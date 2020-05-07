Разрыв на карантине: распалась пара супермодели и актрисы

В Голливуде распалась одна из самых милых пар — как сообщают источники People, супермодель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон разорвали отношения. Сами девушки эту информацию еще не подтвердили, но СМИ убеждены — они больше не пара.

По словам одного из собеседников, с начала апреля 27-летняя модель и 30-летняя актриса находятся в самоизоляции раздельно: Делевинь поселилась с друзьями, сестрами Маргарет и Рейни Куайли и моделью Кайей Гербер. Причины расставания пары, которая никогда не выставляла свои отношения напоказ, неизвестны. «У Кары и Эшли всегда были свои взлеты и падения, прежде чем теперь все не закончилось, — сказал источник People. — Их отношения просто исчерпали себя».

В последний раз Кара Делевинь и Эшли Бенсон появлялись вместе в конце марта — в соцсетях, разумеется. После введения режима самоизоляции они развели активность в TikTok, где рассказывали подписчикам, что завели двух щенков, Боуи и Хендрикса, а также изображали сцены из популярных передач, в частности, «Жизни семейства Кардашьян».

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О вероятном разрыве не говорило и трогательное поздравление Кары Делевинь с 30-летием, опубликованное для ее возлюбленной: в декабре 2019 года она устроила ей путешествие-сюрприз в Марокко по случаю дня рождения и опубликовала серию фотографий.

В подписи говорилось: «Я так много могла бы тебе сказать, но что я люблю и ценю больше всего, так это то, что это делать не нужно, потому что ТЫ ЗНАЕШЬ, и это главное. Есть ты и я, и я это люблю. Мое безопасное место. Ты позволяешь мне быть глупой, ты позволяешь мне быть дикой, ты сохраняешь мою свободу, безопасность и любопытство». Модель заключала, что любит свою партнершу так, что «не выразить словами».

Отношения Кары Делевинь и Эшли Бенсон долгое время сохранялись в тайне хотя с мая 2018 года папарацци не раз сфотографировали их вместе — в том числе и держащимися за руки. Однако официально они подтвердили, что у них роман, только в мае 2019 года, когда Кара Делевинь выложила в Instagram видео, на котором она целует свою возлюбленную, известную, в основном, по роли в сериале «Милые обманщицы».

«Я не знаю, потому что это Прайд, со Стоунволла прошло 50 лет (Стоунволлскими бунтами называли серию столкновений активистов ЛГБТ-движения с полицейскими в Нью-Йорке — «Газета.Ru»), или я не знаю», — объяснила она свой поступок каналу E!News. Модель добавила, что таким образом она отметила годовщину отношений — и начало месяца Прайда (в июне по всему миру проходят парады Гордости, то есть гей-парады, в память о Стоунволлских бунтах).

После этого Кара Делевинь, которая, в отличие от Эшли Бенсон, не стеснялась говорить о своих чувствах публично, рассказала о своем романе на мероприятии организации Trevor, занимающегося поддержкой членов ЛГБТ-сообщества.

Модель призналась, что в 2018 году Эшли Бенсон показала ей, что любовь — «это то, что ей нужно», а также рассказала об интимном прозвище, которым называет свою подругу — Спринклз, что в переводе означает «Брызги». Принимая на мероприятии награду организации в номинации «Герой», Кара Делевинь произнесла, обращаясь к Бенсон: «Здесь находится еще одна особенная женщина — и ты знаешь, о ком я говорю». После этого модель сказала аудитории: «Она показала мне, что такое настоящая любовь и как ее принимать, что оказалось гораздо сложнее, чем я думала».

В июле 2019 года поклонники пары решили, что девушки помолвлены — они заметили на фотографиях папарацци, сделанных во время отдыха Делевинь и Бенсон в Сан-Тропе на юге Франции, кольца на их безымянных пальцах. Однако помолвку так никто и не подтвердил.