выходят из берлог в поисках пищи. «Моя работа — сделать так, чтобы в парке было столько медведей, сколько их может быть в диких условиях», — пояснила рейнджер.

Работа Кэти заключается в том, чтобы решать конфликты, возникающие между животными и людьми на территории парка, и предотвращать их потенциальное возникновение. В ее обязанности входит контроль за соблюдением дистанции в 50 метров между медведями и туристами, а также в своевременном распределении еды между животными, которые не должны оставаться голодными. За своими припасами стоит следить и туристам, чтобы не привлекать лишнее внимание медведей. Однако пока за все время существования парка ни один человек от медведя серьезно не пострадал.

«Тем не менее некоторых туристов медведи кусали, — рассказала Кэти. — Это происходило в случае, если люди не соблюдали дистанцию и подходили к животным слишком близко».

Всего в Йосемити проживает от 300 до 500 медведей. За время карантина их число не успело вырасти, но зверей, которые обычно стараются прятаться, стали чаще замечать сотрудники парка. Животные уже так привыкли к людям, что не обращают внимание на сотрудников и спокойно выходят погулять. А персонал пользуется своим привилегированным положением, чтобы проводить наблюдения, помечать и отслеживать животных. Пересчитать их лишний раз не помешает, так как только 1% всех животных помечен.

Парк Йосемити — пятый по популярности среди национальных парков США, а всего их насчитывается 62. В прошлом году этот парк посетило больше 4 млн человек. Он был создан еще в ХIX веке, но во время Гражданской войны в 1864 году правительство Линкольна уже защищало эти территории от человеческого вмешательства. Первым национальным парком в США стал Йеллоустоун, основанный в 1872 году, поскольку в то время он находился в отдалении от человеческих поселений. Он получил статус парка федерального значения, так как находится на пересечении сразу трех штатов: Вайоминг, Монтана и Айдахо.

Дата возобновления работы парков пока не обсуждается, но сомнений в том, что после карантина засидевшиеся в своих домах американцы отправятся на природу, не возникает. Позитивное воздействие прогулок по парку на человека научно доказано. В исследовании Академии наук США 2015 года говорилось о том, что прогулки на свежем воздухе снижают активность префронтальной коры мозга, ответственной за навязчивые негативные мысли. А в апреле этого года в Мексике было проведено исследование, доказавшее положительное влияние природы на развитие детей: те, кто чаще гулял, наблюдал за дикими животными и цветами и слушал звуки природы, лучше проявляли себя в оказании помощи окружающим, были более экологически ответственными, экономили воду и заботились об окружающей среде.

Но сотрудники парков предостерегают людей, которые поспешат вернуться на природу после снятия карантина, чтобы те вели себя приличнее: в прошлом году во время новогодних праздников, когда правительство ушло в отпуск и оставило открытыми входы в парки, люди намусорили там, наделали вреда казенному имуществу и испортили туалеты.